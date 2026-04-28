Οι αθλητικές μεταδόσεις (28/4): Πού θα δείτε τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα play offs της Euroleague
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/4), με τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα play offs της Euroleague να ξεχωρίζουν
Σημαντικά ματς έχει το σημερινό (28/4) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, στο οποίο φυσικά ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός-Μονακό (21:00) και Βαλένθια-Παναθηναϊκός (21:45) για τα play offs της Euroleague.
Επίσης, στις 22:00 ξεκινούν και οι ημιτελικοί του Champions League, με το πρώτο ματς ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις (28/4) με Champions League και Euroleague
08:15 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2
08:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη, Προημιτελικοί
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τσιτσιπάς-Ρουντ ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)
20:30 Novasports Start Μπουργκ – Μπεσίκτας Eurocup
20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague Playoffs
21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη, Προημιτελικοί
21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Ντάμακ Roshn Saudi League
21:00 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μονακό Euroleague
21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs
21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σαουθάμπτον – Ίπσουιτς EFL Championship
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League
