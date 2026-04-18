Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ό,τι μπορεί για να δικαιώσει την κριτική που δέχεται για απόπειρα χειραγώγησης της Δικαιοσύνης και για μη σεβασμό της διάκρισης των εξουσιών, κάνει η κυβέρνηση, έχοντας επιλέξει τον ολισθηρό δρόμο του θεσμικού εκφοβισμού σε βάρος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, μέσω επιθέσεων που εξαπολύει σε βάρος της, στην προσπάθειά της να διασωθεί από τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να επιδοθεί στην τακτική αυτή με πιο καλυμμένο τρόπο, χωρίς πάντως να παραλείπει, όπως είδαμε στη Βουλή, να επιτεθεί σαφώς στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, αμφισβητώντας την «ουδετερότητά» της και καλώντας την να δράσει με τρόπο που (κατά την ελληνική κυβέρνηση) θα δείχνει «έμπρακτα» την «ουδετερότητα» αυτή «και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά της». Με άλλα λόγια πραγματοποιεί ευθεία παρέμβαση στο έργο των ευρωπαϊκών δικαστικών αρχών.

Τον σκληρό ρόλο, όμως, του ανοιχτού μπούλινγκ στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, τον έχει αναλάβει ο -συνήθης μπροστινός του Μαξίμου- υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εξαπολύει εξαιρετικά ακραίες επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και επιδίδεται σε μία εκτός ορίων στοχοποίηση μίας ευρωπαίας εισαγγελέα, της Πόπης Παπανδρέου.

Για να έρθει στη συνέχεια το Μαξίμου και όχι μόνο να μην αποδοκιμάσει τις συγκεκριμένες δηλώσεις Γεωργιάδη, αλλά να πει ότι «συμμερίζεται πολλά από αυτά τα οποία λέει». Κάνοντας βέβαια και μια γενικόλογη τοποθέτηση ότι «δεν πρέπει, επ’ ουδενί να στρεφόμαστε επιθετικά κατά της Δικαιοσύνης» (με την ταυτόχρονη όμως επισήμανση ότι «βάζουμε ερωτήματα»), θεωρώντας, από τη μία, ότι έτσι ο πρωθυπουργός θα μπορεί να συνεχίσει να επιχειρεί να εμφανιστεί «θεσμικός» και από την άλλη, αφήνοντας το ελεύθερο στον κ. Γεωργιάδη να συνεχίσει τις επιθέσεις του στο θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία αποδοκιμασία και εντέλει ως προς την ουσία τους υιοθετούνται πλήρως.

Τι λέει το Μαξίμου

Ειδικότερα, στην ερώτηση (Αντ1) αν ο υπουργός Υγείας στοχοποιεί την ευρωπαία εισαγγελέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης -εκφράζοντας τις θέσεις του μεγάρου Μαξίμου- ξεκίνησε την απάντησή του με δήλωση, κάθε άλλο παρά αντίθεσης στα λεγόμενα Γεωργιάδη -αντιθέτως εμφανίστηκε να τα υιοθετεί- και με ευθείες αιχμές προς την ευρωπαϊκή εισαγγελία, λέγοντας:

«Αν και συμμερίζομαι πολλά από αυτά τα οποία λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, οι βασικές μου ενστάσεις εμένα και θα καταλήξω στο μείζον, είναι ότι εντελώς άλλα ήταν αυτά που ακούγαμε ως διαρροές, τι θα έρθει, τι θα βγει, τι θα δούμε και εντελώς διαφορετικά είναι αυτά που διαβάζουμε με βάση αυτά τα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας».

Και συνεχίζοντας: «Το δεύτερο το οποίο μου προκαλεί μία εύλογη απορία είναι η «σαλαμοποίηση». Και το τρίτο το οποίο μου προκαλεί απορία είναι οι ίδιες οι διαρροές».

Για να πει βέβαια στη συνέχεια -σε χρόνο μέλλοντα και με διατύπωση που δεν παραδέχεται ότι έχουν ήδη υπάρξει κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή- ότι «δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ποτέ να διανοηθούμε, είτε είμαστε κυβέρνηση, είτε είμαστε αντιπολίτευση, να στραφούμε κατά της Δικαιοσύνης. Ό,τι πει η Δικαιοσύνη, για να μπορούμε να έχουμε μια ελάχιστη αξιοπιστία ως πολιτικό σύστημα, μας αρέσει δε μας αρέσει, πρέπει να γίνεται αποδεκτό».

Και από την άλλη να προσθέσει: «Ότι υπάρχουν εύλογα ερωτήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προδικάζουμε καμία κρίση, υπάρχουν», για να καταλήξει πάντως ότι «δεν τίθεται θέμα κατά της όποιας εισαγγελέως».

Δεν αποδοκιμάζουν

Αλλά στις επίμονες ερωτήσεις αν αποδοκιμάζει τη στοχοποίηση Γεωργιάδη στην ευρωπαία εισαγγελέα, απέφυγε να αποδοκιμάσει, απαντώντας γενικόλογα ότι «σε καμία περίπτωση ποτέ, αυτός ο πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τη Δικαιοσύνη, να στραφεί κατά της Δικαιοσύνης και να θέσει θέμα κατά της Δικαιοσύνης».

Βέβαια, ο πρώτος που κατάλαβε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός (στη Βουλή), είχε όντως επιτεθεί στην (ευρωπαϊκή) Δικαιοσύνη (έστω και με πιο «κομψό» τρόπο από τον ίδιο) ήταν ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε (Παραπολιτικά 90.1) ότι «ο κ. πρωθυπουργός είπε μια πραγματικότητα και την είπε κομψά με τον τρόπο του Μητσοτάκη. Είπε ‘καλώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποδείξει την ουδετερότητα της’».

Και για όποιον δεν κατάλαβε την ευθεία άσκηση πίεσης από το Μαξίμου στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ο υπουργός Υγείας, συνέχισε: «Όταν ένας πρωθυπουργός λέει σε έναν θεσμό καλώ να αποδείξετε την ουδετερότητα, προφανώς εκφράζει ένα συνολικό αίσθημα του κοινοβουλίου ότι αυτή η ουδετερότητα που θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη δεν θεωρείται πια δεδομένη».

Κλιμάκωση επιθέσεων

Και βέβαια, τίποτα δεν θα εμπόδιζε τον Αδ. Γεωργιάδη (με αλλεπάλληλες εμφανίσεις στα ΜΜΕ) να συνεχίσει τις ακραίες επιθέσεις του στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την εκτός ορίων στοχοποίηση στην ευρωπαία εισαγγελέα Π. Παπανδρέου, φτάνοντας τώρα στο σημείο να υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, ότι «η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κα Παπανδρέου δεν είναι επίθεση στην ΝΔ είναι επίθεση στη δημοκρατία» (Παραπολιτικά 90.1).

Νέα επίθεση που διαδέχεται την προηγούμενη του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος κατηγορούσε τη ευρωπαία εισαγγελέα ότι «θέλει να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της. Γιατί το άλλο που πρέπει να σκεφτώ είναι ότι έχουμε βάλει μια άσχετη εισαγγελέα που δεν ξέρει νομικά» (Action24).

Αλλά αυτή η απολύτως ανοίκεια και ακραία τακτική λειτουργεί ως μπούμερανγκ στο Μαξίμου, αφού καθιστά ορατό δια γυμνού οφθαλμού, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει όποιον θεσμό δεν ελέγχει. Και βέβαια και τους λόγους που πλήττεται το Κράτος Δικαίου στη χώρα μας.