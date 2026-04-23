Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)

Προπονητής της Εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας μέχρι το 2027 είναι κι επίσημα ο Γιώργος Δώνης! Ο Έλληνας τεχνικός αποχώρησε από την Άλ Καλίτζ και θα οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας στο προσεχές Μουντιάλ της Αμερικής.

Ο Δώνης διαδέχεται τον Ερβέ Ρενάρ και σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να εισπράξει περίπου πέντε εκατ. ευρώ για το 1,5 χρόνο του συμβολαίου του. Η Σαουδική Αραβία επέλεξε τον έμπειρο τεχνικό ποντάροντας στο γεγονός πως έχει δουλέψει σε πολλούς συλλόγους της Μέσης Ανατολής όπως η Αλ Χιλάλ, η Αλ Φατέχ, η Αλ Γουέχντα και η Αλ Καλίτζ.

Μπροστά του ο Δώνης έχει δύσκολο έργο αφού καλείται μέσα σε λίγες εβδομάδες να βάλει τη σφραγίδα του στην ομάδα. Θυμίζουμε πως στο Μουντιάλ η Σαουδική Αραβία είναι στον 8ο όμιλο και θα έχει αντιπάλους την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ο Δώνης θα γίνει μόλις ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα βρεθεί σε Μουντιάλ μετά τον Αλκέτα Παναγούλια με την Εθνική μας το 1994 αλλά και ο πρώτος που θα καθοδηγήσει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου άλλη χώρα.

