«Φαβορί για τον πάγκο της Τσέλσι ο Σιμεόνε»

Η απογοητευτική σεζόν που διάγει η Τσέλσι με τον Λίαμ Ροσινιόρ στο τιμόνι της, έχει αναγκάσει τους ιθύνοντες των Λονδρέζων να σκέφτονται ήδη την επόμενη μέρα χωρίς εκείνον.

Ο Άγγλος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, ωστόσο η πολύ κακή εικόνα της ομάδας στην Premier League, ίσως να δρομολογήσει εξελίξεις.

Σύμφωνα με την αγγλική «Sun», ο βασικός υποψήφιος για να τον αντικαταστήσει, είναι ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε.

Όπως έχει γραφτεί στην Ισπανία, ο «Τσόλο» σκέφτεται να αποχωρήσει από τους «ροχιμπλάνκος», έπειτα από 15 χρόνια στον πάγκο τους και οι «μπλε» του Λονδίνου… καραδοκούν, περιμένοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα η Τσέλσι δεν κοιτάζει μόνο τον Αργεντινό, αλλά στη λίστα της υπάρχει και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος ναι μεν βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας αλλά θέλει να επιστρέψει και στον πάγκο κάποιου συλλόγου.