Europa League: Τα ζευγάρια των ημιτελικών – Πότε είναι ο τελικός

Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα και Μπράγκα-Φράιμπουργκ είναι τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών του Europa League.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε την Πόρτο στο «Σίτι Γκράουντ» με 1-0 και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα, που νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και με 2/2 νίκες πέρασε στην τελική τετράδα.

Μπράγκα-Φράιμπουργκ είναι το άλλο ζευγάρια, με τους Πορτογάλους να κερδίζουν στην Ισπανία την Μπέτις με 4-2 (1-1 το πρώτο ματς), ενώ η Φράιμπουργκ κέρδισε εκτός έδρας με 3-1 την Θέλτα και με «δύο στα δύο» απέναντι στην ισπανική ομάδα πέρασε στα ημιτελικά.

Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 20 Μαΐου και θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Μπεσίκτας (Vodafone Arena) στην Κωνσταντινούπολη.

Τα αποτελέσματα των πρώτων προημιτελικών

Μπράγκα – Μπέτις 1-1

Μπολόνια – Άστον Βίλα 1-3

Πόρτο – Νότιγχαμ 1-1

Φράιμπουργκ – Θέλτα 3-0

Τα αποτελέσματα των δεύτερων προημιτελικών

Θέλτα – Φράιμπουργκ 1-3

Άστον Βίλα – Μπολόνια 4-0

Νότιγχαμ – Πόρτο 1-0

Μπέτις – Μπράγκα 2-4

20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη.