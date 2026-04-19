Super League: Όλα τα γκολ της αγωνιστικής από τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ (vid)
Δείτε βίντεο με όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ και την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League.
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/4) η 2η αγωνιστική για τα πλέι οφ του 1-4 και του 5-8 της Super League, καθώς και η 3η των πλέι άουτ του πρωταθλήματος. Δείτε όλα τα γκολ και τς highlights από όλα τα παιχνίδια.
Η «αυλαία» στην αγωνιστική δράση άνοιξε το Σάββατο (18/4) με τα παιχνίδια για το 5-8 και το 9-14. Πρώτο χρονικό το Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης που έληξε χωρίς γκολ (0-0).
Λίγο αργότερα ο Ατρόμητος επικρατούσε με 3-2 της ΑΕΛ και επί της ουσίας εξασφάλιζε την παραμονή του, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τους Θεσσαλούς.
Στο βραδινό ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική των πλέι άουτ, ο Πανσεραϊκός έπαιρνε σπουδαία νίκη με 3-2 μέσα στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, κάνοντας σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της σωτηρίας του.
Από εκεί και πέρα, επίσης το Σάββατο (18/4) πραγματοποιήθηκαν τα δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5-8 της Super League. Ο Άρης που επέστρεψε στις νίκες μετά από αρκετές αγωνιστικές, επικράτησε με 3-2 του Βόλου ΝΠΣ και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για την κατάκτηση της 5ης θέσης που οδηγεί στην Ευρώπη (εφόσον ο ΟΦΗ δεν κατακτήσει το Κύπελλο επί του ΠΑΟΚ).
Στην άλλη αναμέτρηση, ο ΟΦΗ επικρατούσε του πρωτοπόρου Λεβαδειακού με 2-0 στο Παγκρήτιο, βάζοντας «φωτιά» στο μίνι πρωτάθλημα.
Την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν τα δύο παιχνίδια για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ του 1-4 που «βγάζουν» πρωταθλητή. Στο πρώτο χρονικά η ΑΕΚ νίκησε εύκολα τον ΠΑΟΚ με 3-0 και έκανε πλησίασε ακόμη πιο κοντά στον τίτλο.
Τέλος στο ντέρμπι της Λεωφόρου που έριξε την «αυλαία» του προγράμματος, ο Ολυμπιακός που ήταν εξαιρετικός στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-0 και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα.
