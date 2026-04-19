Λέικερς – Ρόκετς 107-98: Πρεμιέρα με το… δεξί για τον ΛεΜπρόν και την παρέα του στα playoffs (vids)
Οι Λέικερς «καθάρισαν» τους Ρόκετς (107-98) και έκαναν το πρώτο βήμα στη σειρά των playoffs – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς.
- Επιστρέφουν τη Δευτέρα στα σχολεία οι μαθητές: Οι επόμενες αργίες και η λήξη των μαθημάτων
- Αυτό είναι το νέο γαστρονομικό βήμα της Γκουίνεθ Πάλτροου
- Συναγερμός για την εξαφάνιση 26χρονου από τις Συκιές Θεσσαλονίκης
- Πότε απαιτείται η έκδοση ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οδηγός για επιχειρήσεις και επαγγελματίες
Μια σπουδαία νίκη πανηγύρισαν οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς (107-98) και ξεκίνησαν με ιδανικό τρόπο τη σειρά των playoffs, κάνοντας το 1-0.
Ο Λουκ Κίναρντ ήταν ο πρωταγωνιστής της βραδιάς για τους «λιμνανθρώπους», καθώς σημείωσε 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ήταν ο πρώτος σκόρερ. Καταλυτικός ήταν και ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος πέτυχε double-double με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 13 ασίστ.
Για τους ηττημένους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν με 19 πόντους, ενώ ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ πρόσθεσε 16 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Οι Ρόκετς παρατάχθηκαν χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ, που τραυματίστηκε σε προπόνηση στο γόνατο και για τους Λέικερς απουσίαζαν οι Ντόντσιτς και Ριβς, ωστόσο κατάφεραν να βρουν λύσεις στην επίθεση και πήραν τη νίκη κάνοντας το 1-0.
Τα δωδεκάλεπτα: 33-29, 50-48, 75-66, 107-98
Οι Νικς υπέταξαν τους Ατλάντα Χοκς (113-102)
Οι Νικς επικράτησαν των Ατλάντα Χοκς με 113-102, επιτυγχάνοντας έτσι να κάνουν το 1-0 στη σειρά των playoffs στην Ανατολή.
Το ματς ήταν μία «μάχη» ανάμεσα στις δύο ομάδες και οι Νικς «κλείδωσαν» τη νίκη λίγο πριν το φινάλε, όταν ξέφυγαν στο σκορ με διψήφια διαφορά (91-81).
Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν και ο ο Καρλ – Άντονι Τάουνς με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ που τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 30-24, 57-55, 83-74, 113-102
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA
Καβαλίερς-Ράπτορς 126-113
Νάγκετς-Τίμπεργουλβς 116-105
Νικς-Χοκς 113-102
Ρόκετς-Λέικερς 98-107
- LIVE: Ολυμπιακός – Άρης
- Ζίβκοβιτς στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ: «Από το ντέρμπι με την ΑΕΚ μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα»
- Λέικερς – Ρόκετς 107-98: Πρεμιέρα με το… δεξί για τον ΛεΜπρόν και την παρέα του στα playoffs (vids)
- Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out στο ματς με τη Μονακό στα play in (pic)
- Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Η κόρη τους πήρε 4 μετάλλια στον πρώτο αγώνα της
- «Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)
- Η… κατηφόρα της Τσέλσι, ο Ροσενιόρ και τα αρνητικά ρεκόρ
- Αντετοκούνμπο: «Προτιμώ το Μαϊάμι από το Λος Άντζελες»
