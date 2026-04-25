Σάββατο 25 Απριλίου 2026
25.04.2026 | 08:08
Το εντυπωσιακό ποσοστό που έχει ο Ολυμπιακός στα play offs της Euroleague με πλεονέκτημα έδρας (vids)
Euroleague 25 Απριλίου 2026, 14:08

Ο Ολυμπιακός έχει ένα απίθανο ποσοστό προκρίσεων στο Final Four όταν κατέχει το πλεονέκτημα έδρας στα play offs της Euroleague, που τον… στέλνει στο ΟΑΚΑ

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ακόμη μια φανταστική regular season, ολοκλήρωσε στην κορυφή την κανονική διάρκεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και ετοιμάζεται για τις σπουδαίες «μάχες» με τη Μονακό στα Play offs της Euroleague έχοντας και φέτος το πλεονέκτημα έδρας.

Οι ερυθρόλευκοι είναι η καλύτερη ομάδα της σεζόν ασυζητητί, ετοιμάζονται για το 5ο σερί Final Four και έχουν στόχο να ανέβουν στην κορυφή της Ευρώπης εφόσον βρεθούν στο ΟΑΚΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός έχει και ένα αδιανόητο ποσοστό που δείχνει πως είναι σχεδόν αδύνατον να μην βρεθεί στο Final Four σε περίπου ένα μήνα από σήμερα.

Αυτό γιατί, ο Ολυμπιακός με το υπάρχον format, όπου οι σειρές κρίνονται στις 3 νίκες (δηλαδή best of 5), μετράει 7 προκρίσεις στις 9 σειρές που είχε το πλεονέκτημα έδρας! Μόνο η Σιένα το 2011 και η Ζαλγκίρις Κάουνας το 2018 έχουν καταφέρει να πάρουν την πρόκριση με μειονέκτημα έδρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ομάδες που δεν τα κατάφεραν ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης (δύο φορές, 2009 και πέρσι), η Πρόκομ (2010), η Αναντολού Εφές (επίσης δύο φορές, το 2013 και το 2017), η Μονακό (το 2022) και η Φενέρμπαχτσε (το 2023). Μάλιστα, απ’ αυτές τις σειρές σε Game 5 κρίθηκαν οι σειρές με την Εφές, τη Μονακό και τη Φενέρ.

Όλες οι σειρές play offs του Ολυμπιακού στη Euroleague

1992/93: Λιμόζ – Ολυμπιακός 2-1
1993/94: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 2-1
1994/95: Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 2-1
1995/96: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 2-1
1996/97: Παρτιζάν – Ολυμπιακός 1-2 (Top-16) & Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2
1997/98: Ολυμπιακός – Παρτιζάν 0-2 (Top-16)
1998/99: Ολυμπιακός – Βαρέζε 2-0 (Top-16) & Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 2-0
1999/00: Ολίμπια Λιουμπλιάνας – Ολυμπιακός 2-1 (Top-16)
2000/01: Ολυμπιακός – Βερόνα 2-0 (Top-16) & Ολυμπιακός – Μπασκόνια 0-2
2005/06: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 2-1
2006/07: Μπασκόνια – Ολυμπιακός 2-0
2007/08: ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Ολυμπιακός 2-1
2008/09: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
2009/10: Ολυμπιακός – Πρόκομ 3-1
2010/11: Ολυμπιακός – Σιένα 1-3
2011/12: Σιένα – Ολυμπιακός 1-3
2012/13: Ολυμπιακός – Εφές 3-2
2013/14: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 3-2
2014/15: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 1-3
2016/17: Ολυμπιακός – Εφές 3-2
2017/18: Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας 1-3
2021/22: Ολυμπιακός – Μονακό 3-2
2022/23: Ολυμπιακός – Φενέρ 3-2
2023/24: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 2-3
2024/25: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-1

2025/26: Ολυμπιακός – Μονακό

Βιομηχανία
Ελλάδα – Γαλλία: Το σήμα που στέλνει η συμμαχία για την ευρωπαϊκή άμυνα

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν τα αιτήματά του και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ – Πιθανή διμερής συνάντηση τη Δευτέρα

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Μπαρτσελόνα για την 32η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Έβερτον για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Τότεναμ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό και δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε MVP του μίνι τουρνουά της Euroleague.

Η γνώριμη Μονακό στον δρόμο του Ολυμπιακού: Οι κοινοί πρωταγωνιστές και οι προηγούμενες ματσάρες (vids)
Ο Ολυμπιακός βρίσκει ξανά μπροστά του τη Μονακό στο δρόμο για ένα Final-4 – Οι «μάχες» των δύο ομάδων την τελευταία φορά που είχαν παίξει στα πλέι-οφ και οι παίκτες που ήταν στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ.

Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»
O προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ποιότητα του Ολυμπιακού, αλλά και στον προπονητή του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την πρόκριση των Μονεγάσκων επί της Μπαρτσελόνα

Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας κόντρα στον Ολυμπιακό»
Μετά την πρόκριση της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε στη μακρά ιστορία που έχουν οι Μονεγάσκοι με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνουν μεγάλες μάχες.

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Η διαδικασία των play in της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση μπαίνει στην προτελευταία στροφή της, με τα play off που ξεκινούν την προσεχή Τρίτη (28/4) - Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού
Η Μονακό του «κοντού» ρόστερ επέδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, νίκησε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 και για 4η φορά σε 5 χρόνια θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά ή τα ημιτελικά της Euroleague

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα
LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Μπαρτσελόνα για το πλέι ιν της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Μαρτίνεθ για Αταμάν: «Ακόμη κι αν έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί για να μας κερδίσουν»
Ο τεχνικός της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ απάντησε στα εγκωμιαστικά σχόλια του Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας πως παρότι ο Τούρκος έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί στον Παναθηναϊκό για να αποκλείσει την ομάδα του στα play-offs της Euroleague.

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρίας της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
Η 20χρονη αναφέρει ότι αρχικά ο 20χρονος και ο φίλος του νόμιζαν ότι ο 27χρονος είχε τραυματιστεί - «Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε ότι είχε πεθάνει, μιας έπιασε όλους κρίση» περιγράφει η ίδια

«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok
Σε βίντεο περιποίησης του δέρματος στο TikTok εμφανίζονται ακόμα και παιδιά ηλικίας μόλις δύο ετών, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την εμβέλεια του κλάδου και την έλλειψη μέτρων προστασίας

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα
LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Μπαρτσελόνα για την 32η αγωνιστική της La Liga.

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον
LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Έβερτον για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ
LIVE: Γουλβς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Τότεναμ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Ποιοι παίκτες έπαιξαν σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ αναμετρώνται στον τελικό Κυπέλλου Betsson και παρουσιάζουμε τους παίκτες, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και στις δυο ομάδες.

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου για την 31η αγωνιστική της Bundesliga.

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Λέσβος: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων – «Το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις»
«Η κοροϊδία με τις αποζημιώσεις συνεχίζεται με ρυθμούς 'λάστιχο' - Ο Σχοινάς δεσμευόταν ότι τα χρήματα θα μπουν μέχρι το τέλος του μήνα, τώρα ανακαλύπτουν νέες ημερομηνίες», καταγγέλλει η Ομοσπονδία

Στο συνέδριο του Σιν Φέιν ο Φάμελλος – «Απαιτείται ένα παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-  ΠΣ πραγματοποίησε συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την πρόεδρο του Σιν Φέιν Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ, με την πρώτη υπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο'Νιλ και με τον επικεφαλής για ευρωπαϊκά και εργασιακά θέματα Ντέκλαν Κέρνεϊ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Άγριο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)
Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Μπέτις και μάλλον αποχαιρέτησε οριστικά το φετινό πρωτάθλημα, κάτι που εξόργισε μερίδα οπαδών της που «υποδέχθηκε» το πούλμαν της ομάδας μετά το ματς στη Σεβίλλη.

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

