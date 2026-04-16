Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός

Για «χυδαία εργαλειοποίηση της περιπέτειας υγείας του κ. Μυλωνάκη» από τον πρωθυπουργό, έκανε λόγο η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σχολιάζοντας την σχετική αναφορά Μητσοτάκη, στην ομιλία της στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου.

Όπως σημείωσε, μάλιστα, «στόχος του Predator ήταν η Τίνα Μεσσαροπούλου, σύζυγος του κ. Μυλωνάκη», θέτοντας το ερώτημα εάν αυτό «δεν συνιστά πίεση στην ιδιωτική του ζωή;».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «έχει μπερδέψει το κράτος πρόνοιας με το κράτος δικαίου», τονίζοντας πως «το ότι επιταχύνονται διοικητικές διαδικασίες ή ψηφιοποιούνται υπηρεσίες δεν σημαίνει ότι λειτουργεί το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου κρίνεται από την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη λογοδοσία της εξουσίας, τη διαφάνεια και τον σεβασμό των δικαιωμάτων».

«Ο Μητσοτάκης καλύτερος φίλος του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου»

«Δεν βρίσκουν να πουν κουβέντα για το κράτος Απαρτχάιντ του Ισραήλ που διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, εθνοκάθαρση στην Δυτική Όχθη και ανελέητους βομβαρδισμούς με εκατοντάδες νεκρούς στον Λίβανο», τόνισε η κ. Πέρκα μιλώντας στην αρχή της ομιλίας της για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Υπογράμμισε, μάλιστα, πως «ο Έλληνας πρωθυπουργός ψελλίζει ότι είναι βαριά η λέξη γενοκτονία», για να προσθέσει: «Κύριε Μητσοτάκη, είναι πράγματι πολύ βαριά λέξη, πολύ βαριά γιατί περιγράφει ένα πολύ βαρύ έγκλημα που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι».

«Θα υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι αναδειχθήκατε ο καλύτερος φίλος του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου μέσα στην ΕΕ. Ότι αντί να επιβάλετε κυρώσεις, εντείνατε τη στρατιωτική συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ», είπε και δήλωσε πως «μόλις προχθές 680 εκατομμύρια διατέθηκαν για την αγορά ισραηλινών πυραυλικών συστημάτων».

Για να σημειώσει χαρακτηριστικά: «Πότε κύριε Μητσοτάκη θα ταΐζετε τον Έλληνα που του τελειώνουν τα χρήματα στο μέσο του μήνα, που τον πνίγει η ακρίβεια στα τρόφιμα, στη στέγη, στην ενέργεια, με το κουτόχορτο για δήθεν εθνικά μεγαλεία και με τη ρητορεία του μιλιταρισμού και της πατριδοκαπηλείας;».

«Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός»

Η Πέτη Πέρκα τόνισε πως «η απαξίωση του Συντάγματος από την κυβέρνηση της ΝΔ σημαίνει ότι το πολίτευμα λειτουργεί χωρίς θεμελιώδεις αρχές, χωρίς θεσμικά αντίβαρα. Ο νικητής των εκλογών είναι σήμερα ισχυρότερος από ποτέ», όπως είπε, προσθέτοντας: «Επομένως, λιγότερο δίκαιο παντού, λιγότερες δεσμεύσεις για την πολιτική εξουσία, λιγότεροι φραγμοί για την οικονομική εξουσία».

«Η θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης ξεκινά από τον ευτελισμό της λειτουργίας της Βουλής, με συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση, χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου και παραβίαση Κανονισμού και Συντάγματος», υπογράμμισε.

Έκανε λόγο για «εξεταστικές παρωδίες» και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Λίστα Πέτσα χωρίς Πέτσα, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές – το ίδιο μοτίβο, απορρίφθηκαν κρίσιμοι μάρτυρες, δεν κλήθηκαν αρμόδιοι φορείς με άποψη για τις υποθέσεις, προφυλάχθηκαν παράγοντες και ιδιώτες που είχαν εμπλακεί, συγκαλύφθηκαν πράξεις και στοιχεία. Στην εξεταστική για τις υποκλοπές προσήλθε μάρτυρας με ‘σκονάκι’ ερωταπαντήσεων που του έδωσαν βουλευτές της ΝΔ».

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν κρίθηκε στις εκλογές του 2023»

Στη συνέχεια, η επικεφαλής της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς τόνισε πως «το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν κρίθηκε στις εκλογές του 2023 και δεν ξεχρεώθηκε», προσθέτοντας, απευθυνόμενη προς τον πρωθυπουργό, πως «φέρετε βαρεία ευθύνη. Προσωπική», όπως είπε, εξηγώντας πως «κατά νόμο, η ευθύνη για την ΕΥΠ και για τη μην άρση του απορρήτου είναι δική σας».

«Βαρεία ευθύνη για την υπονόμευση της Βουλής, βαρεία ευθύνη για τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, βαρεία ευθύνη για την απαξίωση των ανεξάρτητων αρχών. Και θα έχετε βαρύτατη ευθύνη, εάν δια της αδράνειας μεθοδευτεί η παραγραφή του σκανδάλου των υποκλοπών. Είναι αδήριτη ανάγκη νέας διαδικασίας αναζήτησης ευθυνών από τη Βουλή», υπογράμμισε η κ. Πέρκα.

«Ο εθισμός σε αυτή τη στρεβλή κανονικότητα συνιστά τη μεγαλύτερη ήττα μιας δημοκρατικής κοινωνίας», επισήμανε η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, για να καταλήξει πως «η απαίτηση του λαού για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ελευθερίες επιβάλλει την απόδοση των βαριών ευθυνών στη σημερινή κυβέρνηση».