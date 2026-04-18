Πέθανε η Γαλλίδα ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ σε ηλικία 77 χρόνων

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ γνωστοποίησε σήμερα η οικογένειά της στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η Γαλλίδα ηθοποιός είχε κερδίσει πολυάριθμα βραβεία Σεζάρ.

Ναταλί Μπαγιέ: Η ανακοίνωση του θανάτου της ηθοποιού

Άρρωστη, σε ανησυχητική κατάσταση υγείας από το περασμένο καλοκαίρι, η Μπαγιέ πέθανε «το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι της στο Παρίσι από άνοια με σωμάτια Lewy», δήλωσε η οικογένειά της.

Ποια ήταν η ηθοποιός

Γεννημένη το 1948, ξεκίνησε την καριέρα της με σπουδές χορού πριν αφοσιωθεί στην υποκριτική. Κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό κοινού και κριτικών, έχοντας στο ενεργητικό της 4 βραβεία Σεζάρ.

Η καλλιτεχνική διαδρομή της

Η Ναταλί Μπαγιέ συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες, όπως ο Φρανσουά Τρυφό και ο Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, ενώ έγινε γνωστή και στο ευρύ διεθνές κοινό μέσα από τις ταινίες «Πιάσε με αν μπορείς» (Catch Me If You Can, 2002), όπου υποδύθηκε τη μητέρα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην επιτυχία του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

«Η Επιστροφή του Μαρτίν Γκερ» (Le Retour de Martin Guerre), δίπλα στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ και «Υψηλή Ραπτική» (Haute Couture, 2021), μία από τις πρόσφατες πρωταγωνιστικές της εμφανίσεις, όπου υποδύθηκε μια έμπειρη σχεδιάστρια του οίκου Dior.

Προσωπική Ζωή

Η Γαλλίδα ηθοποιός είχε μια πολύ γνωστή σχέση με τον θρύλο της γαλλικής μουσικής, Τζόνι Χάλιντεϊ, με τον οποίο απέκτησε την κόρη τους, Λόρα Σμετ, η οποία ακολουθεί επίσης καριέρα ηθοποιού.