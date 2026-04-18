Κηφισιά-Αστέρας 0-0: Το VAR… φρέναρε τους γηπεδούχους που είχαν και δοκάρι – Βαθμό ελπίδας οι φιλοξενούμενοι
Κηφισιά και Αστέρας… τίμησαν την φετινή παράβαση καθώς για τέταρτο φετινό ματς δεν υπήρξε νικητής. Ο Αστέρας έχασε ευκαιρία να προσπεράσει την ΑΕΛ στη βαθμολογία (που χάνει στο Περιστέρι)
Όλα… μαζεμένα για την Κηφισιά που αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης στο ματς της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Το VAR της… ακύρωσε γκολ στις καθυστερήσεις, όπως και πέναλτι υπέρ της και σαν να μην έφταναν αυτά, είχε και δοκάρι!
Από την άλλη πλευρά ο Αστέρας πήρε μεν βαθμό ελπίδας, όμως έχασε μεγάλη ευκαιρία! Αν ο Ατρόμητος νικήσει της ΑΕΛ (σ.σ. προηγείται 3-0) θα την προσπερνούσε στην βαθμολογία. Αν παραμείνει το σκορ στο Περιστέρι, ο Αστέρας θα πλησιάσει την Θεσσαλική ομάδα στον έναν βαθμό (22 έναντι 23ων).
Η Κηφισιά ανέβασε στροφές στο τέλος, είχε το πέναλτι που ακυρώθηκε στο 54’, το δοκάρι στο 84’ και το ακυρωθέν γκολ στο 90+5’! Η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να προβληματίζει. Παραμένει χωρίς νίκη στα πλέι άουτ και για τέταρτο ματς χωρίς τρίποντο.
Κηφισιά και Αστέρας παραχώρησαν την τέταρτη φετινή ισοπαλία σε ισάριθμα μεταξύ τους φετινά ματς. Τα δυο ήταν για το πρωτάθλημα και το ένα για το Κύπελλο Betsson.
