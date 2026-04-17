sports betsson
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπαρτζώκας: «Το επίπεδο της Euroleague είναι καλύτερο από ποτέ»
Μπάσκετ 17 Απριλίου 2026, 00:53

Μπαρτζώκας: «Το επίπεδο της Euroleague είναι καλύτερο από ποτέ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και έκανε μια μίνι αποτίμηση της σεζόν, ενώ αποκάλυψε και μία τρομερή στιγμή με τον Ντόντα Χολ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Spotlight

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 85-76 της Αρμάνι Μιλάνο για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την κανονική διάρκεια, κάνοντας έναν μίνι απολογισμό. Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στο μεγάλο επίπεδο που έχει η διοργάνωση φέτος, την χαρακτήρισε πιο ανταγωνιστική από ποτέ, ενώ αποκάλυψε πως ο Ντόντα Χολ ζήτησε αλλαγή για να κάνει ρεκόρ με τα ριμπάουντ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Ήταν το τελευταίο παιχνίδι μιας πραγματικά εξουθενωτικής κανονικής διάρκειας στην EuroLeague. Ανταγωνιστήκαμε σπουδαίους ανττιπάλους. Είδατε σήμερα το ταλέντο που έχει το Μιλάνο και είναι εκτός ακόμα και από τα play-in. Είμαστε ευγνώμονες για το τελικό αποτέλεσμα και την κατάκτηση της πρώτης θέσης της κανονικής διάρκειας της EuroLeague. Είναι η τρίτη φορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια που το καταφέρνουμε. Αυτό δείχνει πραγματική συνέπεια και ότι σε αυτόν τον σύλλογο υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που είναι πραγματικοί επαγγελματίες και δουλεύουν πολύ σκληρά δίνοντας μεγάλη βοήθεια στην ομάδα. Οπότε η κανονική διάρκεια έληξε σήμερα και πρέπει να δούμε τον αντίπαλό μας στα playoffs και να προετοιμάσουμε αυτά τα παιχνίδια, όπως κάνουμε πάντα με επαγγελματισμό.

Κάνοντας ένα σχόλιο σχετικά με το «ευχαριστώ» των δημοσιογράφων για την υπομονή που έδειξε όλη τη χρονιά στην EuroLeague στις συνεντεύξεις Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Είναι μέρος της δουλειάς μας να επικοινωνούμε μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Φυσικά και εσείς ήσασταν πολύ ευγενικοί και δεν είχα κανένα πρόβλημα».

Σε ερώτηση για το ποιο είναι το μυστικό για την πρωτιά φέτος ο κόουτς σχολίασε: «Πάντα είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Εδώ υπάρχει το know-how από τον οργανισμό. Είναι πολλά χρόνια σε αυτό το επίπεδο ο Ολυμπιακός, παίζοντας Final Four, παίζοντας μεγάλα παιχνίδια και διεκδικ΄ώντας τίτλους. Αυτός ο οργανισμός συνέχεια βελτιώνεται. Ελπίζω και το όλο game-event με το νέο ΣΕΦ να είναι ακόμα πιο απολαυστικό για τον κόσμο μας και θα είναι. Αυτό εκτιμήθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού. ‘Ηταν πάρα πολλά τα sold-out που κάναμε φέτος. Ακόμα και στις πιο περιέργες και δύσκολες έδρες, όπως στο Ντουμπάι ήταν εκεί και αυτό είναι κάτι που εκτιμούμε βαθιά.

Η χρονιά ξεκίνησε όπως ξεκίνησε. Στα βασικά μας πλάνα ήταν ο Κίναν Έβανς, που δυστυχώς για εμάς και για εκείνον τραυματίστηκε πάλι και ήταν ένα μεγάλο σοκ για τη αποτελούσε ένα μεγάλο κομμάτι του πλάνου μας για φέτος. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους ιδιοκτήτες της ομάδας γιατί δεν μας άφησαν ούτε μία μέρα χωρίς τη θέληση και την προσπάθεια για να μας βοηθήσουν και να μας ενισχύσουν.  Κάναμε τέσσερις κινήσεις μέσα στη χρονιά και είχαμε ένα βάθος τέτοιο που έπαιξε σίγουρα ρόλο. Ο Ολυμπιακός έχασε πάρα πολλές φορές σημαντικούς παίκτες από τραυματισμό, αλλά συνέχισε να παίζει καλά και να κερδίζει και αυτό έχει να κάνει με το βάθος που είχαμε φέτος».

Για την χημεία που δημιουργήθηκε ακόμα και με τόσες αλλαγές μέσα στη σεζόν ο προπονητής του Ολυμπιακού σχολίασε: «Βοήθησε όλος ο σύλλογος. Πάντα υπάρχουν αυξομειώσεις στην αποδοχή των ρόλων και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σήμερα για παράδειγμα είχαμε τρεις παίκτες που διεκδικούσαν ατομικούς τίτλους. Ταυτόχρονα εμείς εδώ πρεσβεύουμε το ομαδικό μπάσκετ. Είμαστε για μια ακόμη χρονιά πρώτοι στις ασίστ στην λίγκα και αυτή η ισορροπία, γιατί όλοι όσοι παίζουν σε αυτό το επίπεδο έχουν μεγάλο ‘εγώ’ είναι πολύ σημαντική στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ταυτόχρονα, η εξατομίκευση του σπορ από γραφεία agencies, από τον κύκλο των παικτών, από τα media είναι κόντρα σε αυτό που πρεσβεύουν οι προπονητές στην EuroLeague. Εσύ θες να καθιερώσεις ένα ομαδικό πνεύμα και όλοι κοιτάζουν τον εαυτό τους, δηλαδή τι νούμερα έχουν για να βρουν το επόμενο συμβόλαιό τους. Ακούτε για μεταγραφές που γίνονται. Αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη η EuroLeague και γράφεται ποιος κλείνει ποιον, ακόμα και σε ομάδες που διεκδικούν. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα σύστημα που έχει έρθει από την Αμερική. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι λοιπόν. Το πώς εμείς θα μείνουμε με πνεύμα ομάδας όταν όλα σου λένε το αντίθετο».

Headlines:
Συνάλλαγμα
Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Wall Street
Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι
Μπάσκετ 16.04.26

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Euroleague 16.04.26

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Κέντρικ Ναν
Μπάσκετ 16.04.26

Σύνταξη
Τα… μαθηματικά της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague – Όλα τα σενάρια και οι πιθανοί συνδυασμοί για εξάδα και play in (pics)
Euroleague 16.04.26

Σύνταξη
Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές
Euroleague 16.04.26

Σύνταξη
Έρχεται το πρώτο Σούπερ Καπ στη Euroleague – Το φορμάτ και οι πρώτες ομάδες που θα συμμετάσχουν
Euroleague 16.04.26

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 15.04.26

Σύνταξη
Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 15.04.26

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ – «Εντάσσεται» στην εκεχειρία με τις ΗΠΑ
Τεχεράνη 17.04.26

Σύνταξη
Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Γιώργος Νοικοκύρης
Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)
Conference League 17.04.26

Σύνταξη
Europa League: Σαρωτική πρόκριση (4-0) η Άστον Βίλα, ματσάρα και ανατροπή (4-2) η Μπράγκα
Europa League 16.04.26

Βάιος Μπαλάφας
Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Νικόλαος Κώτσης
«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς
«Υπήρχε σχέδιο» 16.04.26

Σύνταξη
Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι
Μπάσκετ 16.04.26

Σύνταξη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization
Πολιτική 16.04.26

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Σύνταξη
Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Χωρίς notifications 16.04.26

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies