«Φαβορί για τον πάγκο της Τσέλσι ο Σιμεόνε»
Ο πιθανότερος... επόμενος προπονητής της Τσέλσι είναι ο Ντιέγκο Σιμεόνε σύμφωνα με ρεπορτάζ της αγγλικής Sun.
Η απογοητευτική σεζόν που διάγει η Τσέλσι με τον Λίαμ Ροσινιόρ στο τιμόνι της, έχει αναγκάσει τους ιθύνοντες των Λονδρέζων να σκέφτονται ήδη την επόμενη μέρα χωρίς εκείνον.
Ο Άγγλος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, ωστόσο η πολύ κακή εικόνα της ομάδας στην Premier League, ίσως να δρομολογήσει εξελίξεις.
Σύμφωνα με την αγγλική «Sun», ο βασικός υποψήφιος για να τον αντικαταστήσει, είναι ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε.
Όπως έχει γραφτεί στην Ισπανία, ο «Τσόλο» σκέφτεται να αποχωρήσει από τους «ροχιμπλάνκος», έπειτα από 15 χρόνια στον πάγκο τους και οι «μπλε» του Λονδίνου… καραδοκούν, περιμένοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα η Τσέλσι δεν κοιτάζει μόνο τον Αργεντινό, αλλά στη λίστα της υπάρχει και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος ναι μεν βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας αλλά θέλει να επιστρέψει και στον πάγκο κάποιου συλλόγου.
