Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
17.04.2026 | 12:15
Σοκ με σορό 17χρονης κοπέλας που βρέθηκε να επιπλέει στη Διώρυγα της Κορίνθου
«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Αντί Πελμάρ»
Ποδόσφαιρο 17 Απριλίου 2026, 12:15

«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Αντί Πελμάρ»

Ο Αντί Πελμάρ είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με δημοσίευμα μέσου του εξωτερικού.

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Ο Αντί Πελμάρ που αγωνίζεται στην Γιαγκελόνια,  είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού σύμφωνα με δημοσίευμα του «Foot Mercato».

O 26χρονος κεντρικός αμυντικός από τη Γαλλία έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των Πράσινων, ενώ όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο κόλπο για την απόκτησή του έχουν μπει και οι Μπρεστ, η Βόλφσμπουργκ και  Λεχ Πόζναν.

Το δημοσίευμα για τον Πελμάρ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πελμάρ αγωνίζεται στη Γιαγκελόνια του Δημήτρη Ράλλη με τη μορφή δανεισμού από την Κλερμόν Φουτ, ενώ διανύει μία εξαιρετική σεζόν με τον πολωνικό σύλλογο, καθώς έχει καθιερωθεί ως βασικός στο ρόστερ και μετράει ήδη 25 συμμετοχές σε όλες στις διοργανώσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη συμφωνία με τη Γιαγκελόνια υπάρχει οψιόν αγοράς ύψους 1.5 εκατ. ευρώ, αλλά δεν αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ρήτρα, γεγονός που αυξάνει τις ελπίδες των ενδιαφερόμενων ομάδων για την πώληση του Γάλλου.

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Μόνιμη παύση συγκρούσεων από Λίβανο μέχρι Ερυθρά, ζητά το Ιράν

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

sp_banner_Desk
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Τα δεδομένα για Ρόουζ – Πώς θα παίξει ο Άρης στον «τελικό» με τον Βόλο

Ο Ρόουζ αναμένεται να είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Άρη και ο παίκτης που επιλέγει ο Γρηγορίου για τον ρόλο του παρτενέρ του Φαμπιάνο στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

betson_textlink
Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)
Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)

Η συγκινητική ιστορία του 15χρονου επιθετικού της Ίντερ Φιλίπο Σεραντόνι – Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, στην επιστροφή του στη δράση με τους «νερατζούρι».

Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…
Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…

Ο Παναθηναϊκός και ακόμη έξι ομάδες της Euroleague βρίσκονται στο κυνήγι του Τρεντ Φόρεστ, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του καλοκαιριού.

Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο
Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο

Είκοσι ένα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor, η Μαντόνα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 15ου προσωπικού της άλμπουμ σηματοδοτώντας μια πολυαναμενόμενη επιστροφή

Σοβαρά προβλήματα υποδομής στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου καταγγέλλει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών
Σοβαρά προβλήματα υποδομής στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου καταγγέλλει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών θεωρεί «επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στη συντήρηση και επισκευή των δικαστικών μεγάρων»

Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία
Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει τις ανοίκειες επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και προσωπικά στην Πόπη Παπανδρέου. Ζητά πρωτοβουλία Κακλαμάνη για τις «αστείες», όπως είπε, δικογραφίες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη
Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη

«Να θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα είχαμε πολιτικό αρχηγό, τον κ. Φάμελλο, ο οποίος πήγε στη Βουλή και μέσω ερωτημάτων, πήγε να συνδέσει τον πρωθυπουργό με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου; Ακόμα και ο κ. Ανδρουλάκης, που δεν τον βάζω στο ίδιο 'τσουβάλι', έχει στελέχη που μίλησαν για 'χαμένα βαγόνια'», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, συνεχίζοντας, ωστόσο, να εργαλειοποιεί την περιπέτεια υγείας του Μυλωνάκη, όπως έκανε και ο Μητσοτάκης

Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα
Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα

Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2027, η ακραία δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να απομακρύνεται στρατηγικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί
Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση θεσμών, δικαστικών λειτουργών και πολιτικών δεν συνάδε με τη λειτουργία μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης

Tι αποκαλύπτουν τα «αρχεία Έπσταϊν» για τον τρόπο που μιλούν οι ισχυροί;
Tι αποκαλύπτουν τα «αρχεία Έπσταϊν» για τον τρόπο που μιλούν οι ισχυροί;

Τα αρχεία του Έπσταϊν φέρνουν στο φως emails που αποκαλύπτουν πώς ισχυροί άνδρες αντιλαμβάνονταν την εξουσία, τον νόμο και τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Το Betsson Trophy Tour έρχεται στον Βόλο, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Το Betsson Trophy Tour έρχεται στον Βόλο, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το Betsson Trophy Tour ολοκληρώνει το φετινό του ταξίδι και κάνει την τελευταία του στάση στον Βόλο, την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου

Κρήτη: Είχε τις αισθήσεις του ο 50χρονος χειμερινός κολυμβητής όταν εντοπίστηκε στη σπηλιά
Είχε τις αισθήσεις του ο 50χρονος χειμερινός κολυμβητής όταν εντοπίστηκε στη σπηλιά

Τον άτυχο άνδρα τον βρήκε ξάδελφός του σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα, στην Κρήτη, ο οποίος είχε ανησυχήσει που ο 50χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ώρες και τον έψαχνε

Βαρκελώνη: Ηγέτες προοδευτικών κομμάτων συναντώνται μπροστά στον άνοδο της ακροδεξιάς – Συμμετέχει ο Ανδρουλάκης
Ηγέτες προοδευτικών κομμάτων συναντώνται στη Βαρκελώνη μπροστά στον άνοδο της ακροδεξιάς - Συμμετέχει ο Ανδρουλάκης

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση στο τελευταίο συνέδριο του PES

Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Ο Τραμπ τώρα λέει ότι... τερμάτισε 10 πολέμους - Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς - Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη

Επέμεινε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στον «Όρμπαν των Βαλκανίων», όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

Αθήνα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο
Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο

Τις κραυγές λίγο προτού η 30χρονη βρεθεί στο κενό άκουσε νεαρός ένοικος, που ξύπνησε από τη φασαρία και ειδοποίησε την Αστυνομία - «Κατάλαβα μόνο ένα 'συγγνώμη, μωρό μου, γύρνα πίσω' στα αγγλικά»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

