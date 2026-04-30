Το trash talking του ΛεΜπρόν στον Σενγκούν: «Είσαι το μόνο άτομο εδώ που δεν μπορεί να μιλάει για σοφτ φάουλ» (vid)

Οι Χιούστον Ρόκετς κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Λος Άντζελες Λέικερς μέσα στην Καλιφόρνια και να μειώσουν τη σειρά σε 3-2, πηγαίνοντας πλέον στο Τέξας για να κάνουν το 3-3 και να φέρουν σε απόλυτη ισορροπία το ζευγάρι.

Ο αγώνας ήταν κλειστός ανάμεσα στις δύο ομάδες, και όπως ήταν λογικό υπήρχαν αρκετές εντάσεις. Μάλιστα σε μία από αυτές πρωταγωνιστές βρέθηκαν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Αλπερέν Σενγκούν, με αφορμή ένα φάουλ που κέριδσε ο πρώτος και οδηγήθηκε στις βολές.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος ψηλός σχολίασε πως ήταν ένα «σοφτ» φάουλ, με τον «βασιλιά» να… απασφαλίζει και να του επισημαίνει πως είναι ο μοναδικός στο παρκέ που δεν έχει το δικαίωμα να λέει κάτι τέτοιο για «σοφτ» φάουλ, δείχνοντας εμφανώς την ενόχλησή του από τα λεγόμενα του νεαρού άσου των Τεξανών.

Δείτε την στιγμή με ΛεΜπρόν και Σενγκούν: