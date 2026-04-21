Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ 0-0: Πολύτιμος βαθμός για την ομάδα του Μαυροπάνου
Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Κρίσταλ Πάλας και η Γουέστ Χαμ στο «Selhurst Park» στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 33ης αγωνιστικής της Premier League,
- Γαλλία: Κροκόδειλος βρέθηκε νεκρός, τυλιγμένος με έναν υπνόσακο
- Στην Κομισιόν από τον Αρβανίτη οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
- ΠΑΣΟΚ: Πώς ο κ. Καββαδάς υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία και είχε παράλληλα επιχείρηση;
- Έντι Μέρφι και Μάρτιν Λόρενς: Έγιναν παππούδες και μοιράζονται το ίδιο εγγόνι
Ένα από τα παιχνίδια που θα ξεχαστούν γρήγορα ήταν αυτό στο Σέλχαρστ Παρκ μεταξύ της Κρίσταλ Πάλας και της Γουέστ Χαμ, καθώς έληξε ισόπαλο χωρίς σκορ (0-0) για την 33η αγωνιστική της Premier League. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνος που έπαιξε σε όλο το ματς δεν πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει την παραμονή της.
Μάλιστα ο διεθνής Έλληνας στόπερ είχε μία εξαιρετική ευκαιρία στο 45′ όμως ο Χέντερσον απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του. Οι γηπεδούχοι είχαν δύο καλές στιγμές επίσης στο πρώτο μέρος με τους γηπεδούχους να απειλούν σε δύο περιπτώσεις με τον Μπρέναν Τζόνσον.
Κρίσταλ Πάλας.: Χέντερσον, Μουνιόθ, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Κανβό, Μίτσελ, Χιουζ (59’Σαρ), Λέρμα, Τζόνσον (78’Ντιβίνι), Πίνο (59’Ματεντά), Στραντ Λάρσεν (59’Καμάντα).
Γουέστ Χαμ: Χέρμανσεν, Γουόκερ-Πίτερς, Μαυροπάνος, Ντισασί, Ντιούφ, Σόουτσεκ, Φερνάντες, Μπόουεν, Πάμπλο Φελίπε (75’Γουίλσον), Σάμερβιλ, Καστεγιάνος (84’Καντέ).
Τα αποτελέσματα της 33ης στην Premier League, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0 Λιντς-Γουλβς 3-0 (18' Τζάστιν, 20' Οκαφόρ, 90'+ Κάλβερτ/Λιούιν) Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2 (68' Οσούλα-32' Ταβερνίερ, 85' Τρουφέ) Τότεναμ-Μπράιτον 2-2 (39' Πόρο, 77' Σίμονς - 45'+3 Μιτόμα, 90'+5 Ρούτερ) Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 0-1 (43' Κούνια) Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 4-3 (2', 36' Γουότκινς, 46' Ρότζερς, 90'+ Εϊμπραχαμ-9' Ριγκ, 86' Χιούμ, 87' Ισιντορ)) Έβερτον-Λίβερπουλ 1-2 (54' Μπέτο-29' Σαλάχ, 90'+ Φαν Ντάικ) Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι 4-1 (62', 69', 77' Γκιμπς/Γουάιτ, 90'+ Ζεσούς-45+ Φλέμινγκ) Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 2-1 (16' Σερκί, 65' Χάαλαντ-18' Χάβερτζ) Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ 0-0 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες) Άρσεναλ 70 Μάντσεστερ Σίτι 67 -32αγ. Μάντσεστερ Γ. 58 Άστον Βίλα 58 Λίβερπουλ 55 Τσέλσι 48 Μπρέντφορντ 48 Μπόρνμουθ 48 Έβερτον 47 Μπράιτον 47 Σάντερλαντ 46 Φούλαμ 45 Κρίσταλ Πάλας 43 -32αγ. Νιούκαστλ 42 Λιντς 39 Νότιγχαμ Φόρεστ 36 Γουέστ Χαμ 33 Τότεναμ 31 Μπέρνλι 20 Γουλβς 17 --Υποβιβάστηκε--
- Ο Αλκαράθ κινδυνεύει να χάσει το Ρολάν Γκαρός – «Χρειάζεται υπομονή…» (vid)
- Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ 0-0: Πολύτιμος βαθμός για την ομάδα του Μαυροπάνου
- Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε το δεύτερο Youth League της ιστορίας της (vid)
- Φασούλα: «Πολύ μεγάλη η ευκαιρία που μου έδωσαν οι Βάλκιρις στο WNBA» (vid)
- «Βόμβα» του Ρικάρντο Πατρέζε για τον Φερστάπεν
- Έκλεισε τα 54 ο Ριβάλντο: «Ευχαριστώ τον Θεό για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου»
- LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ
- Ο Μεντιλίμπαρ, όπως τον βλέπουν οι δικοί του άνθρωποι…
