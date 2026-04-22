Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου
Έχει χαθεί το μέτρο στη Νέα Δημοκρατία… Νέα σφοδρή επίθεση στη Λάουρα Κοβέσι, αυτή τη φορά από τη Σοφία Βούλτεψη. Θα επιθυμούσε γαλλικό «άρωμα» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι… καθεστώς Τσαουσέσκου.
Τσατάλια τα νεύρα ορισμένων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Ανήμερα της επίσκεψης της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης η Σοφία Βούλτεψη ξεσπάθωσε κατά της εκ ρουμανίας αξιωματούχου με αναφορές που σχετίζονται με την καταγωγή της.
Όταν σε πνίγει το δίκιο…
Η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας αγνοώντας επιδεικτικά το γεγονός πως ο υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε την Λάουρα Κοβέσι για την αμέριστη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εξαπέλυσε εναντίον της σφοδρή επίθεση αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι είναι επηρεασμένη από το… καθεστώς Τσαουσέσκου και ότι «προέρχεται από μια χώρα η οποία δεν έχει παράδοση στη διάκριση των εξουσιών».
Έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία θα ήθελε η Βούλτεψη
«Προέρχεται από μία χώρα η οποία, το ξαναλέω, δεν έχει παράδοση στη διάκριση των εξουσιών, γι’ αυτό και προσπάθησε να πετύχει ανανέωση εκτός δικαστικού συμβουλίου, όπως έγινε στη δική της πατρίδα προχθές, μέσω του εαυτού της», ανέφερε (ΣΚΑΪ) η πολύπειρη κοινοβουλευτικός που θα επιθυμούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση «να είχε τοποθετήσει σε αυτήν την πρώτη εισαγγελία έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία, που ξέρει τον Μοντεσκιέ (…)».
Η Σοφία Βούλτεψη ανέβασε το επίπεδο των επιχειρημάτων της βάζοντας και μια εσάνς από Τσαουσέσκου και έκανε τη σύνδεση λέγοντας πως «είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία» και «θέλει πολύ χρόνο για να συνέλθει».
Δικαιοσύνη Τσαουσέσκου
Συνέχισε την επίθεση προς την Λάρουσα Κοβέσι παρομοιάζοντας την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δικογραφίες των «13» με αυτή της Novartis και κατέληξε: «Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα. Όταν έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες (η Κρατική Υπηρεσία Ασφαλείας) και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου. Αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε, κάπου χωθήκανε».
