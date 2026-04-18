Τσουχτερά πρόστιμα βάζει η φορολογική διοίκηση σε συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, πάρκινγκ, φανοποιεία και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων για κάθε αυτοκίνητο που εντοπίζεται να μην έχει καταγραφεί ή να μην έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων.

Από τον περασμένο Ιούλιο, συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώροι στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων υποχρεούνται να τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο και να αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ.

Σε καθημερινή βάση, οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταγράφουν μέσω κινητού τηλεφώνου, tablet ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής τα δεδομένα των οχημάτων που εισέρχονται στον χώρο τους, ενώ κατά την παράδοση του οχήματος εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη ή το τιμολόγιο.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο

Πρόκειται για ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη πριν αλλά και μετά την παροχή της υπηρεσίας.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται, επιτρέποντας στις φορολογικές αρχές να έχουν άμεση εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστωθεί ότι πελάτης βρίσκεται στον χώρο της επιχείρησης χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση στο Ψηφιακό Πελατολόγιο, ο επαγγελματίας έρχεται αντιμέτωπος με διοικητικά πρόστιμα.

Επιπλέον, το περιστατικό μπορεί να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω φορολογικό έλεγχο, καθώς θεωρείται ένδειξη πιθανής απόκρυψης συναλλαγών.

Για συνεργεία, πλυντήρια, πάρκινγκ, φανοποιεία και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη ροή των πελατών και να στοχεύουν τους ελέγχους σε επιχειρήσεις όπου εντοπίζονται αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και των εκδοθέντων παραστατικών.