Λέικερς – Ρόκετς 107-98: Πρεμιέρα με το… δεξί για τον ΛεΜπρόν και την παρέα του στα playoffs (vids)

Μια σπουδαία νίκη πανηγύρισαν οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς (107-98) και ξεκίνησαν με ιδανικό τρόπο τη σειρά των playoffs, κάνοντας το 1-0.

Ο Λουκ Κίναρντ ήταν ο πρωταγωνιστής της βραδιάς για τους «λιμνανθρώπους», καθώς σημείωσε 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ήταν ο πρώτος σκόρερ. Καταλυτικός ήταν και ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος πέτυχε double-double με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

Για τους ηττημένους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν με 19 πόντους, ενώ ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ πρόσθεσε 16 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Οι Ρόκετς παρατάχθηκαν χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ, που τραυματίστηκε σε προπόνηση στο γόνατο και για τους Λέικερς απουσίαζαν οι Ντόντσιτς και Ριβς, ωστόσο κατάφεραν να βρουν λύσεις στην επίθεση και πήραν τη νίκη κάνοντας το 1-0.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-29, 50-48, 75-66, 107-98

Οι Νικς υπέταξαν τους Ατλάντα Χοκς (113-102)

Οι Νικς επικράτησαν των Ατλάντα Χοκς με 113-102, επιτυγχάνοντας έτσι να κάνουν το 1-0 στη σειρά των playoffs στην Ανατολή.

Το ματς ήταν μία «μάχη» ανάμεσα στις δύο ομάδες και οι Νικς «κλείδωσαν» τη νίκη λίγο πριν το φινάλε, όταν ξέφυγαν στο σκορ με διψήφια διαφορά (91-81).

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν και ο ο Καρλ – Άντονι Τάουνς με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ που τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-24, 57-55, 83-74, 113-102

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Καβαλίερς-Ράπτορς 126-113

Νάγκετς-Τίμπεργουλβς 116-105

Νικς-Χοκς 113-102

Ρόκετς-Λέικερς 98-107