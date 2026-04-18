Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Διεθνής Οικονομία 18 Απριλίου 2026, 09:31

Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΚείμενοΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Σε έναν κόσμο όπου οι οικονομίες συγκρούονται με δασμούς, περιορισμούς και στρατηγικές αυτάρκειας, μια θεωρία από τον 19ο αιώνα επιστρέφει στο προσκήνιο με εντυπωσιακή επικαιρότητα.

Ο Ντέιβιντ Ρικάρντο, ένας από τους θεμελιωτές της κλασικής οικονομικής σκέψης, είχε διατυπώσει μια απλή αλλά επαναστατική ιδέα: το εμπόριο δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος.

Αντίθετα, μπορεί να δημιουργεί πλούτο για όλους.

Ντέιβιντ Ρικάρντο: Συγκριτικό vs ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Στη σύγχρονη επιχειρηματική θεωρία, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σημαίνει υπεροχή έναντι των άλλων: χαμηλότερο κόστος, καλύτερο προϊόν ή πιο αποτελεσματική υπηρεσία.

Στην παγκόσμια οικονομία όμως κυριαρχεί το συγκριτικό πλεονέκτημα.

Ο Ρικάρντο εξήγησε ότι ακόμη και αν μια χώρα είναι καλύτερη στην παραγωγή όλων των αγαθών, εξακολουθεί να τη συμφέρει να εξειδικεύεται σε αυτά που παράγει πιο αποτελεσματικά σε σχέση με άλλες χώρες, αναφέρει η Sarah Keohane Williamson του Forbes.

Το κλασικό του παράδειγμα με την Αγγλία και την Πορτογαλία (κρασί και ύφασμα) δείχνει ότι η συνεργασία μέσω εμπορίου αυξάνει τη συνολική παραγωγή και ευημερία.

Το ιστορικό πλαίσιο της θεωρίας του Ρικάρντο

Ο Ρικάρντο ανέπτυξε τη θεωρία του σε μια εποχή βαθιών μεταβολών. Η Ευρώπη έβγαινε από τους Ναπολεόντειους πολέμους, ενώ η Βιομηχανική Επανάσταση άλλαζε ριζικά την παραγωγή και τις αγορές. Το κυρίαρχο μοντέλο του προστατευτισμού και των εμπορικών πλεονασμάτων άρχιζε να αμφισβητείται.

Η νέα οικονομική σκέψη πρότεινε κάτι ριζοσπαστικό: οι χώρες δεν χρειάζεται να κερδίζουν εις βάρος των άλλων για να ευημερήσουν.

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την παγκόσμια τεχνολογία

Στη σύγχρονη εποχή, το συγκριτικό πλεονέκτημα έχει διαμορφώσει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάργησε εμπόδια στο εμπόριο και ενίσχυσε την εξειδίκευση των κρατών-μελών.

Μεγάλες αγροτικές οικονομίες όπως η Βραζιλία, η Αργεντινή, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία τροφοδοτούν τον πλανήτη με τρόφιμα, βελτιώνοντας τα παγκόσμια διατροφικά πρότυπα.

Παράλληλα, από τη δεκαετία του 1990, οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες επικεντρώθηκαν στον σχεδιασμό και την καινοτομία, μεταφέροντας την παραγωγή στην Κίνα.

Οι εμπορικοί πόλεμοι και η σύγχυση των εννοιών

Σήμερα, στη συζήτηση για τους δασμούς και τις εμπορικές συγκρούσεις, συχνά συγχέονται το ανταγωνιστικό και το συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι χώρες δεν λειτουργούν όπως οι εταιρείες. Όταν μια επιχείρηση κερδίζει, μια άλλη χάνει. Όμως στο διεθνές εμπόριο, η συνεργασία μπορεί να αυξήσει τον συνολικό πλούτο.

Οι εμπορικοί πόλεμοι οδηγούν σε υψηλότερο κόστος, μειωμένη παραγωγικότητα και λιγότερη καινοτομία.

Ακόμη κι αν μια χώρα «κερδίσει» προσωρινά, το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα συνολικά αποδυναμώνεται.

Η στρατηγική για το μέλλον

Η πραγματική οικονομική δύναμη δεν βρίσκεται στην απομόνωση, αλλά στην επένδυση.

Η εκπαίδευση, η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και οι ισχυρές υποδομές είναι τα θεμέλια του συγκριτικού πλεονεκτήματος του 21ου αιώνα.

Οι χώρες που επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, στη ρομποτική, στην ιατρική και στην καινοτομία θα συνεχίσουν να ευημερούν, ακόμη και αν άλλες συμμετέχουν στα οφέλη.

Ντέιβιντ Ρικάρντο: Aπό νεαρός επιχειρηματίας σε κορυφαίο οικονομολόγο

Ο Ντέιβιντ Ρικάρντο γεννήθηκε σε οικογένεια Σεφαραδιτών Εβραίων, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει από την Ολλανδία στην Αγγλία. Σε ηλικία μόλις 14 ετών άρχισε να εργάζεται μαζί με τον πατέρα του στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ωστόσο, στα 21 του απομακρύνθηκε από την οικογένειά του λόγω θρησκευτικών διαφορών, ασπάστηκε τον Ουνιταρισμό και παντρεύτηκε μια γυναίκα Κουάκερο, σύμφωνα με τη βιογραφία του στην Britannica.

Συνέχισε τη δραστηριότητά του στο χρηματιστήριο με μεγάλη επιτυχία και μέσα σε λίγα χρόνια συγκέντρωσε σημαντική περιουσία. Η οικονομική του ευμάρεια του έδωσε τη δυνατότητα να στραφεί σε πνευματικές αναζητήσεις, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, τη χημεία και τη γεωλογία.

Το ενδιαφέρον του για την οικονομική επιστήμη αναζωπυρώθηκε το 1799, όταν διάβασε το έργο του Άνταμ Σμιθ «Έρευνα για τη Φύση και τις Αιτίες του Πλούτου των Εθνών». Για περίπου μία δεκαετία μελετούσε οικονομικά χωρίς συστηματική προσέγγιση, όμως σταδιακά αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο αντικείμενο. Το πρώτο του σημαντικό έργο, «Η Υψηλή Τιμή του Χρυσού» (1810), επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την Τράπεζα της Αγγλίας και τη νομισματική πολιτική.

Ο Ρικάρντο υποστήριξε ότι η αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος επηρεάζει άμεσα το επίπεδο των τιμών και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, σε αντίθεση με τις θέσεις της Τράπεζας της Αγγλίας. Επίσης, τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα οφείλει να ρυθμίζει την πίστωση και την ποσότητα χρήματος με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες. Οι απόψεις του επιβεβαιώθηκαν από την Επιτροπή Χρυσού της Βουλής των Κοινοτήτων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της θεωρίας των κεντρικών τραπεζών.

Oι σχέσεις με τους ωφελιμιστές στοχαστές

Την ίδια περίοδο ανέπτυξε στενές σχέσεις με σημαντικούς διανοούμενους, όπως ο Τζέιμς Μιλ, ο Τζέρεμι Μπένθαμ και ο Τόμας Μάλθους, τους οποίους επηρέασε αλλά και επηρεάστηκε από τις ιδέες τους.

Το 1815 παρενέβη στη συζήτηση για τους Νόμους περί Σιτηρών, υποστηρίζοντας ότι οι δασμοί στις εισαγωγές ενισχύουν τα εισοδήματα των γαιοκτημόνων, αλλά μειώνουν τα κέρδη των βιομηχάνων. Λίγο νωρίτερα είχε αποσυρθεί από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και είχε εγκατασταθεί στο Γκλόστερσαϊρ.

Στο σημαντικότερο έργο του, «Αρχές Πολιτικής Οικονομίας και Φορολογίας» (1817), ανέλυσε την κατανομή του εισοδήματος μεταξύ γαιοκτημόνων, εργατών και κατόχων κεφαλαίου. Υποστήριξε ότι τα κέρδη κινούνται αντίστροφα από τους μισθούς, ενώ τα ενοίκια αυξάνονται καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός και το κόστος παραγωγής τροφίμων. Παράλληλα, διατύπωσε τη θέση ότι το διεθνές εμπόριο καθορίζεται από το συγκριτικό κόστος παραγωγής, θεμελιώνοντας τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Το 1819 εξελέγη μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων.

Αν και δεν υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος ρήτορας, οι θέσεις του υπέρ του ελεύθερου εμπορίου απολάμβαναν ευρύ σεβασμό. Το 1823 αποσύρθηκε λόγω προβλημάτων υγείας και πέθανε την ίδια χρονιά, σε ηλικία 51 ετών.

Ένα μάθημα που παραμένει επίκαιρο

Παρά τη σχετικά σύντομη σταδιοδρομία του, ο Ρικάρντο κατέκτησε εξέχουσα θέση μεταξύ των οικονομολόγων της εποχής του. Οι ιδέες του επηρέασαν βαθιά τόσο τους υποστηρικτές του laissez-faire καπιταλισμού όσο και τους επικριτές του, όπως ο Καρλ Μαρξ και ο Ρόμπερτ Όουεν.

Δύο αιώνες μετά τον Ντέιβιντ Ρικάρντο, το βασικό του μήνυμα παραμένει αμετάβλητο: το εμπόριο δεν είναι μάχη, αλλά συνεργασία.

Σε έναν κόσμο που ξαναανακαλύπτει τον προστατευτισμό, η θεωρία του υπενθυμίζει ότι η πραγματική ανάπτυξη δεν έρχεται από το ποιος χάνει, αλλά από το πώς μπορούν όλοι να κερδίσουν…

Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη

Ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ρωσικό πετρέλαιο: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρατείνει τελικά την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων
Υπουργείο Οικονομικών 18.04.26

Υπαναχώρηση των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν τελικά να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που μόλις πριν από τρεις ημέρες είχε αρνηθεί ο Σκοτ Μπέσεντ.

Σύνταξη
Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασίασε τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Γραφήματα 17.04.26

Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ στην ελληνική οικονομία - Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Ινδός δισεκατομμυριούχος 16.04.26

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Allbirds 16.04.26

Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και... εκτινάχθηκε η μετοχή της

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

Σύνταξη
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
Διεθνής Οικονομία 16.04.26

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο

Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Η ανακοίνωση 16.04.26

Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας λόγω του πολέμου

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Σύνταξη
Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Αναθεωρήσεις προβλέψεων 16.04.26

Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα για τον στασιμοπληθωρισμό - Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη

Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Οικονομία 18.04.26

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο

Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στενά Ορμούζ: Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες
Κόσμος 18.04.26

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, λένε οι ειδικοί

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύνταξη
Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»
Κόσμος 18.04.26 Upd: 10:09

Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»

Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο

Καλαμάτα – Ηράκλειο το τελευταίο δρομολόγιο της «Ιθάκης», πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνει σάρκα και οστά το κόμμα με δυο «όργανα» και ομάδες εργασίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Βήμα βήμα πώς θα πάρετε την επιδότηση του Fuel Pass

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Mr Cardamom 18.04.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

