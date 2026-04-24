view
Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream
Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Expla-in 24 Απριλίου 2026, 15:00
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project| Εισοδήματα στην Ελλάδα: Ο χάρτης που δείχνει γιατί το πού ζεις μετράει

Τα εισοδήματα στην Ελλάδα διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Είναι σαν να ζουν πολίτες διαφορετικών χωρών στον ίδιο τόπο: η Αττική προχωρά, ενώ η Δυτική Ελλάδα μένει πίσω. Σχολιάζει στο in o καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ, Χάρης Δαλτζόγλου.

ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Τάνκα
Αρχισυνταξία: Ελένη Στεργίου
Εικονοληψία: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ : Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Spotlight

Παίζει ρόλο το πού ζεις στην Ελλάδα; Τα εισοδήματα στις διαφορετικές περιοχές δείχνουν ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρη: ναι. Οι εθνικοί μέσοι όροι φτώχειας κρύβουν σημαντικές περιφερειακές διαφορές, με περιοχές όπως η Αττική να εμφανίζουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τον μέσο όρο, ενώ η Δυτική Ελλάδα καταγράφει σχεδόν διπλάσια ποσοστά.

Όπως αποτυπώνεται σε έρευνα του Ινστιτούτου ΕΝΑ, η ανάλυση των εισοδημάτων σε επίπεδο περιφέρειας αποκαλύπτει τις κοινωνικές ανισότητες που δεν φαίνονται όταν κοιτάμε μόνο τα εθνικά στοιχεία.

Οι μεταβολές στους εθνικούς δείκτες δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. Ορισμένες περιοχές βελτιώνονται (Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Αν. Μακεδονία και Θράκη), άλλες παραμένουν στάσιμες (Θεσσαλία, Νότιο Αιγαίο, Αττική, Ιόνια Νησιά, Κρήτη) και κάποιες επιβαρύνονται (Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα).

Στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, εκτός Αττικής, Κρήτης, Νότιου Αιγαίου και Θεσσαλίας, παρατηρείται υπερσυγκέντρωση χαμηλών εισοδημάτων, παγιώνοντας τη φτώχεια και ενισχύοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αντίθετα, η Αττική συγκεντρώνει μεγάλο μέρος του πληθυσμού στα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, αντανακλώντας την άνιση κατανομή επενδύσεων, θέσεων υψηλής εξειδίκευσης και πρόσβασης σε ευκαιρίες.

Η οικονομική ανάκαμψη δεν διαχέεται ισόρροπα: ακόμη και αναπτυγμένες τουριστικά ή αστικά περιοχές δεν φτάνουν τα επίπεδα της Αττικής.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα έχουν γεωγραφικό πρόσημο: «Το πού ζει κανείς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο διαβίωσής του», σημειώνει η έρευνα.

Πίνακας : Ποσοστά φτώχειας ανά περιφέρεια (2021–2024, %)

2020202120222023
Αττική12,913,814,113,7
Βόρειο Αιγαίο22,724,626,930,0
Νότιο Αιγαίο17,515,814,716,0
Κρήτη14,910,111,014,2
Αν. Μακεδονία, Θράκη29,026,125,923,1
Κεντρική Μακεδονία25,523,823,225,4
Δυτική Μακεδονία21,525,424,927,4
Ήπειρος21,115,816,115,1
Θεσσαλία19,718,720,620,7
Ιόνια Νησιά20,122,618,021,1
Δυτική Ελλάδα28,526,726,730,6
Στερεά Ελλάδα24,225,418,020,6
Πελοπόννησος24,223,426,825,6
Εθνικό Ποσοστό19,618,818,919,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2021-2024

Εισοδήματα: Είναι οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα το μεγαλύτερο «αόρατο» κοινωνικό ρήγμα;

«Θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα κοινωνικά ζητήματα» αναφέρει στο in ο συγγραφέας της έρευνας και Διδάκτορας Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ, Χάρης Δαλτζόγλου, ο οποίος προειδοποιεί ότι «αν αυτή η τάση δεν αντιμετωπιστεί, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια χώρα πολλών ταχυτήτων όπου οι ευκαιρίες των πολιτών θα καθορίζονται όλο και περισσότερο από το πού ζουν».

Ο κ. Χάρης Δαλτζόγλου προσθέτει: «Πολλές φορές μένουμε αποκλειστικά στην εξέταση δεικτών σε εθνικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η μείωση της ανεργίας ή η μείωση του ποσοστού σχετικής φτώχειας, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την περιφερειακή διάσταση αυτών των δεικτών. Οι εθνικοί δείκτες μπορεί να κρύβουν τις πραγματικές αποκλίσεις που υπάρχουν στον χώρο. Στην ελληνική περίπτωση αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη δημογραφική και οικονομική συγκέντρωση στην πρωτεύουσα. Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικοί δείκτες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στην Αττική και μπορεί να κρύβουν τις πραγματικές αποκλίσεις που υπάρχουν σε άλλες περιοχές της χώρας. Σε περιφερειακό επίπεδο διακρίνεται ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών συνεχίζουν να υπάρχουν και σε αρκετές περιπτώσεις να διευρύνονται στα χρόνια μετά τις κρίσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περιφέρειες που συγκεντρώνουν περισσότερες επενδύσεις, θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα, ενώ άλλες περιοχές μένουν πίσω. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τις ευκαιρίες των ανθρώπων, τις επιλογές ζωής τους και τελικά τη συνοχή της κοινωνίας».

Γιατί ο τουρισμός δεν μεταφράζεται πάντα σε υψηλότερα εισοδήματα;

«Καταρχάς πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα εισοδήματα των πολιτών στις νησιωτικές περιφέρειες δεν επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο από την τουριστική ανάπτυξη. Υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές αποκλίσεις» σύμφωνα με τον κ. Δαλτζόγλου. «Για παράδειγμα, παρατηρούμε υψηλότερα εισοδήματα στις περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης.

Αντίθετα, χαμηλότερα εισοδήματα καταγράφονται στα Ιόνια Νησιά, ενώ ακόμη χαμηλότερα εμφανίζονται στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό δείχνει ότι το τουριστικό μοντέλο της χώρας δεν επηρεάζει όλες τις περιφέρειες με τον ίδιο τρόπο. Σε ορισμένες περιφέρειες φαίνεται να μεταφράζεται πιο εύκολα σε υψηλότερα εισοδήματα για τους κατοίκους, ενώ σε άλλες αυτή η σύνδεση είναι πιο αδύναμη».

Γενικότερα, ο τουρισμός μπορεί να δημιουργεί ανάπτυξη, αλλά αυτή δεν μεταφράζεται πάντα αυτόματα σε υψηλότερα εισοδήματα για όλους. Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι που εξηγούν αυτή την απόκλιση.

Πρώτον, ένα μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας στον τουρισμό είναι εποχικό και συχνά χαμηλά αμειβόμενο. Άρα δημιουργείται απασχόληση, αλλά όχι απαραίτητα σταθερό και υψηλό εισόδημα.

Δεύτερον, ένα σημαντικό μέρος της οικονομικής αξίας που παράγει ο τουρισμός δεν παραμένει πάντα στον τόπο όπου γίνεται η επένδυση. Μεγάλοι όμιλοι, αλυσίδες ή επενδυτές μπορεί να απορροφούν σημαντικό μέρος των κερδών.

Δημιουργείται μια νέα μορφή ανισότητας όπου ο τόπος καθορίζει τις προοπτικές;

«Σε μεγάλο βαθμό ναι» εξηγεί ο κ. Δαλτζόγλου. «Δεν μιλάμε για απόλυτο καθορισμό της ζωής ενός ανθρώπου, αλλά ο τόπος λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας ευκαιριών. Αν κάποιος μεγαλώνει σε μια περιφέρεια με δυναμική οικονομία, περισσότερες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δίκτυα εργασίας, έχει περισσότερες πιθανότητες να βρει καλύτερα αμειβόμενη εργασία. Αντίθετα, σε περιοχές με περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα, οι επιλογές είναι λιγότερες και συχνά χαμηλότερα αμειβόμενες. Αυτό σημαίνει ότι η γεωγραφία αρχίζει να επηρεάζει πιο έντονα τις οικονομικές προοπτικές των ανθρώπων, κάτι που είναι μια μορφή χωρικής ανισότητας».

«Και γι’ αυτό τα ζήτημα περιφερειακής ανάπτυξης δεν αποτελεί αποκλειστικά οικονομικό ζήτημα αλλά είναι βαθύτερο και αφορά ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί σχετίζονται με το πόσο ίσες ευκαιρίες έχουν οι πολίτες ανεξάρτητα από το πού ζουν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Delphi Economic Forum XI
OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Κόσμος
Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

inWellness
inTown
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream view
The Expla-in Project | Τζέφρι ‘Eπσταϊν: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα;
Expla-in 09.04.26

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα του Τζέφρι Έπσταϊν;

Ευγενία Κοτρώτσιου
The Expla-in Project| Βροχές: Πού χάνεται το νερό στην Ελλάδα;
Expla-in 07.04.26

Βροχές: Πού χάνεται το νερό στην Ελλάδα;

Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

«Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους είπα αρχοντόπουλα είναι αυτοί που δεν κάνουν μαχόμενη πολιτική», υπογραμμίζει ο Γιώργος Βλάχος

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
Κόσμος 24.04.26

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία χωρίς να το γνωστοποιήσει στο κοινό την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια ιατρική του έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σύμφωνα με την έκθεση, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε πριν από δύο μήνες, σε μια μαγνητική […]

Σύνταξη
Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Φόρουμ των Δελφών 24.04.26

Για την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε συγγνώμη από τους ταξιδιώτες για ενδεχόμενες καθυστερήσεις καθώς θα υπάρχει μηδενική ανοχή σε θέματα ασφαλείας

Σύνταξη
Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη – «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
Ελλάδα 24.04.26

Ο 27χρονος και ο 20χρονος αποφάσισαν να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους στο πάρκο του Ασύρματου, όπου η αντιπαράθεση οδήγησε σε τραγωδία.

Σύνταξη
Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ρωσία 24.04.26

Το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν σημείωσε άνοδο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ανεβαίνοντας από 64,3% σε λίγο κάτω από 80%, και παρέμεινε αρκετά πάνω από 75% για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου

Σύνταξη
Βενετία: Κάθε σχέδιο για να σωθεί δεν θα διατηρούσε την πόλη όπως την ξέρουμε
Κόσμος 24.04.26

Η Βενετία συνυπάρχει με τη θάλασσα καθ' όλη τη διάρκεια της 1.500χρονης ιστορίας της, ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πόλη στη γη. Ωστόσο, τον τελευταίο αιώνα έχει πλημμυρίσει ολοένα και πιο συχνά

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα κενά στις έρευνες σε Βρετανία και ΗΠΑ
Woman 24.04.26

Αποκαλύψεις για διαμερίσματα, μετακινήσεις και καταγγελίες θυμάτων επαναφέρουν ερωτήματα για το γιατί δεν διερευνήθηκε πλήρως η υπόθεση Έπσταϊν, σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι υποστηρίζει ο πρωταθλητής τζούντο που συνελήφθη με πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου
Αφέθηκε ελεύθερος 24.04.26

Γνωστός πρωταθλητής του τζούντο συνελήφθη στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες σούπερ μάρκετ - Τι υποστηρίζει

Σύνταξη
Ταχεία μεταβολή στις θερμοκρασίες στον Ειρηνικό κάνει πιο πιθανό ένα «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Ανακοίνωση WMO 24.04.26

Ένα ισχυρής έντασης επεισόδιο Ελ Νίνιο ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ αναμένεται να επηρεάσει τη θερμοκρασία της Γης

Σύνταξη
Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

«Η ανάγκη για καθολική αναγνώριση και για υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας παραμένει διαρκής και αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Cookies