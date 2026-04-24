Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού

Η Μονακό κατάφερε να επικρατήσει της Μπαρτσελόνα με 79-70 και μόλις εννέα παίκτες, κατακτώντας την 8η θέση της βαθμολογίας της Euroleague. Κάπως έτσι θα βρει τον Ολυμπιακό μπροστά της για τέταρτη φορά σε πέντε χρόνια, αυτή τη φορά στη φάση των πλέι οφ.

Τη σεζόν 2021-22 οι δυο τους αναμετρήθηκαν στα προημιτελικά της Euroleague και οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν στο πέμπτο παιχνίδι να τελειώσουν τη σειρά, με ένα σουτ του Τάιλερ Ντόρσεϊ να κρίνει ουσιαστικά το τελευταίο ματς. Μόλις τον επόμενο χρόνο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε τους Μονεγάσκους στον ημιτελικό του Κάουνας και με το σπουδαίο δεύτερο ημίχρονο που έμεινε στην ιστορία, οι Πειραιώτες απέκλεισαν πάλι τη Μονακό και προκρίθηκαν στον τελικό.

Τελευταία φορά που οι Μονεγάσκοι όμως πέτυχαν τον Ολυμπιακό στον δρόμο τους, στον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι, κατάφεραν να τους νικήσουν και να περάσουν αυτοί στον τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Η Μονακό πλέον με νέο προπονητή και χωρίς να καταφέρνει να συμπληρώσει ούτε δωδεκάδα, έφτασε πάλι στα πλέι οφ της Euroleague και για ακόμη μια φορά, θα χρειαστεί να περάσει τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την πορεία της προς την κατάκτηση του τίτλου.

Η ομάδα του Μόντε Κάρλο μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι αποκτώντας γρήγορα προβάδισμα, με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Τάις. Ο Γερμανός σέντερ με 6 πόντους μαζί με τον Μάικ Τζέιμς ανέβασαν τη διαφορά στους 14 πόντους, ενώ ο Γουίλ Κλάιμπερν έκανε το τελικό σκορ πρώτης περιόδου με καλάθι στη λήξη του χρόνου (26-14).

Στην δεύτερη περίοδο η Μονακό προηγήθηκε μέχρι και με 17, με τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ να κάνει τρομερά πράγματα σε άμυνα και επίθεση, μετά την κάκιστη εμφάνισή του στο ΟΑΚΑ. Την ίδια στιγμή ο Τέρι Τάρπεϊ που επέστρεψε από τον τραυματισμό του, ξεκίνησε το δεκάλεπτο με 7 συνεχόμενους πόντους. Κάπως έτσι οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 49-35.

Στην τρίτη περίοδο τα πράγματα άλλαξαν, με τη Μπαρτσελόνα να δείχνει σημάδια ζωής και με σερί 19-8 μείωσε στους 5 πόντους (58-53). Ο Γιαν Βέσελι ήταν αυτός που έδωσε σφυγμό στην ομάδα της Βαρκελώνης, με 10 πόντους σε αυτό το διάστημα.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου δεν έχασε τη θέση του οδηγού, όντας μπροστά με εννέα πόντους, πριν ο Τζέιμς κάνει τη διαφορά ξανά διψήφια με σουτ τριών πόντων. Σενγκέλια, Κλάιμπερν και Μάρκος έδωσαν λύσεις στους Μπλαουγκράνα, όμως ο Τζέιμς με την 10η ασίστ του έδωσε στον Μπλόσομγκεϊμ ελεύθερο τρίποντο και αυτός διαμόρφωσε το 77-68 με δυόμιση λεπτά για το φινάλε. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά η Μπαρτσελόνα πέτυχε μόλις ένα καλάθι και κάπως έτσι τελείωσε η φετινή της πορεία.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 49-35, 58-53, 79-70

Μονακό (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 14 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπλόσομγκεϊμ 11 (1/2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τάις 16 (6 ριμπάουντ), Ντιάλο 9 (1/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χέιζ, Τάρπι 7 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Μπεγκραρίν 3 (1/4 τρίποντα), Στράζελ 6 (4 ασίστ, 2 λάθη), Τζέιμς 13 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη)

Μπαρτσελόνα (Πασκουάλ): Πάντερ 5 (1/6 τρίποντα), Μάρκος 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κέιλ, Νόρις(3 ριμπάουντ), Βέσελι 12 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπριθουέλα 10 (2/6 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Σατοράνσκι, Ερνανγκόμεθ 2 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Φαλ 4, Κλάιμπερν 16 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Σενγκέλια 14 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πάρα 2