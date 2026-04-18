Τι είπε ο Ιτούδης για την ήττα από τη Μονακό και τα play offs της Euroleague
Το σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Ιτούδης μετά την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Μονακό.
Η Χάποελ Τελ Αβίβ ηττήθηκε από τη Μονακό με 105-85, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Δημήτρη Ιτούδη, καθώς όπως τόνισε η ομάδα του θέλει να είναι πιο ανταγωνιστική ενόψει των playoffs.
Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στο ότι οι Ισραηλινοί δέχθηκαν εύκολους πόντους και τόνισε ότι το ματς απέναντι στους Μονεγάσκους θα πρέπει να αποτελέσει ένα «μάθημα» για τη δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ιτούδης
«Θα ήθελα να συγχαρώ τη Μονακό, ήταν η καλύτερη ομάδα αυτή τη φορά και άξιζε τη νίκη. Δυστυχώς, δεν ολοκληρώσαμε την κανονική περίοδο όπως θα θέλαμε, αλλά συνολικά καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μια θέση στα playoffs.
Θέλαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί κόντρα στη Μονακό, αλλά δεν ήμασταν πραγματικά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και στην αρχή της τρίτης περιόδου. Μετά από αυτό, ήταν δύσκολο να αντιδράσουμε. Παίξαμε λίγο καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά στο τέλος του αγώνα, αλλά συνολικά δεχθήκαμε πάρα πολλούς εύκολους πόντους, ιδιαίτερα μέσα από δίποντα, οι χαμένες μπάλες ήταν δικές τους και μπορώ μόνο να τους συγχαρώ γι’ αυτό.
Είμαστε χαρούμενοι που συνεχίζουμε στη διοργάνωση, αλλά θέλουμε να παλέψουμε. Αυτό θα είναι ένα ακόμη μάθημα για εμάς, θα δούμε ποιον θα αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε να παρουσιαστούμε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί στη συνέχεια της διοργάνωσης».
