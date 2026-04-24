Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας κόντρα στον Ολυμπιακό»
Μετά την πρόκριση της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε στη μακρά ιστορία που έχουν οι Μονεγάσκοι με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνουν μεγάλες μάχες.
- Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
- Τεράστιες ηλιακές εκλάμψεις έριξαν τις ραδιοεπικοινωνίες σε πολλές περιοχές της Γης
- AI λύκος τρομοκράτησε τη Νότια Κορέα – Συνελήφθη ο δημιουργός του
- «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου που άφησε τη Μυρτώ να βγει με τον 23χρονο» - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης
Η Μονακό με μια ψυχωμένη εμφάνιση απέκλεισε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 στην τελευταία αναμέτρηση των play-in και προκρίθηκε στα playoffs της EuroLeague όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος όπως και κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν από τους κορυφαίους της ομάδα του (κόντρα στους Καταλανούς είχε 13 πόντους και 10 ασίστ) τόνισε πως κόντρα στον Ολυμπιακό τα παιχνίδια θα είναι πραγματική μάχη!
Ειδικότερα, αναφερόμενος στους ερυθρόλευκους τόνισε πως στη σύντομη καριέρα του με τους Μονεγάσκους, η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές τους Πειραιώτες, συνεπώς και θα είναι έτοιμη για τα παιχνίδια αυτά.
Οι δηλώσεις του Μάικ Τζέιμς
«Αυτό θέλαμε, αυτό χρειαζόμασταν. Είχαμε δύο ευκαιρίες για να προκριθούμε. Προχωράμε και ξεκινάμε να προετοιμαζόμαστε από αύριο», είπε αρχικά ο Μάικ Τζέιμς.
Για τη συνέχεια με τον Ολυμπιακό: «Πιστεύω πως θα έχουμε τις ευκαιρίες μας. Θα είναι με τη μάχη. Στη σύντομη καριέρα μου με τη Μονακό, έχουμε μακρά ιστορία με τον Ολυμπιακό. Έχουμε παίξει με εκείνους πιο πολλές φορές από όλους τους άλλους. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι».
- Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Σοκ για τη «Βασίλισσα» στο 90+4′, πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα
- Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ
- Η ΕΠΟ ανακοίνωσε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα πάνε στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
- Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
- Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»
- Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
- Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού
