Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία»

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε, σήμερα, Σάββατο ο, μέχρι πρότινος, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε σχετικά με τον τίτλο σπουδών του και τις έντονες αντιδράσεις εκ μέρους της αντιπολίτευσης για την ανάλυψη δημοσίων θέσεων εκ μέρους του που απαιτούσαν πανεπιστημιακό πτυχίο, το οποίο ο ίδιος δεν διέθετε, ο κ. Λαζαρίδης αποφάσισε να παραιτηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι λίγες ώρες πριν την παραίτησή του, η πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, δήλωσε στο MEGA πως «ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα», υπογραμμίζοντας πως η παραμονή του στη θέση δημιουργεί πολιτικό βάρος.

«Η ιστορία αυτή έχει κόστος για εμάς και μας έχει στεναχωρήσει», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ντόρα Μπακογιάννη και προσέθεσε: «Θα δούμε την εξέλιξη. Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά ο Μακάριος Λαζαρίδης. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα πρέπει να διευκολύνει το κόμμα και να παραιτηθεί. Το λέω και για προστατεύσει και τον εαυτό του, φαίνεται πως είναι υπό πίεση».

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αντικατάσταση του κ. Λαζαρίδη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα γίνει «εν ευθέτω χρόνω».

Κατηγορεί την αντιπολίτευση που αντιδρά για… «ένα ζήτημα πριν από 20 χρόνια»

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, με δήλωσή του, αναφέρει πως σε όλη του την προσωπική ζωή πορεύτηκε «με εντιμότητα» και έζησε την οικογένειά του με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσει «κανέναν να αμαυρώσει».

Παράλληλα, δηλώνει «υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», ενώ υποστηρίζει πως «από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας» του επέλεξε «τη διαφάνεια» και προσθέτει πως έδωσε στη δημοσιότητα το «πόθεν έσχες» του προεκλογικά το 2019, «χωρίς να είμαι υποχρεωμένος», όπως τονίζει, «αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, πάντως, κάνει προφανές ότι δεν μετανιώνει για τη μέχρι σήμερα στάση του, αφού μιλάει για «επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία» και αυτό, όπως λέει χαρακτηριστικά, «για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια».

Ωστόσο, όπως αναφέρει, αποφάσισε να υποβάλει την παραίτησή του, «με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Η δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη:

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.

Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».