Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλαν ανακοίνωση: «Να διεξαχθούν με κόσμο τα ματς με τη Χάποελ»
Οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρεάλ, Berserkers εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν τα ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα playoffs να διεξαχθούν με την παρουσία κόσμου.
Μέσα από μία ανακοίνωση, οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρεάλ, Berserkers εξέφρασαν το αίτημά τους να διεξαχθούν τα ματς της «βασίλισσας» κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα playoffs με την παρουσία κόσμου.
Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα της σεζόν, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι ισπανικές ομάδες είχαν αποφασίσει να διεξάγονται τα ματς κόντρα στους ισραηλινούς συλλόγους, κεκλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας υπό τον φόβο αντιδράσεων.
Ωστόσο, η απόφαση αυτή βρίσκει αντίθετους τους οργανωμένους οπαδούς της Ρεάλ, οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα που έχει εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας, στον… δρόμο της πρόκρισης στο Final Four.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των οπαδών της Ρεάλ
«Έχουμε ήδη τον αντίπαλό μας στα προημιτελικά της Euroleague: την Χάποελ.
Ελπίζουμε ότι ο Σύλλογός μας θα υπερασπιστεί σθεναρά τα δικά του συμφέροντα και αυτά όλων των οπαδών της Μαδρίτης και θα πιέσει ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί με θεατές. Είναι απαραίτητο να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.
Απαιτούμε από την κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη να σταματήσει να παίζει πολιτικά και να μας αφήσει να απολαύσουμε τον αθλητισμό».
