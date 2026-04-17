«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Αντί Πελμάρ»
Ο Αντί Πελμάρ είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με δημοσίευμα μέσου του εξωτερικού.
Ο Αντί Πελμάρ που αγωνίζεται στην Γιαγκελόνια, είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού σύμφωνα με δημοσίευμα του «Foot Mercato».
O 26χρονος κεντρικός αμυντικός από τη Γαλλία έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των Πράσινων, ενώ όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο κόλπο για την απόκτησή του έχουν μπει και οι Μπρεστ, η Βόλφσμπουργκ και Λεχ Πόζναν.
Το δημοσίευμα για τον Πελμάρ
🚨 Andy Pelmard to jeden z tych zawodników, którzy spisują się bardzo dobrze na wypożyczeniu w Jagiellonii z francuskiego Clermont Foot 63. Tak dobrze, że środkowym obrońcą są zainteresowane ciekawe marki jak Stade Brestois 29, VfL Wolfsburg, Panathinaikos FC czy Lech Poznań…… pic.twitter.com/SGxklLxJ7I
— Kamil Pawelczyk – Transfery Piłkarskie Oficjalnie (@pawelczyk_tpo) April 17, 2026
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πελμάρ αγωνίζεται στη Γιαγκελόνια του Δημήτρη Ράλλη με τη μορφή δανεισμού από την Κλερμόν Φουτ, ενώ διανύει μία εξαιρετική σεζόν με τον πολωνικό σύλλογο, καθώς έχει καθιερωθεί ως βασικός στο ρόστερ και μετράει ήδη 25 συμμετοχές σε όλες στις διοργανώσεις.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη συμφωνία με τη Γιαγκελόνια υπάρχει οψιόν αγοράς ύψους 1.5 εκατ. ευρώ, αλλά δεν αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ρήτρα, γεγονός που αυξάνει τις ελπίδες των ενδιαφερόμενων ομάδων για την πώληση του Γάλλου.
