Σάββατο 25 Απριλίου 2026
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας κόντρα στον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 24 Απριλίου 2026, 22:54

Μάικ Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας κόντρα στον Ολυμπιακό»

Μετά την πρόκριση της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε στη μακρά ιστορία που έχουν οι Μονεγάσκοι με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνουν μεγάλες μάχες.

Η Μονακό με μια ψυχωμένη εμφάνιση απέκλεισε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 στην τελευταία αναμέτρηση των play-in και προκρίθηκε στα playoffs της EuroLeague όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος όπως και κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν από τους κορυφαίους της ομάδα του (κόντρα στους Καταλανούς είχε 13 πόντους και 10 ασίστ) τόνισε πως κόντρα στον Ολυμπιακό τα παιχνίδια θα είναι πραγματική μάχη!

Ειδικότερα, αναφερόμενος στους ερυθρόλευκους τόνισε πως στη σύντομη καριέρα  του με τους Μονεγάσκους, η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές  τους Πειραιώτες, συνεπώς και θα είναι έτοιμη για τα παιχνίδια αυτά.

Οι δηλώσεις του Μάικ Τζέιμς

«Αυτό θέλαμε, αυτό χρειαζόμασταν. Είχαμε δύο ευκαιρίες για να προκριθούμε. Προχωράμε και ξεκινάμε να προετοιμαζόμαστε από αύριο», είπε αρχικά ο Μάικ Τζέιμς.

Για τη συνέχεια με τον Ολυμπιακό: «Πιστεύω πως θα έχουμε τις ευκαιρίες μας. Θα είναι με τη μάχη. Στη σύντομη καριέρα μου με τη Μονακό, έχουμε μακρά ιστορία με τον Ολυμπιακό. Έχουμε παίξει με εκείνους πιο πολλές φορές από όλους τους άλλους. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι».

S&P: Διατήρηση αξιολόγησης της Ελλάδας στο BBB – Σταθερό outlook εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

S&P: Διατήρηση αξιολόγησης της Ελλάδας στο BBB – Σταθερό outlook εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν

Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Αθλητική Ροή
Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Σοκ για τη «Βασίλισσα» στο 90+4′, πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Σοκ για τη Ρεάλ στο 90+4′, ακόμη πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα (1-1)

Η Ρεάλ Μαδρίτης κρατούσε τη νίκη στα χέρια της κόντρα στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν ισοφάρισε στο 94' (1-1) και «ψαλίδισε» ακόμη περισσότερο τις ελπίδες τις «βασίλισσας» για το πρωτάθλημα

Ποδόσφαιρο 25.04.26

Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ

Σαρωτική η Νότιγχαμ στο εκτός έδρας ματς με τη Σάντερλαντ, καθώς επιβλήθηκε με 5-0. Με τέσσερα γκολ σε 20' στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μεγάλο βήμα παραμονής . Στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.

Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα πάνε στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΠΟ με οδηγίες προς τους οπαδούς ΠΑΟΚ και ΟΦΗ που θα πάνε στον Βόλο να παρακολουθήσουν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…

Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»
Μπάσκετ 24.04.26

Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»

O προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ποιότητα του Ολυμπιακού, αλλά και στον προπονητή του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την πρόκριση των Μονεγάσκων επί της Μπαρτσελόνα

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Euroleague 24.04.26

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Η διαδικασία των play in της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση μπαίνει στην προτελευταία στροφή της, με τα play off που ξεκινούν την προσεχή Τρίτη (28/4) - Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 24.04.26

Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού

Η Μονακό του «κοντού» ρόστερ επέδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, νίκησε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 και για 4η φορά σε 5 χρόνια θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά ή τα ημιτελικά της Euroleague

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα
Euroleague 24.04.26

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Μπαρτσελόνα για το πλέι ιν της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Μαρτίνεθ για Αταμάν: «Ακόμη κι αν έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί για να μας κερδίσουν»
Euroleague 24.04.26

Μαρτίνεθ για Αταμάν: «Ακόμη κι αν έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί για να μας κερδίσουν»

Ο τεχνικός της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ απάντησε στα εγκωμιαστικά σχόλια του Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας πως παρότι ο Τούρκος έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί στον Παναθηναϊκό για να αποκλείσει την ομάδα του στα play-offs της Euroleague.

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
On Field 23.04.26

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Βενεζουέλα και Κολομβία ανακοινώνουν στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες»
Στρατιωτική συνεργασία 25.04.26

Χέρι χέρι Βενεζουέλα και Κολομβία ενάντια στις «μαφίες»

Οι κυβερνήσεις της Βενεζουέλας και της Κολομβίας προχωρούν σε πολύ πιο στενή στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες» και τις «εγκληματικές συμμορίες» που δρουν στα σύνορά τους.

Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Επένδυση 40 δισ. δολαρίων της Google στην Anthropic

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Γάζα: Νέες σφαγές, ακόμα και παιδιών, από τις ισραηλινές δυνάμεις – Σκότωσαν μητέρα με 2 παιδιά της
Γάζα 25.04.26

Νέες σφαγές, ακόμα και παιδιών, από το Ισραήλ

Γυναίκα 43 ετών με δυο παιδιά της, 4 και 11 ετών, και ένα ακόμα παιδί περίπου 12 ετών, βρίσκονται ανάμεσα στους 13 Παλαιστινίους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός 10%
Media 25.04.26

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός 10%

Το εκλογικό σχέδιο του Μαξίμου • Η «χαρτογράφηση» του εκλογικού σώματος • Σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα αναζητηθεί το κρίσιμο ποσοστό που τους λείπει

Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Σοκ για τη «Βασίλισσα» στο 90+4′, πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Σοκ για τη Ρεάλ στο 90+4′, ακόμη πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα (1-1)

Η Ρεάλ Μαδρίτης κρατούσε τη νίκη στα χέρια της κόντρα στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν ισοφάρισε στο 94' (1-1) και «ψαλίδισε» ακόμη περισσότερο τις ελπίδες τις «βασίλισσας» για το πρωτάθλημα

Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ

Σαρωτική η Νότιγχαμ στο εκτός έδρας ματς με τη Σάντερλαντ, καθώς επιβλήθηκε με 5-0. Με τέσσερα γκολ σε 20' στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μεγάλο βήμα παραμονής . Στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.

Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα
Ελλάδα 24.04.26

Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα

Η οικογένεια Τηλκερίδη έστειλε εξώδικο στην εταιρεία που χειρίζεται τις κάμερες και ζητά εντός 48 ωρών να της παραδοθεί το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και να κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της διακίνησής του.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα πάνε στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα πάνε στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΠΟ με οδηγίες προς τους οπαδούς ΠΑΟΚ και ΟΦΗ που θα πάνε στον Βόλο να παρακολουθήσουν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»
Φυσάει κόντρα 24.04.26

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…

Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»
Μπάσκετ 24.04.26

Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει εξαιρετικό προπονητή»

O προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ποιότητα του Ολυμπιακού, αλλά και στον προπονητή του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την πρόκριση των Μονεγάσκων επί της Μπαρτσελόνα

OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας
Οικονομικές Ειδήσεις 24.04.26

OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος μιλώντας στο OT Delphi Economic Forum XI εξηγεί τα κλειδιά της διαχρονικής επιτυχίας και γιατί το ελληνικό μοντέλο αποτελεί case study

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Euroleague 24.04.26

Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Η διαδικασία των play in της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση μπαίνει στην προτελευταία στροφή της, με τα play off που ξεκινούν την προσεχή Τρίτη (28/4) - Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά

Η εκτός ορίων επίθεση Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με ανοίκειες αναφορές σε πολιτικές φιλοδοξίες της Λ. Κοβέσι και η εμφάνισή του ως αυτόκλητου (;) υπερασπιστή των Ελλήνων ανώτατων δικαστών, κουρελιάζει το αφήγημα της κυβέρνησης περί σεβασμού των ευρωπαϊκών δικαστικών θεσμών και καταδεικνύει την επιλεκτικότητα της «εμπιστοσύνης» της στη Δικαιοσύνη.

Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 24.04.26

Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού

Η Μονακό του «κοντού» ρόστερ επέδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, νίκησε τη Μπαρτσελόνα με 79-70 και για 4η φορά σε 5 χρόνια θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά ή τα ημιτελικά της Euroleague

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 24.04.26

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης για την 32η αγωνιστική La Liga.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Σάββατο 25 Απριλίου 2026
