Live Streaming ο πρώτος τελικός του FIBA Europe Cup: ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο

ΠΑΟΚ και Μπιλμπάο κοντράρονται στην Πυλαία (22/4, 19:15) για τον πρώτο μεταξύ τους τελικό στο FIBA Europe Cup, στο… remake των περσινών τελικών της ίδιας διοργάνωσης.

Οι Βάσκοι θέλουν να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους στον θεσμό, ενώ οι Θεσσαλονικείς να πάρουν ένα πολύ σημαντική για εκείνους ευρωπαϊκό τρόπαιο. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming από το κανάλι της FIBA στο YouTube τις προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων.

