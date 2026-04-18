Με καθυστέρηση 15 ημερών ο Μακάριος Λαζαρίδης αποτελεί παρελθόν από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο τέως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, εγκατέλειψε την κυβέρνηση με μια λιτή ανακοίνωση που αφού ευχαριστεί τον πρωθυπουργό, κλείνει λέγοντας πως παραιτείται με γνώμονα την ανάγκη «να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι διαφορετική καθώς δεν πρόκειται για παραίτηση αλλά για… εξώθηση σε παραίτηση, με το κλίμα στη ΝΔ να βαραίνει όσο περνούσαν οι ημέρες.

Η Ντόρα Μπακογιάννη με τη σημερινή της δήλωση, που πληροφορούμαστε πως δεν ήταν σε επικοινωνία με το Μαξίμου, λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων. Όταν έγινε γνωστό πως η πρώην υπουργός Εξωτερικών τάχθηκε υπέρ της απομάκρυνσης Λαζαρίδη, τότε ξεκίνησε και ο τελικός γύρος επαφών του Μαξίμου με τον Μακάριο Λαζαρίδη. «Τρίτη εβδομάδα πίεσης για τον Μακάριο Λαζαρίδη και με δεδομένα τα όσα έχουν συμβεί δεν μπορούσε να την σηκώσει η κυβέρνηση» εξήγησε στο in κεντρικό στέλεχος της κυβέρνησης.

Η επικοινωνία με το Μαξίμου

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών του Μαξίμου και του Μακάριου Λαζαρίδη δεν τέθηκε ζήτημα διαγραφής, ούτε όμως ο ίδιος προθυμοποιήθηκε να παραιτηθεί. Η πορεία όμως του διαλόγου ήταν καθοριστική, καθώς έγινε κατανοητό στον υπουργό πως η κάλυψη της κυβέρνησης τελειώνει. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την απόφαση έπαιξε το γεγονός πως πέντε ακόμα βουλευτές ήταν έτοιμοι να «αδειάσουν» δημόσια τον Λαζαρίδη μέσα στην εβδομάδα.

Αυτό που καθίσταται σαφές είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήθελε να οδηγήσει στην έξοδο τον Μακάριο Λαζαρίδη. Ο τελευταίος άλλωστε αποτελούσε προσωπικό του σύμβουλο και επιλογή, ενώ μια απομάκρυνση του θα στοίχιζε στον ίδιο πολιτικά. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν «πουλάει» τους δικούς του ανθρώπους» μας επεσήμανε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Φυσικά και ο ίδιος δεν ήθελε να παραιτηθεί. Συμμετείχε κανονικά σε σύσκεψη με παραγωγούς της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό, ενώ είχε λάβει και αρμοδιότητες για την επόμενη εβδομάδα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

Ωστόσο είχε αποφύγει όπως μαθαίνουμε να μιλήσει απευθείας με τον ίδιο. Αυτό που εξαγρίωσε τον πρωθυπουργό ήταν η τηλεοπτική του συνέντευξη στο OPEN. Στελέχη της κυβερνητικής παράταξης εκτιμούσαν ότι το ύφος, οι εκφράσεις και συνολικά η γραμμή που ακολούθησε όχι μόνο δεν βοήθησαν, αλλά έδωσαν νέα καύσιμα στην αντιπολίτευση και ενίσχυσαν τη δυσφορία στο εσωτερικό της ΝΔ. «Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πως έπεσε σε τόσα μαζεμένα λάθη ένα έμπειρο στέλεχος της κυβέρνησης» ανέφερε χαρακτηριστικά στο in γαλάζιος βουλευτής.

Το πρόβλημα όμως φαίνεται πως ήταν ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε απασφαλίσει. Μαθαίνουμε μάλιστα πως είχε αρνηθεί στην αρχή να κάνει την δήλωση που του ζητήθηκε πριν την παρέμβαση του πρωθυπουργού στη Βουλή ώστε η κυβέρνηση να κάψει ένα όπλο της αντιπολίτευσης. Η επιμονή του στην άρνηση εξόργισε τα στελέχη του Μαξίμου… τα όποια έδωσαν μάχη για την συγκεκριμένη δήλωση.

Όλα τα παραπάνω έκαναν πολλούς να μετράνε αντίστροφα. Όλοι γνώριζαν πως το μέλλον του κρέμεται σε μια κλωστή. Εν τέλει, την κλωστή αυτή την έκοψε η Ντόρα Μπακογιάννη και έτσι σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης αποτελεί έναν ακόμα παραιτηθέντα υπουργό.