Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76: Πρώτοι και καλύτεροι στην κανονική περίοδο οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 85-76 της Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ στην αυλαία του στην κανονική διάρκεια και τερμάτισε πρώτος και καλύτερος για ακόμα μία φορά στη Euroleague.

Συγκεκριμένα οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα τερματίζουν στην πρώτη θέση για τρίτη φορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια και για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Τρομεροί οι Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ με 20 και 18 πόντους αντίστοιχα, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να έχει ένα τρομερό double double με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ. Τέλος και ο Χολ ήταν πολύ καλός με αρκετές φάσεις για… highlights, όπως το συνηθίζει άλλωστε.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ορεξάτους τους Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ και βρέθηκε να προηγείται με 11-2 στο πρώτο τρίλεπτο του ματς με την Αρμάνι. Ο Βούλγαρος σταρ του Ολυμπιακού και ο Μιλουτίνοφ έκαναν το 15-5 στο 4’ με τους Πειραιώτες να ξεκινούν… ζεστοί το παιχνίδι.

Η Αρμάνι Μιλάνο μείωσε με συνεχόμενους πόντους του Σιλντς και του Έλις σε 19-16 στο 7’. Ο Μπολμάρο με συνεχόμενα καλάθια διατήρησε την Αρμάνι σε ανοδική τροχιά και μείωσε στο -1 και σκορ 24-23 στο 9’. Ο Χολ έκανε το 26-23 με 2/2 βολές που ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου στην αναμέτρηση.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με πέντε συνεχόμενους πόντους του Κόρι Τζόσεφ, που έκανε το 31-24 για τον Ολυμπιακό στο 12’, με την Αρμάνι να μειώνει με κάρφωμα του Νίμπο σε 31-29 στο 13’. Ο Μπολμάρο μείωσε με τρίποντο σε 33-32 για τους Ιταλούς στο 14’.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ με 3/3 βολές έκανε το 38-32 για τον Ολυμπιακό στο 15’. Ο Φουρνιέ με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 41-32 για τους Πειραιώτες στο 16’. Ο Βεζένκοφ έκανε το 45-42 στο 18’, για να ισοφαρίσουν σε 45-45 οι Ιταλοί με δύο τρίποντα, ένα του Σιλντς και ένα του Μπούκερ στο 19’. Ο Ντόρσεϊ με buzzer beater στο τέλος του ημιχρόνου έκανε το 47-45 για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στην τρίτη περίοδο με «καυτούς» τους Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ που με συνεχόμενα καλάθια έκαναν το 55-48 στο 23’ και τον Σέρβο να είναι σημείο αναφοράς στην ερυθρόλευκη ρακέτα. Ο Βεζένκοφ με τρίποντο έκανε το 55-58 στο 24’ για τους Πειραιώτες. Ντόρσεϊ και Γουόκαπ έκαναν το 64-48 για τους ερυθρόλευκους στο 26’.

Ο Ρίτσι με τρίποντο μείωσε σε -11 και σκορ 64-53 για τους Ιταλούς στο 27’. Η Αρμάνι μείωσε κι άλλο με το καλάθι του Μάνιον στο 28’, κάνοντας το 64-55. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με εύστοχο καλάθι του Βεζένκοφ, μετά από πολύ καλή πάσα του Ντόρσεϊ, κάνοντας το 68-55.

Ο Φουρνιέ μπήκε φορτσάτος στην τελευταία περίοδο και με ένα τρίποντο και δύο ασίστ στον Χολ, έδωσε αέρα +20 στον Ολυμπιακό και σκορ 75-55 στο 32’. Και πάλι ο Χολ με τρομερή διάθεση και συνεχόμενες λύσεις σε άμυνα και επίθεση, έκανε το 79-59 με τρομερό κάρφωμα στο 34’.

Η Αρμάνι με δύο τρίποντα μείωσε σε 79-65 στο 35’. Μπρουκς και Σιλντς με δύο τρίποντα έριξαν τη διαφορά στο μονοψήφιο για τους Ιταλούς και μείωσαν σε 79-71 στο 36’. Ο Πίτερς με τρίποντο από τη γωνία έδωσε και πάλι διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό, κάνοντας το σκορ 81-71 στο 38’. Ο Μιλουτίνοφ έκανε το 83-71 στο 39’ με 2/2 βολές. To ματς ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να νικάει με 85-76 και να… καπαρώνει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια.

Οι διαιτητές: Πέρες, Ντιφάλα, Μπαένα

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-45, 68-55, 85-76

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/2 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γουορντ 2, Φαλ (1 ασίστ σε 1:23), Βεζένκοβ 20 (7/16 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 18 (5/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 13 (5/6 δίποντα, 3/3 βολές, 15 ριμπάουντ), Τζόσεφ 5 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 14 95/6 δίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 3 (3/3 βολές)

Αρμάνι Μιλάνο (Ποέτα): Μάνιον 8 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Έλις 3 (1/3 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπούκερ 7 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Τονούτ, Μπολμάρο 9 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπρουκς 13 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Ρίτσι 6 (2), Σιλντς 14 (4/7 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 1/1 βολή), Νίμπό 3 (1/6 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Ντάνστον, Σέστινα 3 (1)