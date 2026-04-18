Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 18 Απριλίου 2026, 21:09

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Αν και βρέθηκε να χάνει με 1-2 (από το 1-0), ο Άρης βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να ανατρέψει την κατάσταση και να επικρατήσει του Βόλου ΝΠΣ με 3-2 στο «Βικελίδης», σε παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League για τις θέσεις 5-8.

Με τη νίκη αυτή που ήταν η πρώτη με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του, και πρώτη μετά το 0-1 στο Αγρίνιο (19η αγωνιστική) Έτσι σε συνδυασμό με την ήττα του Λεβαδειακού από τον ΟΦΗ με 2-0, οι κιτρινόμαυροι μείωσαν την απόσταση από τους πρωτοπόρους Βοιωτούς στους 3. Κορυφαίος για τους νικητές ο Καντεβέρε με ασίστ στο 1-0 του Χόνγκλα (πρώτου του γκολ) στο 17′, ενώ ήταν εκείνος που σκόραρε για το τρίτο γκολ της ομάδας του στο 76′.

Στην τελευταία θέση ο Βόλος που έμεινε στους 17 βαθμούς.

Από την κυριαρχία του Άρη, στην απίστευτη ανατροπή του Βόλου

Ο Άρης ήταν κυρίαρχος στα πρώτα 40 λεπτά του ματς, ειδικά όταν έπαιζε με τη μπάλα κάτω, καθώς από ένα σημείο και μετά άρχισε να κάνει σέντρες και κάπου… χάθηκε επιθετικά. Συγκεκριμένα οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν ένα γκολ νωρίς (17′) από εξαιρετικό μακρινό σουτ του Χόνγκλα (ασίστ ο Καντεβέρε), απειλήθηκαν ελάχιστα και επιπλέον είχαν κι άλλες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ (στο 4′ διπλή με κεφαλιά Καντεβέρε, σουτ Γκαρέ, στο 27′ εκτέλεση φάουλ Ράτσιτς).

Κι όμως ο Βόλος ο οποίος είχε «ξεμυτίσει» ελάχιστα από την περιοχή και έπαιζε κυρίως αμυντικά, κατάφερε να, όχι απλά να ισοφαρίσει, αλλά να πάρει και προβάδισμα μέσα σε τέσσερα λεπτά! Αρχικά στο 41′ ο Ματίας Γκονζάλεζ με άπιαστο βολέ έξω από την περιοχή και αριστερά ισοφάρισε σε 1-1, με τον Αθανασιάδη να «συλλαμβάνεται» εκτός εστίας, καθώς είχε προχωρήσει αρκετά μέτρα μπροστά.

Οι παίκτες του Άρη διαμαρτυρήθηκαν δικαιολογημένα για πέναλτι πάνω στον Γκαρέ στην προηγούμενη φάση, όμως ο Τζήλος από το VAR δεν είδε την παράβαση κι έτσι στην εξέλιξη της φάσης είχαμε την ισοφάριση.

Προτού μάλιστα συνέλθουν οι γηπεδούχοι ήρθε και το 1-2 από τον Κάργα να σηκώνεται ψηλότερα από όλους μετά από εκτέλεση κόρνερ και με κεφαλιά να δίνει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Ματς-ροντέο και μεγάλη ανατροπή ο Άρης!

Το ματς στο δεύτερο μέρος απέκτησε άγρια «ομορφιά» καθώς από τη μία ο Άρης τα έδωσε όλα για την ανατροπή βγαίνοντας μαζικά μπροστά, από την άλλη ο Βόλος βρήκε ανοιχτούς χώρους και ήταν επικίνδυνος «φλερτάροντας» και με 3ο γκολ σε 2-3 περιπτώσεις.

Ο Άρης μπήκε με γκολ από τα… αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο καθώς ο Ράτσιτς ισοφάρισε σε 2-2 χάρη σε σουτ του οποίο βρήκε στον Χέρμανσον, με τη μπάλα να αλλάζει πορεία και να καταλήγει στα δίχτυα.

Στο 59′ ο Βόλος έφτασε κοντά στο 2-3, ενώ στο 61′ ο Άρης ζήτησε πέναλτι σε πτώση του στην περιοχή από μαρκάρισμα.Στο 65′ ο Σιαμπάνης έβγαλε σωτήρια ένα σουτ του Δώνη, ενώ στο 76′ η ομάδα του Γρηγορίου ολοκλήρωσε την ανατροπή της. Ο Καντεβέρε έκλεψε την μπάλα από τον Μαρτίνες βγήκε φάτσα με τον τερματοφύλακα του Βόλου και με εξαιρετικό τελείωμα από γωνία έγραψε το 3-2 που έμελλε να είναι το τελικό σκορ.

Τελευταία μεγάλη στιγμή στο ματς 6ο λεπτό των καθυστερήσεων με την ομάδα του Μπράτσου να έχει δοκάρι από την κεφαλιά του Κάργα και την μεγάλη επέμβαση του Αθανασάδη, από την οποία η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η μαχητικότητα των γηπεδούχων και η άρνησή τους να εγκαταλείψουν την προσπάθεια παρά το γεγονός ότι το ματς «στράβωσε» στο τέλος του πρώτου μέρους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Δύο φορές άλλαξε το ματς συγκεκριμένο παιχνίδι. Η μία στο 41′ από το ασύλληπτο γκολ του Γκονζάλεζ στο 41′ με το οποίο ο Βόλος ισοφάρισε. Σπανίως μπαίνουν τέτοια σουτ. Και η δεύτερη στο 76′ από το λάθος του Μαρτίνες το οποίο έκανε γκολ ο Καντεβέρε για το 3-2.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Παρά την ανατροπή μέσα σε τέσσερα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο ο Βόλος ήταν η χειρότερη ομάδα του γηπέδου στο σύνολο του αγώνα. Ο Άρης δικαιούταν τη νίκη βάσει απόδοσης και την πήρε με μια μεγάλη ανατροπή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κακή η διαιτησία του Πολυχρόνη. Θα μπορούσε  να αποβάλλει τον Τσοκάνη με δεύτερη κίτρινη πριν την αλλαγή του στο 32ο λεπτό επίσης για σκληρό μαρκάρισμα. Επίσης δεν υπάρχει κόρνερ (αλλά άουτ) στη φάση από την οποία προέρχεται το 1-2 για τον Βόλο. Στο 61′ ο Πέρεθ ζήτησε πέναλτι σε κράτημα του Κάργα, το οποίο φάνηκε να γίνεται εκτός περιοχής

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Σε κακή μέρα και ο Τζήλος στο VAR με κυριότερη ευθύνη του ότι δεν είδε την κλωτσιά του Αμπάντα στον Γκαρέ μέσα στην περιοχή ώστε να καλέσει τον Πολυχρόνη και να καταλογίσει την εσχάτη των ποινών υπέρ των γηπεδούχων.

ΣΚΟΡΕΡ:  17′ Χόνγκλα,  48′ Ράτσιτς, 76′ Καντεβέρε – 41΄ Γκονζάλεζ, 45′ Κάργας

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο (65′ Φαντιγκά), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ (79′ Φρίντεκ), Ράτσιτς (84′ Γένσεν), Χόνγκλα, Πέρεζ, Γκαρέ (79′ Κουαμέ), Γιαννιώτας (65′ Δώνης), Καντεβέρε.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιάμπάνης, Φερνάντες, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης (31′ λ.τρ. Μύγας), Αμπάντα, Γκονζάλες (83′ Κύρκος), Μαρτίνες, Μπουζούκης (47′ Κόμπα), Λάμπρου, Ουρτάδο

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Κυριακή 3/5, Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ στις 17:00 και ΟΦΗ – Άρης στις 17:00

Πόλεμος με το Ιράν: H οικονομία, το αδύναμο σημείο του Τραμπ

Πόλεμος με το Ιράν: H οικονομία, το αδύναμο σημείο του Τραμπ

Κόσμος
To Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ

To Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Ποδόσφαιρο 18.04.26

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο

Ο Άλεξ Τεϊσέιρα διέλυσε την άμυνα του Παναιτωλικού με δύο γκολ και μία ασίστ και ο Πανσερραϊκός που έφτασε τους 7 βαθμούς στα play-out πήρε ένα διπλό-χρυσάφι (2-3) που τον έβγαλε μετά από πολύ καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)
Μπάσκετ 18.04.26

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)

Μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ νίκησε σε 2ο σερί ντέρμπι, αυτή τη φορά με 76-72 επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για κατάληψη της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση! (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση! (vid)

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν

Ο Γιαννούλης με ασίστ έσπρωξε την Άουγκσμπουργκ σε εκτός έδρας νίκη (1-2) επί της Λεβερκούζεν. Ιστορικό το ντεμπούτο της Μαρί-Λουίζ Ετά στον πάγκο της Ουνιόν που όμως ηττήθηκε στην έδρα της.

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον
Αθλητισμός & Σπορ 18.04.26

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Μπράιτον για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΛ στο δεύτερο έπαιξε με παίκτη παραπάνω και μείωσε σε 3-2, όμως οι Περιστεριώτες άντεξαν και πήραν τη ματσάρα με την οποία ουσιαστικά σφραγίζουν την παραμονή τους στη Super League.

LIVE: Άρης – Βόλος
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Άρης – Βόλος

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για τη 2η αγωνιστική των θέσεων 5-8 πλέι οφ της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο
Διακοπές χωρίς βαλίτσα 18.04.26

Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο

Ξεχάστε το άγχος του πακεταρίσματος, τα ακριβά ξενοδοχεία και τα γεμάτα πλοία. Η απόλυτη τάση της άνοιξης είναι τα «micro-cations»: 12 ώρες γεμάτες εμπειρίες, μια ανάσα από την πόλη, και επιστροφή το βράδυ στο δικό σας κρεβάτι.

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές

Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Μετά τους τρεις συλληφθέντες που κρίθηκαν προφυλακιστέοι η Αστυνομία ερευνά αν εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση. Η πλευρά της οικογένειας της άτυχης κοπέλας ισχυρίζεται ότι υπάρχουν και άλλα άτομα πίσω από τους τρεις συλληφθέντες. «Είναι σπείρα» Μάλιστα μιλώντας στο […]

Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη

Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε το αδύναμο σημείο του Τραμπ: την οικονομία
Reuters 18.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του Τραμπ

Ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν εξέθεσε την οικονομική ευπάθεια των ΗΠΑ, αυξάνοντας την εγχώρια πίεση στον Τραμπ. Σύμμαχοι και αντίπαλοι αμφισβητούν την αξιοπιστία των ΗΠΑ, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για μακροπρόθεσμες οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Η Ρωσία και η Κίνα θα μπορούσαν να αντλήσουν διδάγματα σχετικά με τα αδύναμα σημεία των ΗΠΑ.

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
Ελλάδα 18.04.26

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 18.04.26

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο
Ελλάδα 18.04.26

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο

Η 60χρονη τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση! (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση! (vid)

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

