Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Πολιτική Γραμματεία 18 Απριλίου 2026, 22:15

Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης

Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

Κυριάκος Δημάγγελος
ΡεπορτάζΚυριάκος Δημάγγελος
Με καθυστέρηση 15 ημερών ο Μακάριος Λαζαρίδης αποτελεί παρελθόν από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο τέως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, εγκατέλειψε την κυβέρνηση με μια λιτή ανακοίνωση που αφού ευχαριστεί τον πρωθυπουργό, κλείνει λέγοντας πως παραιτείται με γνώμονα την ανάγκη «να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι διαφορετική καθώς δεν πρόκειται για παραίτηση αλλά για… εξώθηση σε παραίτηση, με το κλίμα στη ΝΔ να βαραίνει όσο περνούσαν οι ημέρες.

Η Ντόρα Μπακογιάννη με τη σημερινή της δήλωση, που πληροφορούμαστε πως δεν ήταν σε επικοινωνία με το Μαξίμου, λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων. Όταν έγινε γνωστό πως η πρώην υπουργός Εξωτερικών τάχθηκε υπέρ της απομάκρυνσης Λαζαρίδη, τότε ξεκίνησε και ο τελικός γύρος επαφών του Μαξίμου με τον Μακάριο Λαζαρίδη. «Τρίτη εβδομάδα πίεσης για τον Μακάριο Λαζαρίδη και με δεδομένα τα όσα έχουν συμβεί δεν μπορούσε να την σηκώσει η κυβέρνηση» εξήγησε στο in κεντρικό στέλεχος της κυβέρνησης.

Η επικοινωνία με το Μαξίμου

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών του Μαξίμου και του Μακάριου Λαζαρίδη δεν τέθηκε ζήτημα διαγραφής, ούτε όμως ο ίδιος προθυμοποιήθηκε να παραιτηθεί. Η πορεία όμως του διαλόγου ήταν καθοριστική, καθώς έγινε κατανοητό στον υπουργό πως η κάλυψη της κυβέρνησης τελειώνει. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την απόφαση έπαιξε το γεγονός πως πέντε ακόμα βουλευτές ήταν έτοιμοι να «αδειάσουν» δημόσια τον Λαζαρίδη μέσα στην εβδομάδα.

Αυτό που καθίσταται σαφές είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήθελε να οδηγήσει στην έξοδο τον Μακάριο Λαζαρίδη. Ο τελευταίος άλλωστε αποτελούσε προσωπικό του σύμβουλο και επιλογή, ενώ μια απομάκρυνση του θα στοίχιζε στον ίδιο πολιτικά. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν «πουλάει» τους δικούς του ανθρώπους» μας επεσήμανε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Φυσικά και ο ίδιος δεν ήθελε να παραιτηθεί. Συμμετείχε κανονικά σε σύσκεψη με παραγωγούς της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό, ενώ είχε λάβει και αρμοδιότητες για την επόμενη εβδομάδα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

Ωστόσο είχε αποφύγει όπως μαθαίνουμε να μιλήσει απευθείας με τον ίδιο. Αυτό που εξαγρίωσε τον πρωθυπουργό ήταν η τηλεοπτική του συνέντευξη στο OPEN. Στελέχη της κυβερνητικής παράταξης εκτιμούσαν ότι το ύφος, οι εκφράσεις και συνολικά η γραμμή που ακολούθησε όχι μόνο δεν βοήθησαν, αλλά έδωσαν νέα καύσιμα στην αντιπολίτευση και ενίσχυσαν τη δυσφορία στο εσωτερικό της ΝΔ. «Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πως έπεσε σε τόσα μαζεμένα λάθη ένα έμπειρο στέλεχος της κυβέρνησης» ανέφερε χαρακτηριστικά στο in γαλάζιος βουλευτής.

Το πρόβλημα όμως φαίνεται πως ήταν ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε απασφαλίσει. Μαθαίνουμε μάλιστα πως είχε αρνηθεί στην αρχή να κάνει την δήλωση που του ζητήθηκε πριν την παρέμβαση του πρωθυπουργού στη Βουλή ώστε η κυβέρνηση να κάψει ένα όπλο της αντιπολίτευσης. Η επιμονή του στην άρνηση εξόργισε τα στελέχη του Μαξίμου… τα όποια έδωσαν μάχη για την συγκεκριμένη δήλωση.

Όλα τα παραπάνω έκαναν πολλούς να μετράνε αντίστροφα. Όλοι γνώριζαν πως το μέλλον του κρέμεται σε μια κλωστή. Εν τέλει, την κλωστή αυτή την έκοψε η Ντόρα Μπακογιάννη και έτσι σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης αποτελεί έναν ακόμα παραιτηθέντα υπουργό.

Vita.gr
Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

To Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ

To Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης
Νέα Αριστερά 18.04.26

Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης

«Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο», σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για την παραίτηση Λαζαρίδη

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 18.04.26

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 18.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός

«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Εκτροπής συνέχεια από τον Γεωργιάδη με νέα αντιθεσμική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Εκτροπής συνέχεια από τον Γεωργιάδη με νέα αντιθεσμική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Πιστός στην προσπάθεια - ή στην υπηρεσία; - συκοφάντησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπολύει με ακροβασίες λογικής νέα συκοφαντική επίθεση, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις στις αναφορές του από τον νομικό κόσμο και την Ένωση Δικαστών

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία» – Έκθετο παραμένει το Μαξίμου
Επικαιρότητα 18.04.26

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία» – Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά και την καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και τις διαστάσεις που παίρνει το θέμα με συνεχώς νέες αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες του Λαζαρίδη, αλλά και τις ποινικές προεκτάσεις των παράτυπων διορισμών του στο Δημόσιο. Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Τσουκαλάς: Να φυσήξει άλλος άνεμος και να φύγει η διεφθαρμένη κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός – Λουδοβίκος
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Τσουκαλάς: Να φυσήξει άλλος άνεμος και να φύγει η διεφθαρμένη κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός – Λουδοβίκος

«Ακούμε τον πρωθυπουργό σαν Λουδοβίκο, να μας λέει τι συζητούν οι πολίτες στα τραπέζια το Πάσχα και πως δεν μιλούν για τα σκάνδαλα. Συζητούν ότι πρέπει να κάνουν τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια και τους φόρους Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΠΑΣΟΚ: Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;
Πολιτική 18.04.26

ΠΑΣΟΚ: Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει το κάλεσμα Μπακογιάννη σε Λαζαρίδη για να παραιτηθεί, ενώ τονίζει σε ανακοίνωσή του πως η «ανάληψη πολιτικής ευθύνης με διατήρηση της καρέκλας είναι εμπαιγμός στους πολίτες».

Στην Λέσβο την Τετάρτη ο Κουτσούμπας για τον αφθώδη πυρετό
Επικαιρότητα 18.04.26

Στην Λέσβο την Τετάρτη ο Κουτσούμπας για τον αφθώδη πυρετό

Την Λέσβο θα επισκεφθεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την Τετάρτη 22 Απριλίου, προκειμένου να ακούσει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κουτσούμπας θα συναντηθεί: – Στις 12:00 με το ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας […]

Ντόρα Μπακογιάννη: Ζητά την παραίτηση Λαζαρίδη- «Θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό»
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Ντόρα Μπακογιάννη: Ζητά την παραίτηση Λαζαρίδη- «Θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, έστειλε μήνυμα στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να παραιτηθεί διευκολύνοντας όπως είπε τον πρωθυπουργό και το κόμμα, υπογραμμίζοντας πως η παραμονή του στη θέση δημιουργεί πολιτικό βάρος.

Περιοδεία Κικίλια στην Κρήτη
Επικαιρότητα 18.04.26

Περιοδεία Κικίλια στην Κρήτη

Ο κ. Κικίλιας θα συνοδεύεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Χρήστο Κοντορουχά.

Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο

Καλαμάτα – Ηράκλειο το τελευταίο δρομολόγιο της «Ιθάκης», πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνει σάρκα και οστά το κόμμα με δυο «όργανα» και ομάδες εργασίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο
Διακοπές χωρίς βαλίτσα 18.04.26

Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο

Ξεχάστε το άγχος του πακεταρίσματος, τα ακριβά ξενοδοχεία και τα γεμάτα πλοία. Η απόλυτη τάση της άνοιξης είναι τα «micro-cations»: 12 ώρες γεμάτες εμπειρίες, μια ανάσα από την πόλη, και επιστροφή το βράδυ στο δικό σας κρεβάτι.

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές

Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Μετά τους τρεις συλληφθέντες που κρίθηκαν προφυλακιστέοι η Αστυνομία ερευνά αν εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση. Η πλευρά της οικογένειας της άτυχης κοπέλας ισχυρίζεται ότι υπάρχουν και άλλα άτομα πίσω από τους τρεις συλληφθέντες. «Είναι σπείρα» Μάλιστα μιλώντας στο […]

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο

Ο Άλεξ Τεϊσέιρα διέλυσε την άμυνα του Παναιτωλικού με δύο γκολ και μία ασίστ και ο Πανσερραϊκός που έφτασε τους 7 βαθμούς στα play-out πήρε ένα διπλό-χρυσάφι (2-3) που τον έβγαλε μετά από πολύ καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)
Μπάσκετ 18.04.26

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)

Μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ νίκησε σε 2ο σερί ντέρμπι, αυτή τη φορά με 76-72 επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για κατάληψη της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε το αδύναμο σημείο του Τραμπ: την οικονομία
Reuters 18.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του Τραμπ

Ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν εξέθεσε την οικονομική ευπάθεια των ΗΠΑ, αυξάνοντας την εγχώρια πίεση στον Τραμπ. Σύμμαχοι και αντίπαλοι αμφισβητούν την αξιοπιστία των ΗΠΑ, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για μακροπρόθεσμες οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Η Ρωσία και η Κίνα θα μπορούσαν να αντλήσουν διδάγματα σχετικά με τα αδύναμα σημεία των ΗΠΑ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
Ελλάδα 18.04.26

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 18.04.26

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο
Ελλάδα 18.04.26

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο

Η 60χρονη τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση! (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση! (vid)

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
Τρυφερότητα 18.04.26

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον τραγικό θάνατο του πρώτου της έρωτα, Λουκ Πέρι

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

