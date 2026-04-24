Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Μαγιό: Πώς θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει φέτος το καλοκαίρι
Plus 24 Απριλίου 2026, 14:00

Μαγιό: Πώς θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει φέτος το καλοκαίρι

Οι επιλογές σε γυναικεία και ανδρικά μαγιό που θα ξεχωρίσουν την φετινή καλοκαιρινή σεζόν!

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Spotlight

Το καλοκαίρι πλησιάζει και μαζί του η στιγμή να διαλέξετε το μαγιό που θα σας συνοδεύσει στις πρώτες σας βουτιές. Είτε θέλετε να προετοιμαστείτε για νέες παραλίες είτε προτιμάτε την πισίνα, είτε απλώς θέλετε να ανανεώσετε το στυλ σας, οι επιλογές είναι πολλές και πραγματικά ταιριάζουν σε κάθε γούστο.

Από μπικίνι με μοντέρνες γραμμές μέχρι άνετα ολόσωμα και ανδρικά σορτς που φοριούνται όλη μέρα, συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο ωραία κομμάτια της σεζόν για να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Θα τα βρείτε όλα και ακόμα περισσότερα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε γυναικεία και ανδρικά μαγιό ενώ θα τα παραλάβετε εύκολα και άμεσα από ένα BOX NOW, όποτε σε βολεύει, επιλέγοντας το σημείο παραλαβής που σε εξυπηρετεί!

Για εσάς που αγαπάτε τα μπικίνι

Αν το καλοκαίρι για εσάς σημαίνει ελευθερία, άνεση και ένα μπικίνι που σας κάνει να νιώθετε όμορφα από το πρωί μέχρι το απόγευμα, τότε οι επιλογές που ξεχωρίσαμε θα σας δώσουν πολλές ιδέες. Από minimal γραμμές μέχρι πιο παιχνιδιάρικα σχέδια, υπάρχει κάτι για κάθε διάθεση.

Κλασικά και διαχρονικά

Ένα σετ που «δουλεύει» για κάθε σωματότυπο, το τρίγωνο μπικίνι με πολυμορφικές τιράντες προσαρμόζεται όπως θέλετε. Το μαύρο χρώμα το κάνει διαχρονικό, ενώ το brazil bottom δίνει μια πιο καλοκαιρινή διάθεση.

Το σετ Bikini SunsetGo! Britney συνδυάζει κομψότητα και άνεση. Το strapless top σε μαύρο χρώμα προσφέρει μια μοντέρνα και μίνιμαλ αισθητική, ενώ το brazil bottom, επίσης σε μαύρο, αναδεικνύει τη σιλουέτα με έναν διακριτικό και σαγηνευτικό τρόπο. Ιδανική επιλογή για όσες επιθυμούν να ξεχωρίσουν στην παραλία με στυλ και αυτοπεποίθηση.

Για όσες προτιμούν το sporty chic, το τρίγωνο μπικίνι της Calvin Klein σε μαύρο πρόκειται για μια stylish επιλογή. Απλό, καθαρό και με τέλεια εφαρμογή, προσφέρει άνεση και minimal αισθητική.

Εμπριμέ και παιχνιδιάρικα

Για όσες αγαπούν το χρώμα, αυτό το εμπριμέ μπικίνι σε αποχρώσεις του μοβ είναι μια επιλογή που ξεχωρίζει χωρίς να γίνεται υπερβολική.  Το τριγωνάκι τοπ προσφέρει άνεση και στυλ, ενώ το brazil κάτω μέρος αγκαλιάζει τις καμπύλες με έναν κολακευτικό τρόπο.

Αν προτιμάτε τις πιο φωτεινές αποχρώσεις που θυμίζουν καλοκαίρι, τότε το γκοφρέ bikini set στην απόχρωση μπλε royal εγγυάται εντυπωσιακές εμφανίσεις στην παραλία, χάρη στο μοντέρνο σχέδιο ενός ώμου στο τοπ. Η γκοφρέ υφή προσθέτει μια διακριτική πολυτέλεια, ενώ το bottom τύπου slip εξασφαλίζει άνεση και ελεύθερη κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αν είστε λάτρεις του animal print, τότε τολμηρό μπικίνι σετ σε αποχρώσεις του κόκκινου σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει. Αξεπέραστα chic, αγκαλιάζει το σώμα με στιλ ενώ παράλληλα προσφέρει άνεση για κάθε σας καλοκαιρινή δραστηριότητα.

Για όσες προτιμούν τα ολόσωμα

Αν σας αρέσει η άνεση και η σταθερότητα που προσφέρει ένα ολόσωμο, φέτος θα βρείτε κορυφαίες επιλογές.

Classy and stylish

Αν αγαπάτε τα ολόσωμα, τότε το μαύρο ανάγλυφο μαγιό της Emerson θα γίνει το νέο σας αγαπημένο. Διαθέτει λαιμόκοψη σε σχήμα V και χαμηλό άνοιγμα στην πλάτη ενώ το άνοιγμα στους γοφούς δίνει ’80s vibes στις εμφανίσεις σας μέσα και έξω από το νερό.

Το ολόσωμα μαγιό της Diesel προσφέρει απαράμιλλη αίσθηση στυλ και αυτοπεποίθησης σε κάθε σας εμφάνιση στην παραλία. Το μαύρο χρώμα υπόσχεται διαχρονική κομψότητα, ενώ τα διακριτικά ανοίγματα προσθέτουν μία γοητευτική πινελιά που αναδεικνύει τη θηλυκότητα. Ιδανική επιλογή για όσες θέλουν να ξεχωρίζουν με μία εκλεπτυσμένη, αλλά και μοντέρνα εμφάνιση.

Με εντυπωσιακά σχέδια

Στυλ και άψογη εφαρμογή συνδυάζονται σε αυτό το ολόσωμο μαγιό της Billabong. Οι αποχρώσεις του μπλε και του λευκού αναδεικνύουν την φυσική ομορφιά και χαρίζουν μια αίσθηση καλοκαιρινής φρεσκάδας. Είναι σχεδιασμένο με φαρδιά τιράντα, που προσφέρει σιγουριά και σταθερό κράτημα, ενώ η ανοιχτή πλάτη χαρίζει μια μοντέρνα πινελιά.

Διαχρονικό αλλά και με μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, το εμπριμέ ολόσωμο με μαύρα και λευκά σχέδια είναι ιδανικό για κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση στην παραλία ή την πισίνα. Οι αποχρώσεις του χαρίζουν πιο σοφιστικέ ύφος, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα και προσφέροντας κλασικό στυλ που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.

Για όσους αποζητούν άνεση και στυλ

Τα ανδρικά μαγιό‑σορτς φέτος κινούνται σε μια πολύ ισορροπημένη γραμμή. Άνεση που δεν θυσιάζει το στυλ, καθαρές γραμμές που ταιριάζουν σε όλους και χρώματα που δίνουν καλοκαιρινό vibe χωρίς υπερβολές.

Το μαγιό σορτς της Billabong σε πράσινη απόχρωση πρόκειται για μια επιλογή που ταιριάζει σε όλους και δίνει ένα διακριτικό αλλά στιλάτο αποτέλεσμα. Ιδανικό για όσους θέλουν κάτι απλό, “clean” και άνετο.

Για όσους αγαπούν λίγο παραπάνω χρώμα, αυτό το σορτς μαγιό της MC2 με έντονο μοβ χρώμα είναι η τέλεια επιλογή. Ζωντανό, καλοκαιρινό και με χαρακτήρα, δίνει μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση χωρίς να γίνεται υπερβολικό ή να χάνει την πρακτικότητά του.

To σορτς μαγιό της Quiksilver σε light blue απόχρωση είναι το απόλυτα διαχρονικό κομμάτι του καλοκαιριού. Η regular εφαρμογή του εξασφαλίζει άνεση και ελευθερία κινήσεων, καθιστώντας το κατάλληλο για κάθε δραστηριότητα στο νερό ή στην άμμο.

Για όσους θέλουν κάτι πιο ιδιαίτερο, το σχέδιο της Calvin Klein είναι μια πιο fashion-forward επιλογή. Το πράσινο χρώμα και τα prints δίνουν μια μοντέρνα πινελιά που ξεχωρίζει χωρίς να φωνάζει.

Πώς θα διαλέξετε το ιδανικό μαγιό

  • Σκεφτείτε τι σας κάνει να νιώθετε άνετα: στήριξη, κάλυψη, εφαρμογή.
  • Επιλέξτε χρώματα που αναδεικνύουν τον τόνο της επιδερμίδας σας.
  • Δώστε σημασία στην ποιότητα του υφάσματος, ειδικά αν περνάτε πολλές ώρες στον ήλιο.
  • Μην φοβηθείτε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό: ένα νέο κόψιμο μπορεί να σας εκπλήξει ευχάριστα.

OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Η Μεγάλη Εικόνα έβαλε στο μικροσκόπιο τη σχέση παιδιών και social media
Η Μεγάλη Εικόνα έβαλε στο μικροσκόπιο τη σχέση παιδιών και social media - «Το πιο επικίνδυνο πείραμα πάνω στον ανθρώπινο εγκέφαλο»

Ο διαδικτυακός εθισμός και ο ολοένα αυξανόμενος αντίκτυπος των social media και της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των παιδιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Μεγάλη Εικόνα στο MEGA

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου με συναρπαστικές προσφορές
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Απριλίου το ΒΗΜΑ έρχεται μαζί με την έκδοση «Classic Rock: The Beatles», το περιοδικό VITA, την μαθητική εφημερίδα της Ηγουμενίτσας, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΒΗΜΑGAZINO

Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη
Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη

«Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους είπα αρχοντόπουλα είναι αυτοί που δεν κάνουν μαχόμενη πολιτική», υπογραμμίζει ο Γιώργος Βλάχος

Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία χωρίς να το γνωστοποιήσει στο κοινό την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια ιατρική του έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σύμφωνα με την έκθεση, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε πριν από δύο μήνες, σε μια μαγνητική […]

Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Για την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε συγγνώμη από τους ταξιδιώτες για ενδεχόμενες καθυστερήσεις καθώς θα υπάρχει μηδενική ανοχή σε θέματα ασφαλείας

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη – «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη - «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»

Ο 27χρονος και ο 20χρονος αποφάσισαν να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους στο πάρκο του Ασύρματου, όπου η αντιπαράθεση οδήγησε σε τραγωδία.

Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία
Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν σημείωσε άνοδο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ανεβαίνοντας από 64,3% σε λίγο κάτω από 80%, και παρέμεινε αρκετά πάνω από 75% για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου

The Expla-in Project| Εισοδήματα στην Ελλάδα: Ο χάρτης που δείχνει γιατί το πού ζεις μετράει
Ο χάρτης των εισοδημάτων στην Ελλάδα: Το πού ζεις μετράει

Τα εισοδήματα στην Ελλάδα διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Είναι σαν να ζουν πολίτες διαφορετικών χωρών στον ίδιο τόπο: η Αττική προχωρά, ενώ η Δυτική Ελλάδα μένει πίσω. Σχολιάζει στο in o καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ, Χάρης Δαλτζόγλου.

Βενετία: Κάθε σχέδιο για να σωθεί δεν θα διατηρούσε την πόλη όπως την ξέρουμε
Τίποτα δεν μπορεί να σώσει την Βενετία από την βύθιση 

Η Βενετία συνυπάρχει με τη θάλασσα καθ' όλη τη διάρκεια της 1.500χρονης ιστορίας της, ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πόλη στη γη. Ωστόσο, τον τελευταίο αιώνα έχει πλημμυρίσει ολοένα και πιο συχνά

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα κενά στις έρευνες σε Βρετανία και ΗΠΑ
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το δίκτυο στο Λονδίνο και τα κενά στις έρευνες σε Βρετανία και ΗΠΑ

Αποκαλύψεις για διαμερίσματα, μετακινήσεις και καταγγελίες θυμάτων επαναφέρουν ερωτήματα για το γιατί δεν διερευνήθηκε πλήρως η υπόθεση Έπσταϊν, σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ

Τι υποστηρίζει ο πρωταθλητής τζούντο που συνελήφθη με πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου
Τι υποστηρίζει ο πρωταθλητής τζούντο που συνελήφθη με πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου

Γνωστός πρωταθλητής του τζούντο συνελήφθη στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες σούπερ μάρκετ - Τι υποστηρίζει

Ταχεία μεταβολή στις θερμοκρασίες στον Ειρηνικό κάνει πιο πιθανό ένα «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Ταχεία μεταβολή στις θερμοκρασίες στον Ειρηνικό κάνει πιο πιθανό ένα «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι

Ένα ισχυρής έντασης επεισόδιο Ελ Νίνιο ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ αναμένεται να επηρεάσει τη θερμοκρασία της Γης

Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία
Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία

«Η ανάγκη για καθολική αναγνώριση και για υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας παραμένει διαρκής και αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

