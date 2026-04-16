newspaper
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μητσοτάκης: Λέξη για τα σκάνδαλα, αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαϊκισμός και επίθεση στην αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 16 Απριλίου 2026, 12:10

Τον Νίκο Ανδρουλάκη ευχαρίστησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του, για την προθυμία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να αναβληθεί η συζήτηση εξαιτίας του προβλήματος υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, τονίζοντας ωστόσο πως έκρινε ότι αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνει. Παρ'όλα αυτά, αμέσως μετά, έκανε «κωλοτούμπα», λέγοντας ότι λυπάται για το περιεχόμενο της συζήτησης και κατηγορώντας τον Ανδρουλάκη ότι «αναμασάει το παρελθόν» και μένει «κολλημένος σε συνθήματα του χθες»

Νατάσα Ρουγγέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Spotlight

Με μία – ακόμα – αντίφαση ξεκίνησε την παρέμβασή του στην Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για την προθυμία του να αναβληθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το Κράτος Δικαίου, λόγω της κατάστασης της υγείας του υφυπουργού παρά των Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, λέγοντας ότι ο ίδιος έκρινε πως αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνει, αμέσως μετά, δήλωσε πως λυπάται «για το περιεχόμενο και τη συγκυρία στην οποία διεξάγεται η συζήτηση αυτή», κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «αναμασάει το παρελθόν» και τονίζοντας πως «όταν ζητούμενο σήμερα είναι ενότητα, εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού. Μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες».

Κατά τη γνώμη του κ. Μητσοτάκη, λοιπόν, «σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για το Κράτος Δικαίου, αλλά για το Ιράν, τον Λίβανο, τη Μέση Ανατολή, για την αμυντική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο και, πρωτίστως, για τις σημαντικές, αναπόδραστες συνέπειες της κρίσης στην οικονομία». Όπως σημείωσε, μάλιστα, υποχρεούται να αντικρούσει «παλιές και έωλες κατηγορίες», ενώ έκανε λόγο για «αντίφαση», συγκρίνοντας το τι συζητάει σήμερα η Βουλή και «τι συζητάει η κοινωνία έξω», υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η αντιπολίτευση «φυλακίζει τη χώρα σε μια πολύ στενή μικροκομματική ματιά».

Ο πρωθυπουργός επέμεινε στην ανάγκη της ενότητας και της εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας, μάλιστα, ότι πρέπει να έχουμε το βλέμμα στραμμένο σε προκλήσεις «και όχι σε υποθέσεις που έχουν πάρει τη θέση τους στον χρόνο». Με λόγα λόγια, η λειτουργία του Κράτους Δικαίου και η υπόθεση των υποκλοπών σχεδόν έχουν μπει… στο «χρονοντούλαπο».

YouTube thumbnail

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο τι σημαίνει Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – για τον ίδιο, τουλάχιστον – υποστηρίζοντας πως, πέρα από μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, με λαϊκή νομιμοποίηση, Κράτος Δικαίου σημαίνει και «μια δικαιοσύνη που λειτουργεί ανεξάρτητα», προκαλώντας θυμηδία στην αίθουσα του κοινοβουλίου.

«Κανείς δεν θα ισχυρισθεί ότι σε αυτά τα ζητήματα η χώρα βρίσκεται εκεί όπου θέλουμε», παραδέχθηκε, ρωτώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «τα τελευταία 7 χρόνια η χώρα προοδεύει ή οπισδοδρομεί;». Παράλληλα, παρέθεσε μία σειρά εκθέσεων, όπως αυτήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που, όπως είπε, εμφανίζει την Ελλάδα να «έχει επιτελέσει σημαντικότατη πρόοδο», ενώ ανέφερε πως η ΝΔ είναι «μια κυβέρνηση που συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Επιτροπής».

«Έγκυροι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν λόγο να χαριστούν στην κυβέρνηση», σημείωσε, αναφερόμενος στο «Democrasy Index» του Economist, που κατατάσσει «ως πλήρη δημοκρατία» τη χώρα μας, αν και στην… τελευταία θέση, όπως ο ίδιος είπε. Επιπλέον, μίλησε για την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία «υπογραμμίζει ότι εφαρμόζεαι μια ολιστική πολιτική κατά της διαφθοράς» στην Ελλάδα, για να προσθέσει, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Θα εμπιστευτώ τον ΟΟΣΑ, παρά τις φθηνές κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ».

Κουβέντα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, ακολούθως, αναφέρθηκε σε μία σειρά «μεταρρυθμίσεων» της κυβέρνησής του, ενώ στο επίκεντρο έθεσε την επικείμενη απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα social media, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να ισχυρισθεί ότι ο κόσμος το Πάσχα δεν συζητούσε στα τραπέζια «αυτά που λέμε εδώ σήμερα» και κατηγορώντας τον πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι «τόσο εκτός κοινωνίας», που δεν βρήκε «μια λέξη» να πει για την συγκεκριμένη απόφαση…

Παράλληλα, στράφηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στον τρόπο λειτουργίας της Βουλής επί διακυβέρνησης ΝΔ, καθώς τόνισε πως «οι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής έχουν εκλείψει», για να προσθέσει: «το λέω για τις πρακτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κ. Φάμελλε», ενώ σημείωσε πως οι αποφάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών λαμβάνονται με ταχύτητα. Την ίδια στιγμή, και χωρίς να αναφέρει ούτε για μία φορά τη λέξη «ΟΠΕΚΕΠΕ», ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «πριν εκστομίσετε κατηγορίες για τη ΝΔ, να θυμάστε ότι η άρση ασυλίας δεν σημαίνει ενοχή», ενώ σημείωσε ότι «πριν μιλήσετε για πλειοψηφία υποδίκων, κοιταχτείτε στον καθρέφτη ως μειοψηφία υποδίκων», αφού οι περισσότεροι, όπως είπε, από τους 97 βουλευτές, των οποίων έγινε άρση ασυλίας «δεν ανήκουν στη ΝΔ».

Αιχμές για την ουδετερότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός, στον δρόμο που… χάραξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, άφησε αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι ζητά «να προχωρήσει με ταχύτητα και να αποφασίσει ποιους θα στείλει στο δικαστήριο και για ποιους η υπόθεση θα πάει στο αρχείο» και «να αποδείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά της»…

Προανήγγειλε, μάλιστα, και μία πρωτοβουλία που θα αναλάβει ο υπουργός Δικαιοσύνης για να διεκπεραιώνονται με ταχύτητα τέτοιες υποθέσεις.

Απευθυνόμενος εκ νέου στον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε ότι «κορωνίδα των ιχυρισμών» του είναι η ΕΥΠ, σημειώνοντας πως «δεν είναι καινούργιο το θέμα, μας απασχόλησε πριν 4 χρόνια και με εξεταστική επιτροπή» και «κρίθηκε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις».

«Πρώτη αλήθεια είναι», όπως είπε, «ότι ανελήφθη πολιτική ευθύνη, απομακρύνθηκαν πρόσωπα, η δεύτερη αλήθεια είναι», προσέθεσε, ότι «επιχειρείται συστηματικά μία σύγχυση ανάμεσα σε νόμιμες επισυνδέσεις και λειτουργία λογισμικών» που απασχολούν όλες τις χώρες στον πλανήτη – καμία αναφορά στο Predator και, φυσικά, ουδεμία απάντηση στις κατηγορίες Ντίλιαν. Αντίθετα, ο κ. Μητσοτάκης αρκέστηκε στην καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών και δήλωσε πως του κάνει εντύπωση αν για τον κ. Ανδρουλάκη «ο Άρειος πάγος είναι καλός όταν καταδικάζει την Χρυσή Αυγή και κακός» όταν παίρνει αποφάσεις για τις παρακολουθήσεις, ρωτώντας τον αν θέλει «α λα καρτ δικαιοσύνη».

Για την ΕΥΠ, τόνισε πως ως πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψει «να υπονομευτεί το έργο της», ενώ προσέθεσε πως «ειδικά σήμερα η δράση της, υπό τη νέα της δομή, αποκτά κρίσιμη σημασία στο ταραγμένο περιβάλλον γύρω μας» και υπογράμμισε πως πρέπει, «επιτέλους, κάποιοι να αντιληφθούν ότι η ΕΥΠ μπορεί να έχει επιτυχίες οι οποίες πρέπει να παραμένουν κρυφές».

Κατά τα λοιπά, μίλησε για «τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο» και από συγκεκριμένα κόμματα και αρχηγούς, κάνοντας λόγο για «δολοφονικό βούρκο που πνίγει την αξιοπρέπεια» και για «λέξεις που μπορεί να γίνονται σφαίρες». Μάλιστα, δεν δίστασε να αναφερθεί σε δημοσίευμα εφημερίδας για τον Γιώργο Μυλωνάκη, λέγοντας πως ποτέ δεν είδε τον Γιώργο Μυλωνάκη «τόσο ταραγμένο, να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες και το κατάφερε», κατηγορώντας στην ουσία την αντιπολίτευση για «το βάρος το ψυχολογικό» που υποβάλεται «για να φτάσει ένας άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση» και προσθέτοντας ότι το ίδιο έγινε όταν η συγκεκριμένη εφημερίδα κατηγορούσε την γυναίκα του, όπως είπε, για να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ «πολιτικό όφελος. Όλα στο μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Κόσμος
ΗΠΑ και Ιράν προθυμοποιούνται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες, λέει το Πακιστάν

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  
Πολιτική 16.04.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  

Σύνταξη
Μάχη Κορυφής στη Βουλή για το κράτος δικαίου: Σε κλοιό ο Μητσοτάκης για το Μαξίμου Gate – Στο βήμα ο Κουτσούμπας
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26 Upd: 12:24

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με πολλά θέματα ανοιχτά, μεταξύ αυτών και το σκάνδαλο των υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και εσχάτως και την υπόθεση με το πτυχίο Λαζαρίδη

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Ο πρωθυπουργός είναι προσωπικά υπόλογος για τον θεσμικό κατήφορο – Ο Γεωργιάδης εξαπολύει ψεύδη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετά την ανάρμοστη επίθεση Γεωργιάδη στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Με εγχειρίδιο του Τραμπ και του Ορμπαν η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να αποπροσανατολίσει και να συγκαλυφθεί η αλήθεια για τα σκάνδαλά και την διαφθορά, τονίζει.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Γεωργιάδης στοχοποιεί με ψέματα την Ευρωπαία Εισαγγελέα – Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη σκιά της νέας επίθεσης που εξαπέλυσε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δια-φυγή προς τα μπρος μέσω… θεσμικών αλλαγών – Οι τελευταίες γραμμές άμυνας του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Να ξεφύγει από τη μέγγενη των κρίσιμων αναπάντητων ερωτημάτων για τις υποκλοπές και το Κράτος Δικαίου θα επιχειρήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Βουλή, με αναφορές περί θεσμικών «τομών». Η αμυντική τακτική του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Νέα ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – «Εκβιάζει για ανανέωση της θητείας της», «Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός»
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Πρωτοφανή επίθεση, ενδεικτική του «σεβασμού» της κυβέρνησης στους θεσμούς, εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου μιλώντας για πολιτικά παιχνίδια, αφήνοντας υπονοούμενα για τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φτάνοντας στο σημείο να την κατηγορήσει ότι «εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της», αποκρύπτοντας ότι η ανανέωση έχει γίνει ήδη από τις 14 Νοεμβρίου του 2025 για μία πενταετία.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη για τις υποκλοπές και το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και ανεβάζει σήμερα τους τόνους για το Κράτος Δικαίου από το βήμα της Βουλής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βουλή: Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση – Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου
Βουλή 16.04.26

Ώρα «απολογίας» για την κυβέρνηση με «διδακτορικό αριστείας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ και να έχει όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Κράτος Δικαίου, σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση Λαζαρίδη συνθέτουν μια εκρηκτική κατάσταση με την αντιπολίτευση να «ακονίζει τα μαχαίρια της».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δεν ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου – Η επικοινωνία Ανδρουλάκη με τον Κακλαμάνη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Το ΠΑΣΟΚ δεν ζήτησε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στην Βουλή, σύμφωνα με αρμόδιες κομματικές πηγές – Τι ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Νικήτα Κακλαμάνη

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οικογενειακές ιστορίες: Ο Λαζαρίδης με το πτυχίο κολλεγίου «παρέδωσε» τη θέση του στη σύζυγό του, «γαλάζιο παιδί» της Blue Skies
Αριστεία 15.04.26

Νέα αποκάλυψη για Λαζαρίδη αποδεικνύει ότι στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη βασιλεύει και η οικογενειοκρατία. Όταν παραιτήθηκε από τη Γ.Γ. Ισότητας Φύλων στην ίδια θέση προσελήφθη η σύζυγός του Αθανασία Κοτσαύτη που στο βιογραφικό της έχει και το «πέρασμα» της από την Blue Skies, στο μισθολόγιο της οποίας «φιλοξενούνταν» πολλοί που δούλευαν για λογαριασμό της ΝΔ ή του Μαξίμου.

Σύνταξη
Στον Ευαγγελισμό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός του
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 20:48

Ο πρωθυπουργός για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα επισκέπτεται τον υπουργό Επικρατείας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από το πρωί μετά από εγκεφαλική αιμορραγία

Σύνταξη
Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Επικαιρότητα 15.04.26

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

«Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να κοιτάξει στα μάτια όλους αυτούς τους πτυχιούχους που είναι εκεί έξω και είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι είτε δουλεύουν σεζόν είτε έχουν φύγει από τη χώρα μας για να βρουν κάπου αλλού μια αξιοπρεπή θέση εργασίας αξιοποιώντας τον τίτλο των σπουδών τους;», διερωτήθηκε η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
5+1 ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Όχι μόνο δεν κλείνουν, αλλά ανοίγουν και νέα μέτωπα για τον Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με όλα στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή. Από υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το εσωκομματικό μέτωπο που φουντώνει, με τελευταίο λάδι στη φωτιά την υπόθεση Λαζαρίδη.

Γιάννης Μπασκάκης
Φάμελλος: Ο πολιτικός απατεώνας Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

«Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;», αναρωτιέται ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Διπλωματία 15.04.26

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Σύνταξη
Κατσανιώτης για Λαζαρίδη: Ο καθένας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία και τον δημόσιο λόγο του – Τι είπε για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

«Δεν είναι ευχάριστη η συζήτηση. Υπήρχε και υπάρχει η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από αυτό το υπουργείο, άρα για αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε», δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόλαφος η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Γεωργιάδη: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου-Δεν καταργείται με νόμο
Ελλάδα 16.04.26

Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων Ελλάδος εγκαλεί τον υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για ευθεία παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο της εισαγγελική αρχής με φόντο τα όσα ανέφερε για την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Γιώργος Μυλωνάκης: «Είναι πολύ νωρίς, κρίσιμες οι δύο εβδομάδες, πάμε μέρα με τη μέρα» λέει ο χειρουργός του
Ιατρικό ανακοινωθέν 16.04.26

Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάστασή του, στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν - «Αποκλείσαμε το ανεύρυσμα - Το δεύτερο βήμα είναι να ξεπεράσει την ήδη υπάρχουσα αιμορραγία» εξηγεί ο Ευτύχιος Αρχοντάκης

Σύνταξη
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  
Πολιτική 16.04.26

Σύνταξη
Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ – Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»
ΗΠΑ 16.04.26

Από διαδρομιστής της αφρόκρεμας της Νέας Υόρκης σε παγκόσμιος εντεταλμένος του Τραμπ - Η εξέλιξη του Ζαμπόλι ως ανθρώπου των deals είναι εμβληματική του τρόπου που ασκεί εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ

Μελίνα Ζιάγκου
Ολικό «λίφτινγκ» για το Δημοτικό Γήπεδο Μεθάνων–Επένδυση στη νεολαία και το μέλλον της περιφέρειας
Αθλητισμός 16.04.26

Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συντήρηση και τον καλλωπισμό των εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση 200 νέων καθισμάτων στην κερκίδα, καθώς και τη συνολική αισθητική αναβάθμιση του γηπέδου.

Σύνταξη
Μια ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος του Deree University που δίνει έμφαση στα soft skills, την ευελιξία και την ολιστική καλλιέργεια του φοιτητή
Τα Νέα της Αγοράς 16.04.26

Γιατί τα πτυχία αμερικανικού τύπου αποτελούν το ισχυρότερο «διαβατήριο» για την ελληνική και διεθνή αγορά.

Σύνταξη
Καρκίνος: Γιατί εμφανίζεται συχνότερα σε ανύπαντρους – Ο ρόλος της οικογενειακής κατάστασης στην πρόληψη
Έρευνα 16.04.26

Πώς ο καρκίνος συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση, που μπορεί να κρύβει μια σταθερή καθημερινότητα αλλά και δίκτυα ψυχολογικής στήριξης, οικονομικές συνθήκες και πρόσβαση στην πρόληψη

Σύνταξη
Μάχη Κορυφής στη Βουλή για το κράτος δικαίου: Σε κλοιό ο Μητσοτάκης για το Μαξίμου Gate – Στο βήμα ο Κουτσούμπας
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26 Upd: 12:24

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με πολλά θέματα ανοιχτά, μεταξύ αυτών και το σκάνδαλο των υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και εσχάτως και την υπόθεση με το πτυχίο Λαζαρίδη

Σύνταξη
NBA: Πέρασαν στα play offs οι Σίξερς, ανατροπή και «ζωντανοί» με Κάρι οι Γουόριορς (vids)
Μπάσκετ 16.04.26

Ο Ταϊρίς Μάξι οδήγησε τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στη νίκη με 109-107 επί των Ορλάντο Μάτζικ και στα play offs του NBA, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς νίκησαν τους Κλίπερς χάρη στους 35 πόντους του Στεφ Κάρι και θα παίξουν «τελικό» με τους Σανς.

Σύνταξη
O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»
Τεχνολογία 16.04.26

Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Σύνταξη
Αθηναϊκός: «Αδικαιολόγητη απόφαση του Παναθηναϊκού – Θυσίασαν σε οπαδικά συμφέροντα τον ιδρώτα των παικτριών»
Μπάσκετ 16.04.26

Ο Αθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, μετά τον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών με τον Παναθηναϊκό και εξαπέλυσε επίθεση κατά της διοίκησης των πράσινων.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies