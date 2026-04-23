Η UEFA στα βάθη της Ασίας: Το Πακιστάν ετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τουρνουά

Είναι γνωστό ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για πολιτικούς, ιστορικούς ή γεωγραφικούς λόγους, μη-ευρωπαϊκές χώρες ή τουλάχιστον χώρες που δεν βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο σε ευρωπαϊκό έδαφος, συμμετάσχουν σε ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της γηραιάς ηπείρου, υπό την αιγίδα της UEFA.

Το Ισραήλ, το Καζακστάν, η Αρμενία, η Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία έχουν δημιουργήσει τη δική τους παράδοση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είτε μέσω των συλλόγων, είτε μέσω των εθνικών τους ομάδων. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ετοιμάζεται για νέα… επέκταση, φτάνοντας πια μέχρι τα βάθη της Ασίας και συγκεκριμένα στο Πακιστάν!

🥁Head Coach Essa Khan announces the travelling party for the UEFA Under-16 Boys Development Tournament in Kazakhstan#NextGenShaheens 🇵🇰🦅 pic.twitter.com/WgFWpZDbQb — Pakistan Football Federation (@TheRealPFF) April 22, 2026

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας, η Εθνική Κ-16 θα αγωνιστεί σε τουρνουά που διοργανώνει η UEFA, παρότι είναι μέλος της AFC – της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, η Κ-16 του Πακιστάν βρίσκεται ήδη στο Καζακστάν, όπου από τις 24 ως τις 30 Απριλίου θα παίξει στο Αναπτυξιακό Τουρνουά της UEFA. Θα αντιμετωπίσει κατά σειρά το Καζακστάν (25/4), τη Ρωσία (27/4) και το Αζερμπαϊτζάν (30/4), σε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αποκτήσουν οι νεαροί παίκτες της εθνικής εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κόντρα σε δυνατές ομάδες.

Είναι μια ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο του Πακιστάν, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της χώρας, Μοσίν Γκιλάνι να χαρακτηρίζει τη συμμετοχή αυτή ως «ιστορική επιτυχία» και παράλληλα να τονίζει ότι «η επαφή με διεθνή πρότυπα είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των νέων αθλητών».