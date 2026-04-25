ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Έγιναν γνωστές οι 11άδες του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ με τις οποίες θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον στις 20:30, στο Πανθεσσαλικό στάδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Για τον Δικέφαλο κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τσιφτσής και τετράδα στην άμυνα οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα θα είναι ο Μεϊτέ με τον Οζντόεφ, στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου και τριάδα πίσω του οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Τέιλορ, Βολιάκο, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Καμαρά, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ

Όσον για τον ΟΦΗ, ο Χριστογεώργος θα είναι στο τέρμα και στην άμυνα τριάδα οι Πούγγουρας, Κρίζμανιτς και Κωστούλας. Ο Σενγκέλια θα είναι στη μία πλευρά, ο Αθανασίου στην άλλη, στα χαφ οι Ανδρούτσος, Καραχάλιος και στην επίθεση οι Φούντας, Νους και Σαλσέδο.

Στον πάγκο: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Θεοδοσουλάκης, Κενουργιάκης, Ισέκα