Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Play in τέλος και ώρα για play off στη Euroleague! Η Μονακό νίκησε την Μπαρτσελόνα το βράδυ της Παρασκευής (24/4) συμπληρώνοντας έτσι την οκτάδα και είναι αυτή που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο προτελευταίο βήμα της διοργάνωσης, πριν το Final-4 της Αθήνας.

Η τελική κατάταξη της φετινής Euroleague έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός

2. Βαλένθια

3. Ρεάλ Μαδρίτης

4. Φενέρμπαχτσε

5. Ζαλγκίρις

6. Χάποελ Τελ Αβίβ

7. Παναθηναϊκός

8. Μονακό

Αντίστοιχα, τα ζευγάρια των play off της Euroleague έχουν ως εξής:

Ολυμπιακός (1) – Μονακό (8)

Βαλένθια (2) – Παναθηναϊκός (7)

Ρεάλ Μαδριτης (3) – Χάποελ Τελ Αβίβ (6)

Φενέρμπαχτσε (4) – Ζαλγκίρις (5)

Οι ομάδες που αναγράφονται πρώτες είναι αυτές με το πλεονέκτημα έδρας και η πρόκριση θα κριθεί στις τρεις νίκες. Τα πρώτα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας με τον πλεονέκτημα, τα επόμενα δύο (αν το δεύτερο χρειαστεί) στην άλλη έδρα και αν υπάρξει και Game 5, τότε φυσικά θα φιλοξενηθεί ξανά από την ομάδα με το πλεονέκτημα.

Οι αγώνες ξεκινούν την Τρίτη 28 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 13 Μαΐου. Οι τέσσερις νικητές των play off είναι οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final-4 της Αθήνας, στο τέλος Μαΐου. Οι ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή 22 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός για την Κυριακή 24 Μαΐου.

Το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και οι ώρες των playoffs της Euroleague:

Game 1

Τρίτη 28/4

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις

21:00 Ολυμπιακός – Μονακό

21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Τετάρτη 29/4

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 2

Πέμπτη 30/4

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις

21:00 Ολυμπιακός – Μονακό

21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Παρασκευή 1/5

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 3

Τρίτη 5/5

Μονακό – Ολυμπιακός (δεν έχει οριστεί ώρα)

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

Τετάρτη 6/5

20:00 Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βαλενθια

Game 4 (αν χρειαστούν)

Πέμπτη 7/5

Μονακό – Ολυμπιακός (δεν έχει οριστεί ώρα)

21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

Παρασκευή 8/5

20:00 Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Game 5 (αν χρειαστούν)

12/13 Μαΐου

Ολυμπιακός – Μονακό

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Βαλένθια – Παναθηναϊκός