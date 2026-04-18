NEPTUNEA SEAMIND: Η νέα πρόταση της NEPTUNEA για την ενίσχυση της ψυχικής απόδοσης στο yachting

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής απόδοσης των πληρωμάτων, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψυχικής υγείας ως κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα της εμπειρίας onboard.

Σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, συνεχούς πίεσης και αυξανόμενων προσδοκιών από πλευράς πελατών, η NEPTUNEA αναγνωρίζει ότι η ανθρώπινη απόδοση αποτελεί πλέον βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το νέο πρόγραμμα έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη, εισάγοντας μια δομημένη προσέγγιση που συνδυάζει πρόληψη, υποστήριξη και ενδυνάμωση ηγεσίας.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Ψυχοεκπαιδευτικά workshops για την πρόληψη και διαχείριση στρες

Εμπιστευτική ατομική υποστήριξη πληρώματος

Συμβουλευτική και coaching για καπετάνιους και ηγετικά στελέχη

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η εξειδικευμένη κλινική ψυχολόγος κα Σμαράγδα Χρηστάκη ανέλυσε τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα, όπως η ψυχική κόπωση, η συναισθηματική πίεση και η διαχείριση απαιτητικών προσωπικοτήτων, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης και της δημιουργίας κουλτούρας ψυχολογικής ασφάλειας onboard.

Η κα Αλεξάνδρα Ζέρου, CEO της NEPTUNEA, τόνισε ότι η επένδυση στην ψυχική υγεία των πληρωμάτων δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά στρατηγική επιλογή που ενισχύει τη συνοχή των ομάδων, μειώνει τον επιχειρησιακό κίνδυνο και διασφαλίζει τη συνέπεια στην παρεχόμενη εμπειρία υψηλού επιπέδου.

Το NEPTUNEA SEAMINND έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη ναυτιλιακή πραγματικότητα, με ευέλικτες μορφές εφαρμογής και δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες κάθε θαλαμηγού.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η NEPTUNEA επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να καινοτομεί και να επενδύει ουσιαστικά στον πιο κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας: τους ανθρώπους.