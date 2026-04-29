Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ με θέμα «οι θέσεις του ΚΚΕ για την αντιπυρική προστασία» και έκανε γνωστό πως το κόμμα του Περισσού θα στηρίξει την πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής, με το δικό του σκεπτικό.

Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα Εξεταστικής για τις υποκλοπές

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, από την αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, ξεκίνησε την τοποθέτησή του με σύντομη αναφορά στις εξελίξεις γύρω από τις υποκλοπές και συγκεκριμένα την «πολύ βολική για την κυβέρνηση απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών».

Δημήτρης Κουτσούμπας: Τα στοιχεία δείχνουν ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ – Predator

«Κι αυτό», όπως είπε, «παρά τα στοιχεία που έχουν έρθει στην επιφάνεια και δείχνουν ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ – Predator και παρά το αίτημα του ίδιου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση».

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι το ΚΚΕ επιμένει «στην ανάγκη να αποκαλυφθούν οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος όλες οι υποθέσεις παρακολουθήσεων – συνακροάσεων, αυτονόητα και αυτές σε βάρος του ΚΚΕ, που είχαν γίνει σύστημα από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις».

«Ανάγκη ο ίδιος ο λαός να ‘καθίσει στο σκαμνί’ τον μεγάλο ένοχο»

Σημείωσε ότι «θα συνεχίσουμε να θέτουμε την ανάγκη ο ίδιος ο λαός να ‘καθίσει στο σκαμνί’ τον μεγάλο ένοχο: Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο του ‘ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων’, καθώς και το ίδιο το σημερινό κράτος, που εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι ανίκανο να προστατεύσει δάση και λαϊκές περιουσίες από τις πυρκαγιές, αλλά είναι ικανότατο στις παρακολουθήσεις και στη συγκάλυψη των υπευθύνων».

Περνώντας στο αντικείμενο της εκδήλωσης, ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι το ΚΚΕ, παραμονές της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, θέλει να αναδείξει το κρίσιμο πρόβλημα της αντιπυρικής προστασίας στη χώρα μας, μιλώντας για τις «τραγικές συνέπειες της πολιτικής που αντιμετωπίζει τα δάση ως εμπόρευμα», μιας πολιτικής «που πάει χέρι – χέρι με την ανυπαρξία ουσιαστικής διαχείρισης των δασών και πρόληψης των δασικών πυρκαγιών».