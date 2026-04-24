Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ενδεικτική της κυριαρχίας της εμπορικής επικοινωνίας πάνω στην ενημέρωση είναι η αντίληψη που συναντά κανείς σε πλήθος ρεπορτάζ για το «πώς ξεκινά ένα κόμμα». Κατά βάση αυτό που διαβάζεις δεν αφορά μια πολιτική πρωτοβουλία. Παραπέμπει περισσότερο στο λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος, ενός σχήματος σε νυχτερινό μαγαζί με τα ονόματα στη μαρκίζα, στα εγκαίνια ενός πολυκαταστήματος, στην καθέλκυση ενός κρουαζιερόπλοιου, αλλά όχι στην ίδρυση ενός κόμματος. Εξου και όλες οι περιγραφές και οι «αποκαλύψεις» για το πώς «θα πατήσει το κουμπί» ο Τσίπρας.

Τα κόμματα, όμως, δεν είναι «προϊόντα», διαφημιστικές καμπάνιες, όσο και κάποιοι το λησμονούν. Τα κόμματα – τουλάχιστον αυτά που όντως εκπροσωπούν κάτι περισσότερο από την πολιτική φαντασίωση των ιδρυτών τους – αντιπροσωπεύουν πραγματικές δυναμικές μέσα στην κοινωνία. Συμπεριλαμβάνουν κοινωνικές δυνάμεις, συγκροτούν σχέσεις εκπροσώπησης με κομμάτια της κοινωνίας, προκύπτουν μέσα από τα σταυροδρόμια που αναδεικνύονται σε κάθε ιστορική συγκυρία και οργανώνονται για να κάνουν πράξη ένα όραμα για τον τόπο. Γι’ αυτό ακόμη και όταν έχουν αρχηγούς, πάντα στην πραγματικότητα έχουν προκύψει ως ανάγκη και έχουν συγκροτηθεί «από τα κάτω», από ανθρώπους που είναι μέσα στην κοινωνία και που μεταφράζουν συλλογικά σε πολιτικό πρόγραμμα «την αγωνία αυτού του τόπου για ζωή», όπως αυτή έρχεται κάθε στιγμή στο προσκήνιο.

Ακόμη και εάν έχουν μια τυπική στιγμή έναρξης, μια «γενέθλια πράξη», ένα «ιδρυτικό συνέδριο», ή μια «ιδρυτική διακήρυξη», στην πραγματικότητα έχουν ιδρυθεί πολύ καιρό πριν και πατάνε πάνω σε διεργασίες που ήταν για σημαντικό χρονικό διάστημα σε εξέλιξη, ακόμη και εάν δεν αποκτούσαν κάποια δημοσιότητα.

Μια ιστορική αναλογία, οικεία σε εμάς, είναι αυτή με την Φιλική Εταιρεία. Όλοι μπορεί να γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου ως «στιγμή» της Ελληνικής Επανάστασης, παρότι βέβαια ούτε στην Αγία Λαύρα ξεκίνησε, ούτε εκείνη την ημερομηνία, όμως όλοι ξέρουμε ότι η διεργασία που καταλήγει στον ένοπλο αγώνα ξεκινά καιρό πριν, εκεί που συναντάμε την Φιλική Εταιρεία και τη δράση της «κάτω από τη μύτη» των Οθωμανικών Αρχών.

Η Φιλική Εταιρεία δεν φτιάχτηκε από «ήρωες». Ούτε καν από πολέμαρχους. Από ανήσυχους εμπόρους, εμπνευσμένους σε μεγάλο βαθμό από τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφωτισμού δημιουργήθηκε, που με προσοχή και μυστικότητα διαμόρφωσαν ένα πλατύ δίκτυο που περιλάμβανε όλους όσους με βάση αυτά τα ιδανικά ήθελαν μια ελεύθερη πατρίδα, με ένα Σύνταγμα που να εγγυάται τις βασικές ελευθερίες και δικαιώματα και που ήταν διατεθειμένοι να πολεμήσουν: εμπόρους, ιερωμένους, οπλαρχηγούς, καραβοκύρηδες ακόμη και κοτζαμπάσηδες. Ήταν αυτή η «υπόγεια» δουλειά που επέτρεψε όταν ήρθε η ώρα και ένοπλοι να υπάρχουν και πόροι και ένα ευρύ δίκτυο ανθρώπων έτοιμων να συμμετέχουν στον ξεσηκωμό. Ένα δίκτυο που δεν «φαινόταν», αλλά όταν ήρθε η ώρα έκανε τη διαφορά.

Προφανώς η σημερινή συνθήκη είναι πολύ διαφορετική. Όμως, σκέφτομαι ότι εάν κανείς θα ήθελε να περιγράψει τη διεργασία γύρω από αυτό που με τρόπο ιδιαίτερα ανακριβή τα ΜΜΕ περιγράφουν ως «κόμμα Τσίπρα», θα έπρεπε πολύ περισσότερο να σκεφτεί μια σύγχρονη Φιλική Εταιρεία παρά το λανσάρισμα ενός νέου μοντέλου κινητού τηλεφώνου.

Πρώτα από όλα γιατί σε αντίθεση με την εύκολη «επικοινωνιακή» αντίληψη της πολιτικής, που συχνά συγχέει της πολιτική διεργασία με τη μεταγραφική περίοδο στο ποδόσφαιρο – δηλαδή ποιος θα πάει που και με ποιον κ.λπ.–, αυτό που συμβαίνει έχει πολύ περισσότερο να κάνει με την αγωνία να διαμορφωθεί ένας σχηματισμός που να απαντάει σε μια ιστορική ανάγκη για τη χώρα: και αυτή δεν είναι άλλη από την ύπαρξη ενός πολιτικού σχηματισμού που να εκπροσωπεί τους εργαζομένους, τα λαϊκά στρώματα, τη μεσαία τάξη και να μπορεί να προτείνει μια σύγχρονη εκδοχή προοδευτικής δημοκρατικής πολιτικής που να βγάλει τη χώρα από τα νεοφιλελεύθερα αδιέξοδα του «υπαρκτού μητσοτακισμού».

Μόνο που για να φτιαχτεί ένας τέτοιος σχηματισμός απαιτείται πρώτα από όλα πολιτική κατεύθυνση και πρόγραμμα, που θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά μιας «ιδρυτικής διακήρυξης» αλλά και τη βάση εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης. Αυτό ακριβώς κάνει ένα ευρύ φάσμα από ομάδες που δουλεύουν αποκεντρωμένα και εστιασμένα, ώστε να υπάρξει πρόγραμμα γειωμένο και άρτια επεξεργασμένο. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 18 ομάδες αυτή τη στιγμή δουλεύουν πάνω σε όλες τις πτυχές του προγράμματος που θα ανακοινωθεί με την ιδρυτική διακήρυξη. Δουλεύουν επισταμένως, συχνά τα μέλη μίας ομάδας δεν γνωρίζουν ποιες και ποιοι συμμετέχουν στις υπόλοιπες, και το επίδικο είναι ακριβώς η παραγωγή στρατηγικής. Σε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα συλλογική προσπάθεια παραγωγής πολιτικού λόγου, την ώρα που άλλα κόμματα είτε απλώς κάνουν copy-paste από παλιές διακηρύξεις ή κάνουν το πρόγραμμα outsourcing σε κάθε λογής «ομάδες συμφερόντων».

Με τον ίδιο τρόπο φτιάχνεται και ο «μηχανισμός»: με ένα σύνολο πρωτοβουλιών που διαμορφώνουν πανελλαδικό ιστό και εξασφαλίζουν ότι υπάρχει η όρεξη, το μεράκι και η διάθεση προσφοράς. Αλλά και ότι ακριβώς εκπροσωπούνται οι βασικές κοινωνικές κατηγορίες αλλά και – που είναι πιο σημαντικό – ότι άνθρωποι που η επίσημη πολιτική τους απωθούσε ανακαλύπτουν ότι μπορούν να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους. Γιατί τα κόμματα φτιάχνουν ιστορικές δυναμικές όταν σε αυτά συμμετέχουν τα καλύτερα μυαλά κάθε γενιάς και όχι τα πιο κυνικά, αυτά που διαλέγουν την πολιτική γιατί είναι ο «εύκολος δρόμος» για να «κάνουν δουλίτσες» (αυτό ακριβώς που σήμερα πληρώνει ακριβά η κυβερνητική παράταξη και έχει οδηγήσει στην ηθική της κατάπτωση).

Όλα αυτά σημαίνουν ότι κανένα κουμπί δεν θα πατηθεί, γιατί πολύ απλά η διεργασία έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Και όταν ανακοινωθεί δεν θα είναι μια προσωπική αρχηγική πρωτοβουλία, που θα καλέσει την κοινωνία να ακολουθήσει. Αυτό που θα ανακοινωθεί θα εκπροσωπεί ένα νέο ιστορικό ρεύμα, μια τομή, με γερές ρίζες μέσα στην ελληνική κοινωνία.

Δεν θα πρόκειται απλώς για μια «πολιτική πρόταση», αλλά για πρόταση αλλαγής σελίδας στην πορεία του τόπου. Γιατί το στοίχημα σήμερα δεν είναι απλώς η επιστροφή σε κάποιες πολιτικές ρίζες, αλλά τα να διατυπωθεί ως πολιτική μια ιστορική εναλλακτική πορεία. Με τον τρόπο που το έκανε η Φιλική Εταιρεία όταν έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της διαμόρφωσης έθνους-κράτους, όπως το έκανε ο Βενιζέλος στις αρχές του 20ου αιώνα όταν έθεσε την πρόκληση του να γίνει η χώρα πραγματικά σύγχρονη, όπως το έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου με το αίτημα της αλλαγής βάζοντας τέλος στον Εμφύλιο. Με τον τρόπο που το χρειαζόμαστε σήμερα εάν θέλουμε να αποφύγουμε τον κατήφορο προς μια χώρα χαμηλών προσδοκιών, ένα μεγάλο οικόπεδο για επενδυτές δεύτερης διαλογής, χωρίς όραμα και χωρίς ελπίδα.

Αυτοί που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις ήδη υπογραμμίζουν ότι ο πήχης μπαίνει ψηλά σε σχέση με την στράτευση σε μια τέτοια συλλογική προσπάθεια. Γι’ αυτό και όσοι επιχείρησαν να εφαρμόσουν δοκιμασμένες πρακτικές πολιτικού παραγοντισμού είδαν αμέσως να ανακαλούνται στον πάγκο, ορισμένοι να στέλνονται και στην εξέδρα.

Γιατί μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών να απέπνεε τη σιγουριά ενός ανθρώπου που όχι μόνο έχει κυβερνήσει αλλά και – κυρίως – ξέρει πώς πρέπει να κυβερνήσει τώρα, όμως αυτό δεν οφειλόταν απλώς στο ατομικό χάρισμα, που ούτως ή άλλως έχει. Βασιζόταν και στην επίγνωση ότι πατάει πάνω σε όλη τη διεργασία που όντως θα του επιτρέψει να κυβερνήσει με έναν τρόπο που θα μπορέσει να «ξεκολλήσει» τη χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα.

Και δεν είναι τυχαίο ότι ήδη οι μη δημοσιοποιημένες δημοσκοπήσεις, αυτές που δεν αναπαράγουν τη «μαγική εικόνα» μιας κυβερνητικής παντοδυναμίας σε «εκτιμήσεις ψήφου» παραλείποντας τα κόμματα που στην πραγματικότητα ήδη υπάρχουν ακόμη και εάν δεν έχουν επισήμως ανακοινωθεί, ήδη κάνουν σαφές ότι γύρω από το «κόμμα Τσίπρα» καταγράφεται εκλογική δυναμική που το φέρνει στη δεύτερη θέση, ακόμη και χωρίς να έχει ανακοινώσει πρόγραμμα και όνομα και χωρίς φυσικά να βγάλει από την τωρινή «συνωμοτική συνθήκη» τον πλατύ και συγκροτημένο μηχανισμό της σύγχρονης «Φιλικής Εταιρείας». Πράγμα που προμηνύει ότι το τοπίο όταν γίνουν αυτές οι αναγκαίες κινήσεις θα είναι ριζικά διαφορετικό και ο πραγματικός πολιτικός συσχετισμός θα έχει ήδη ανατραπεί και θα μιλάμε για νέα συνθήκη.

Κατά συνέπεια ας μην αγωνιούν οι διάφοροι καλοθελητές πότε και πώς θα «πατήσει το κουμπί» ή θα «κόψει την κορδέλα». Γιατί στην πραγματικότητα η ανατροπή έχει ήδη ξεκινήσει. Ακόμη και εάν δεν γίνεται ορατή.

Γ. Στάσσης: Γιατί η ΔΕΗ πάει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ;

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει
Λίγες κυβερνήσεις έχουν τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων όσο αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα «εκτιμηθεί» δεόντως και στις εκλογές

«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις
Η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές στη Βουλή, παρατείνοντας την ένοχη σιωπή της, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια «χειρισμού» ενός ζητήματος με το οποίο αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη

Κρήτη: Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια του ΠΑΓΝΗ – «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»
Η νεαρή νοσηλεύτρια πήρε μεγάλη ποσότητα χαπιών - Επί τέσσερις ώρες οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, προσπαθούσαν μάταια να την ανατάξουν - «Αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο»

ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος
Τι δείχνουν τα αρχεία του ΕΜΠ για το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ - Καρδίτσα, Νάουσα και Αθήνα ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…
Εισιτήρια έως 14.000 δολάρια και δυναμική τιμολόγηση αλλάζουν το παιχνίδι – Ανησυχία για άδειες εξέδρες και αποκλεισμό των φιλάθλων στο Μουντιάλ

Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία
Ενα ζωντανό σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ένας χώρος όπου η γνώση για το φαγητό γίνεται βίωμα.

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη και ποια όχι
Τα επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι οι εισαγωγικές δουλειές ρουτίνας, αλλά υψηλόμισθες θέσεις διανοητικής εργασίας. Τι δείχνει νέα έρευνα.

Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία – Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα Πρότυπα
Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 διεκδικούν συνολικά 7.374 θέσεις, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 30.000

Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος στο διαμέρισμα ο 55χρονος που είχε χτυπήσει τη μητέρα του
Έξω από την πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθούν να τον πείσουν να παραδοθεί

Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη
Σε εξίσωση για δυνατούς «λύτες» εξελίσσεται η επιλογή του προσώπου για τη θέση του γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη τις επόμενες ώρες.

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου
Τα κρούσματα ιλαράς που καταγράφονται στην ήπειρο βρίσκονται σε καθαρή άνοδο από το 2025, κυρίως στις χώρες της βόρειας Αμερικής, όπου ουδέποτε εξαλείφθηκε η εξαιρετικά μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

