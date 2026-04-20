sports betsson
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 17:28
Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οσμάν: «Όταν έχεις το Final Four στην έδρα σου, όλοι περιμένουν να είσαι εκεί – Το περιμένουμε κι εμείς»
Μπάσκετ 20 Απριλίου 2026, 17:22

Οσμάν: «Όταν έχεις το Final Four στην έδρα σου, όλοι περιμένουν να είσαι εκεί – Το περιμένουμε κι εμείς»

Όσα είπε ο Τσέντι Οσμάν στη Media Day του Παναθηναϊκού πριν την κρίσιμη νοκ-άουτ αναμέτρηση για τα play-in της EuroLeague με την Μονακό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε πλήρης στην τελευταία προπόνηση πριν τον «τελικό» με την Μονακό για τα play-in της EuroLeague. Η αναμέτρηση αυτή θα πάρει μέρος στο «T-Center», το οποίο αναμένεται να είναι… κατάμεστο, καθώς για μια ακόμη φορά οι φίλοι του «τριφυλλιού» εξάντλησαν τα εισιτήρια.

Ο Τζέντι Οσμάν φρόντισε να παραχωρήσει δηλώσεις στην Media Day της ομάδας και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό, την βαρύτητα των οπαδών στο γήπεδο, αλλά και το εάν υπάρχει… βάρος επειδή η τελική φάση του θεσμού είναι στην έδρα τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τσέντι Οσμάν:

Σχετικά με τις σκέψεις του πριν το παιχνίδι με τη Μονακό: «Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι το ίδιο. Προφανώς αυτό είναι πολύ-πολύ σημαντικό και έχει μεγάλο νόημα για εμάς, οπότε είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι».

Σχετικά με το αν είναι πλεονέκτημα το ότι έπαιξαν πρόσφατα με τη Μονακό: «Ναι, μπορεί να βοηθήσει, αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχουν καλή ομάδα, εξαιρετικούς παίκτες και ξέρουν πώς να παίζουν, ειδικά σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο ματς. Αλλά εδώ, μπροστά στον κόσμο μας, πιστεύω ότι θα κάνουμε μια σπουδαία εμφάνιση και θα κερδίσουμε το παιχνίδι.

Πολλοί τονίζουν ότι η Μονακό έχει αυτή τη στιγμή οκτώ-εννέα υγιείς παίκτες, αλλά συνήθως σε αυτό το σημείο της σεζόν όλες οι ομάδες παίζουν με πιο μικρό ροτέισον, οπότε είναι περίπου το ίδιο. Ναι, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Οι παίκτες που έχουν τώρα είναι οι ίδιοι που έπαιζαν και στην κανονική περίοδο. Δεν νομίζω ότι έπαιζαν με 11 ή 12 παίκτες. Ήταν το ίδιο ροτέισον. Ο μόνος παίκτης που τους λείπει, νομίζω, είναι ο Μίροτιτς, σωστά; Οπότε, έχουν ακόμα εξαιρετικούς παίκτες. Όπως είπα, μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι και παρότι αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα, έκαναν καλή δουλειά στο να επιστρέψουν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Σχετικά με το αν παίζουν ρόλο οι οπαδοί: «Τεράστιο. Όλη τη σεζόν μας στήριξαν, έδειξαν πίστη. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Προφανώς αύριο είναι άλλη μια μέρα για να μας στηρίξουν, να είναι μαζί μας και ξέρουμε ότι με αυτούς μπορούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι.

Σχετικά με το τι θα άφηνε πίσω από την regular season: «Νομίζω ότι μέσα στη σεζόν είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Ελπίζω ότι θα κερδίσουμε αύριο και στα playoffs θα πρέπει να έχουμε λιγότερα από αυτά. Λιγότερα “πάνω-κάτω”, περισσότερα “πάνω”. Να είμαστε πιο σταθεροί μέσα στα 40 λεπτά».

Σχετικά με το αν η ομάδα «ανεβαίνει» απέναντι σε δυνατές ομάδες και αν είναι έτοιμοι για το παιχνίδι: «Ναι, όπως είπα, η σεζόν είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε στο Final Four και φέτος το Final Four είναι στο γήπεδό μας. Κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψουμε εκεί μπροστά στους φιλάθλους μας. Ελπίζω, όπως είπα, να είμαστε πιο σταθεροί. Έχουμε ομάδα που ξέρει πώς να παίζει σε τέτοια παιχνίδια, στα playoffs. Κάθε παιχνίδι μετράει, αλλά τώρα σκεφτόμαστε μόνο ένα: τη Μονακό».

Σχετικά με το αν είναι βάρος μέσα στη σεζόν το ότι το Final Four είναι στην έδρα τους: «Νομίζω ότι όταν παίζεις στην έδρα σου, όλοι περιμένουν να είσαι εκεί — και είναι λογικό. Το περιμένουμε κι εμείς. Αλλά κάποιες φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλεις. Αυτό όμως δεν έχει σημασία, όσο είμαστε ακόμα μέσα στη μάχη των playoffs, ο στόχος είναι εκεί. Πέρσι είχαμε πλεονέκτημα έδρας, χάσαμε ένα παιχνίδι εδώ με την Εφές και μετά πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη και κερδίσαμε το Game 3. Ναι, το πλεονέκτημα έδρας είναι σημαντικό, αλλά πιο σημαντικό είναι πώς παίζεις. Αν παίξουμε όπως στα τελευταία 8-9 παιχνίδια, νομίζω ότι έχουμε καλές — πολύ καλές — πιθανότητες να βρεθούμε ξανά στο Final Four.»

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Κόσμος
Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν – Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή στις συνομιλίες

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»
Euroleague 20.04.26

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η αναμέτρηση με τη Μονακό θα έχει χαρακτήρα «τελικού» για τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των play in, ενώ μίλησε και για την πορεία του Ολυμπιακού στη regular season.

Σύνταξη
ΠΑΕ ΟΦΗ: «Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης προς την ομάδα και την Κρήτη»
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Η ΠΑΕ ΟΦΗ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία αντιδράει στους ορισμούς από την ΚΕΔ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Σύνταξη
Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Αγριο ξύλο στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης με οπαδούς να συγκρούονται με την Αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε και πλαστικές σφαίρες.

Σύνταξη
Οι οπαδοί της Σάντος «έκραξαν» τον Νεϊμάρ
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Νεϊμάρ βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των οπαδών της Σάντος μετά την ήττα από τη Φλουμινένσε, απαντώντας με έντονο τρόπο στις επικρίσεις στα social media.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Ελλάδα 20.04.26

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Σύνταξη
Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
Κόσμος 20.04.26

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Σύνταξη
Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
Καταπέλτης 20.04.26

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Λουκάς Καρνής
Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα
Ελλάδα 20.04.26

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Σύνταξη
Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό
Ελλάδα 20.04.26

Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Σύνταξη
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Χαϊδάρι: Αυτό είναι το σημείο που έπεσε στο κενό η 13χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη το ατύχημα
Ελλάδα 20.04.26

Η μαθήτρια εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα - Τι λέει καθηγήτρια του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι - Η ανακοίνωση του Δήμου

Σύνταξη
Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Σοβαρές καταγγελίες και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον πρώην βουλευτή της ΝΔ, και νυν ανεξάρτητο, Μάριο Σαλμά. Μιλώντας για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει περάσει, είπε, μεταξύ άλλων, ότι επίκειται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον χώρο της Υγείας, με βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απειλεί με μήνυση.

Σύνταξη
Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»
Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους 20.04.26

«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι», λέει ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ συμφωνεί πως «αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύνταξη
Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν
Αλλαγή στην Ουγγαρία; 20.04.26

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει πολύ στενούς δεσμούς με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Οι ευρωβουλευτές του τείνουν να ψηφίζουν όπως εκείνοι του Fidesz.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος – Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Φαιδροί οι υπαινιγμοί στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέει η Χαριλάου Τρικούπη για τα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη που επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν ανέδειξε τα εθνικά θέματα στην επίσκεψή του στην Ισπανία

Σύνταξη
Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Ελλάδα 20.04.26

Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν»

Μίνα Μουστάκα
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies