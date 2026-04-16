Θέλτα – Φράιμπουργκ 1-3: Περίπατος και πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League για τους Γερμανούς (vid)
Η γερμανική ομάδα πέρασε άνετα στα ημιτελικά του Europa League καθώς νίκησε την Θέλτα και στη ρεβάνς
Η Φράιμπουργκ επικράτησε εύκολα και εκτός έδρας της Θέλτα με 3-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην ημιτελική φάση του Europa League, όπου θ’ αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Μπέτις – Μπράγκα.
Η γερμανική ομάδα είχε βάλει γερά «θεμέλια» πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι, καθώς είχε νικήσει με 3-0 και σήμερα «σφράγισε» και τυπικά το εισιτήριο για την ημιτελική φάση της διοργάνωσης.
Η Φράιμπουργκ προηγήθηκε στο Μπαλαΐδος, με τον Ματάνοβιτς να στέλνει με ευθύβολο σουτ την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0 για τους φιλοξενούμενους στο 33’.
Κάπου εκεί κρίθηκαν όλα, καθώς το γκολ αυτό έβαλε τέλος στα όποια όνειρα των Ισπανών για μεγάλη ανατροπή. Οι Γερμανοί μάλιστα πέτυχαν και δεύτερο γκολ, με σκόρερ τον Σουζούκι στο 39′, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους και στην ρεβάνς.
Ο Σουζούκι βρήκε ξανά δίχτυα στο 50′ κάνοντας το 3-0 για την Φράιμπουργκ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι με τον Σερχάντ στο 58′.
Το μόνο που κατάφερε η Θέλτα, ήταν να μειώσει (1-3) με γκολ του Σβέντμπεργκ στο 91′.
ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Λάγκο (46’ Καρέιρα), Ροντρίγκεθ, Αλόνσο, Μινγκέθα, Ρουέδα (46’ Ελ Αμπντελαουί), Βεσίνο (64’ Άλβαρες), Μορίμπα (46’ Σβέντμπεργκ), Γιουτγκλά, Λόπεθ, Ιγκλέσιας (46’ Άσπας).
ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ: Ατουμπολού, Μακενγκό, Λίνχαρντ (71’ Όγκμπους), Μ.Γκίντερ, Τρόι, Εγκεστάιν, Μανζάμπι (71’ Χέφλερ), Γκρίφο (56’ Χέλερ), Σουζούκι, Μπέστε (83’ Ιριέ), Ματάνοβιτς (56’ Σερχάντ).
- Θέλτα – Φράιμπουργκ 1-3: Περίπατος και πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League για τους Γερμανούς (vid)
