Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/4) η 2η αγωνιστική για τα πλέι οφ του 1-4 και του 5-8 της Super League, καθώς και η 3η των πλέι άουτ του πρωταθλήματος. Δείτε όλα τα γκολ και τς highlights από όλα τα παιχνίδια.

Η «αυλαία» στην αγωνιστική δράση άνοιξε το Σάββατο (18/4) με τα παιχνίδια για το 5-8 και το 9-14. Πρώτο χρονικό το Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης που έληξε χωρίς γκολ (0-0).

Λίγο αργότερα ο Ατρόμητος επικρατούσε με 3-2 της ΑΕΛ και επί της ουσίας εξασφάλιζε την παραμονή του, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τους Θεσσαλούς.

Στο βραδινό ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική των πλέι άουτ, ο Πανσεραϊκός έπαιρνε σπουδαία νίκη με 3-2 μέσα στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, κάνοντας σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της σωτηρίας του.

Από εκεί και πέρα, επίσης το Σάββατο (18/4) πραγματοποιήθηκαν τα δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5-8 της Super League. Ο Άρης που επέστρεψε στις νίκες μετά από αρκετές αγωνιστικές, επικράτησε με 3-2 του Βόλου ΝΠΣ και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για την κατάκτηση της 5ης θέσης που οδηγεί στην Ευρώπη (εφόσον ο ΟΦΗ δεν κατακτήσει το Κύπελλο επί του ΠΑΟΚ).

Στην άλλη αναμέτρηση, ο ΟΦΗ επικρατούσε του πρωτοπόρου Λεβαδειακού με 2-0 στο Παγκρήτιο, βάζοντας «φωτιά» στο μίνι πρωτάθλημα.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν τα δύο παιχνίδια για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ του 1-4 που «βγάζουν» πρωταθλητή. Στο πρώτο χρονικά η ΑΕΚ νίκησε εύκολα τον ΠΑΟΚ με 3-0 και έκανε πλησίασε ακόμη πιο κοντά στον τίτλο.

Τέλος στο ντέρμπι της Λεωφόρου που έριξε την «αυλαία» του προγράμματος, ο Ολυμπιακός που ήταν εξαιρετικός στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-0 και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα.