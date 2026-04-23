Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
weather-icon 13o
Stream
Σημαντική είδηση:
23.04.2026 | 10:46
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: 17 τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όποιος βιάζεται…: Γιατί χάνουμε τόσο εύκολα την υπομονή μας;
Έρευνα 23 Απριλίου 2026, 06:01

Όποιος βιάζεται…: Γιατί χάνουμε τόσο εύκολα την υπομονή μας;

Νιώθεις ότι δεν μπορείς να περιμένεις και η υπομονή σου έχει τελειώσει; Η επιστήμη ξέρει τι φταίει

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Είτε πρόκειται για την ουρά στο σούπερ μάρκετ είτε για την αναμονή αποτελεσμάτων εξετάσεων είτε για το μποτιλιάρισμα στο δρόμο, η υπομονή μας μονίμως δοκιμάζεται… Αν και μερικοί άνθρωποι χάνουν την ψυχραιμία τους πιο γρήγορα από άλλους, όλους μας στιγμές στιγμές μας κυριεύει η ανυπομονησία. Τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε την ψυχραιμία και την ηρεμία μας;

Μια πρόσφατη μελέτη της ψυχολόγου Kate Sweeny από το πανεπιστήμιο Riverside μας δίνει κάποιες σημαντικές απαντήσεις. Η έρευνα ανέλυσε τη συμπεριφορά 1.401 συμμετεχόντων μέσα από τρία υποθετικά σενάρια με σκοπό να εντοπίσει τι μας κάνει πιο ανυπόμονους και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε.

Παράγοντες που αυξάνουν την ανυπομονησία

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, γινόμαστε πιο ανυπόμονοι όταν:

  • Η κατάσταση κατά την οποία περιμένουμε είναι δυσάρεστη.
  • Ο στόχος μας είναι πολύ σημαντικός.
  • Κάποιος άλλος φταίει ή εμποδίζει την επίτευξη του στόχου μας.
  • Η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε.

Ένα ενδιαφέρον εύρημα της εν λόγω μελέτης είναι ότι η διάρκεια της αναμονής από μόνη της δεν καθορίζει την υπομονή. Μια αναμονή τριών ημερών για την ολοκλήρωση μιας αγοράς σπιτιού μπορεί να είναι υποφερτή, ενώ 30 λεπτά στο τηλέφωνο με τον πάροχο του ίντερνετ μπορεί να γίνουν ανυπόφορα.

Ο ρόλος της προσωπικότητας

Δεν αντιδρούμε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο στις καταστάσεις που προκαλούν ανυπομονησία. Η έρευνα έδειξε ότι πιο ανυπόμονοι γίνονται όσοι έχουν υψηλή ανάγκη για σαφήνεια (need for closure) και νευρωτισμό:

Υψηλή ανάγκη για σαφήνεια

  • Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έχουν γρήγορα ξεκάθαρη εικόνα και απαντήσεις σε ό,τι τους απασχολεί.
  • Δεν τους αρέσει η αβεβαιότητα ή η αναμονή. Αν κάτι καθυστερεί ή δεν είναι σαφές, εκνευρίζονται πιο εύκολα.

Νευρωτισμός

  • Είναι η τάση να αισθάνεται κανείς άγχος, ανασφάλεια ή συναισθηματική αστάθεια.
  • Άτομα με υψηλό νευρωτισμό επηρεάζονται πιο έντονα από ενοχλητικές καταστάσεις και μπορεί να εκδηλώσουν μεγαλύτερη ανυπομονησία.

Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που δεν αντέχουν την αβεβαιότητα ή που αγχώνονται εύκολα είναι πιο πιθανό να χάνουν την υπομονή τους όταν περιμένουν κάτι.

Αντίθετα, χαρακτηριστικά όπως:

  • Η ευελιξία,
  • η ευγένεια,
  • η ενσυνειδητότητα,
  • η συναισθηματική επίγνωση,
  • η ικανότητα αυτορρύθμισης

… φαίνεται ότι ενισχύουν την υπομονή. Είναι δεξιότητες που μπορούμε να καλλιεργήσουμε αλλά και να παρατηρήσουμε στους άλλους, για να αναγνωρίσουμε ποιοι είναι πιο υπομονετικοί στη ζωή μας.

Πρακτικές συμβουλές για να διαχειριστείτε την ανυπομονησία

Η ανυπομονησία μπορεί να επηρεάσει την ψυχική ηρεμία και την παραγωγικότητά μας, αλλά υπάρχουν τρόποι να την μειώσουμε και να παραμείνουμε ήρεμοι ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές αναμονής.

  1. Προετοιμαστείτε εκ των προτέρων:
    Αν γνωρίζετε ότι μια κατάσταση θα απαιτήσει αναμονή, σκεφτείτε από πριν πώς θα τη διαχειριστείτε. Η πρόβλεψη βοηθά να μειωθεί το αίσθημα εκνευρισμού.
  2. Αποσπάστε την προσοχή σας:
    Μην εστιάζετε συνεχώς στο χρόνο ή στην καθυστέρηση. Πάρτε ένα βιβλίο, ακούστε χαλαρωτική μουσική, παίξτε ένα παιχνίδι στο κινητό ή κάντε λίγο stretching. Κάθε δραστηριότητα που σας αποσπά από το άγχος της αναμονής μειώνει την ανυπομονησία.
  3. Αναγνωρίστε τα συναισθήματά σας:
    Παρατηρήστε πότε αρχίζετε να νιώθετε εκνευρισμό ή άγχος. Η επίγνωση αυτών των συναισθημάτων είναι το πρώτο βήμα για να τα διαχειριστείτε και να μην εκδηλωθούν παρορμητικά.
  4. Εστιάστε σε θετικά στοιχεία:
    Σκεφτείτε ότι η αναμονή μπορεί να είναι ευκαιρία για λίγο διάλειμμα, για να οργανώσετε τη μέρα σας ή να ασχοληθείτε με κάτι που σας ευχαριστεί. Η αλλαγή προοπτικής μειώνει την αρνητική επίδραση της αναμονής.
  5. Καλλιεργήστε την υπομονή μακροπρόθεσμα:
    Η υπομονή είναι δεξιότητα που μαθαίνεται. Οι ασκήσεις ενσυνειδητότητας, οι βαθιές αναπνοές ή μικρές καθημερινές προκλήσεις αναμονής μπορούν να δυναμώσουν την «ψυχική σας ανθεκτικότητα».

Όσο περισσότερο εξασκούμε την υπομονή και αναγνωρίζουμε τα σημάδια της ανυπομονησίας, τόσο πιο ήρεμοι, συγκεντρωμένοι και παραγωγικοί γινόμαστε στην καθημερινότητά μας. Ακόμα και λίγα λεπτά αναμονής μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρία για ψυχική ηρεμία και αυτοβελτίωση.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – NNA: Οι IDF πυρπολούν σπίτια στον Λίβανο

inWellness
inTown
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Plus
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών – Επιστρέφω γιατί δεν υπάρχει κανονικότητα στη χώρα

«Πυκνώνει» τις δημόσιες εμφανίσεις του ο Αλέξης Τσίπρας  στην τελική ευθεία πριν την επισημοποίηση της επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Μετά την τοποθέτηση του στο βιβλίο για τον Γιάννη Μπουτάρη επόμενος σταθμός  το οικονομικό φόρουμ των Δελφών.

Σύνταξη
Το αίτημα 23.04.26

Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου

Δήλωση της Δημάρχου Ζωγράφου Τίνας Καφατσάκη για το θέμα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του σχετικού προσχεδίου νόμου της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Οικονομικές Ειδήσεις 23.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 23.04.26

«Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο - Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια

Οι μονώσεις και τα συναφή υλικά καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις, με το κόστος κατασκευής να αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα 1.900 ευρώ ή και περισσότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι

«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς 23.04.26

Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το «Γκολ με τον Παντελή» με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, το τηλεπαιχνίδι της Betsson, επιστρέφει με ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον… ξαφνικό θάνατο

Σύνταξη
Έρευνα 23.04.26

Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

Σύνταξη
Επικαιρότητα 23.04.26

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης

«Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας 'Πτολεμαΐδα 5' σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση

Η ΕΟ του ΚΚΕ, σε ερώτηση στην Κομισιόν, τονίζει ότι με τη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ, προβλέπεται «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας»

Σύνταξη
«Ποτέ ξανά» 23.04.26

Νέα Αριστερά: Πόσες ακόμα θα μετρήσουμε νεκρές, μέχρι να κατοχυρωθεί νομικά η γυναικοκτονία;

«Παρά τα πολυάριθμα περιστατικά, η κυβέρνηση επιμένει να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον όρο, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έμφυλο χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

Νέο πλαίσιο για το κέντρο της Άρτας: Μπάρες, έλεγχος κυκλοφορίας και προστασία των πεζοδρόμων

Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του δημόσιου χώρου, διασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της πόλης», αναφέρει ο Δήμος.

Σύνταξη
Στην Krikel 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Σιγή από την κυβέρνηση για τις απευθείας αναθέσεις στους καταδικασμένους για τις υποκλοπές

Πυρά από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατά της κυβέρνησης για τη μη λειτουργικότητα των ασυρμάτων TETRA της ΕΛ.ΑΣ., που προμήθευσε η Krikel του καταδικασμένου πρωτοδίκως για τις παράνομες υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου

Σύνταξη
Τριβές 23.04.26

Πυρά (και) Βορίδη κατά του Σκέρτσου με τελικό αποδέκτη το Μαξίμου: Οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν μπορούν να ασκούν αφ’ υψηλού κριτική στους βουλευτές

Μετά τον Γιάννη Οικονόμου και ο Μάκης Βορίδης βάλλει κατά του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου και όσα ανέφερε για τις πελατειακές σχέσεις. «Εξωκοινοβουλευτικοί δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική», τονίζει

Σύνταξη
Ελλάδα 23.04.26

Ασλανίδης: Αν ο Καραμανλής δεν λεγόταν έτσι δεν θα δούλευε ούτε σε στάβλο, όχι να έχει το υπουργείο Μεταφορών

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή  θα δηλώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης. Πυρά κατά του πρώην υπουργού έξω από τον Άρειο Πάγο

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 23.04.26

Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμά το Πεντάγωνο

Για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα Στενά του Ορμούζ, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες, έχουν προειδοποιήσει από τα μέσα Απριλίου οι Φρουροί της Επανάστασης

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας

Οι Βαβυλώνιοι είχαν χρεοκοπίες. Το σκάνδαλο S&L οδήγησε στην οικονομική κρίση του 2008. Τι άλλο μας λέει το παρελθόν για τους κινδύνους που απειλούν και σήμερα την παγκόσμια οικονομία;

Νατάσα Ρουγγέρη
Κράτος Δικαίου 23.04.26

Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση

Το ρεπορτάζ του BBC τεκμηριώνει για πολλοστή φορά τις βίαιες επαναπροωθήσεις – και για πολλοστή φορά, η ελληνική κυβέρνηση δεν τηρεί ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα της λογοδοσίας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Cookies