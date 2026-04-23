Ξέφυγε στη Μαδρίτη ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Ακραίοι χαρακτηρισμοί κατά τη διάρκεια αγώνα (vid)
Ένα ακόμη ξέσπασμα είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρησιμοποιώντας «βαριές» εκφράσεις κατά τη διάρκεια αγώνα στο Οπεν της Μαδριτης – Δείτε σε βίντεο τι έγινε!
Ένα ακόμη απίστευτο ξέσπασμα είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε αγώνα τένις!
Ο Έλληνας τενίστας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τον Πάτρικ Κάιπσον για το Madrid Open εκνευρίστηκε πάρα πολύ και άρχισε να βρίζει ακατάπαυστα προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη και ποιον έβριζε!
«Άντε γ@μ@@@@ ρε μ@λ@κ@, μπ@στ@ρδε, ε μπ@στ@ρδε», είπε μεταξύ άλλων! Χυδαίοι χαρακτηρισμοί που δεν αρμόζουν σε έναν αθλητή τέτοιου επιπέδου. Προφανώς ήταν αρκετά απογοητευμένος από την εμφάνισή του, καθώς έχασε το πρώτο σετ με 6-3 και δεν κάνει και το καλύτερό του παιχνίδι.
Δείτε το βίντεο με το επίμαχο συμβάν που είχε πρωταγωνιστή τον Τσιτσιπά:
Tsitsipas already swearing towards his box @josemorgado @BastienFachan pic.twitter.com/EM5SHdOdjo
— Minas Giannekas 💙 (@whiplashoo) April 23, 2026
