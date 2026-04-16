Μητσοτάκης: Λέξη για τα σκάνδαλα, αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαϊκισμός και επίθεση στην αντιπολίτευση

Με μία – ακόμα – αντίφαση ξεκίνησε την παρέμβασή του στην Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για την προθυμία του να αναβληθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το Κράτος Δικαίου, λόγω της κατάστασης της υγείας του υφυπουργού παρά των Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, λέγοντας ότι ο ίδιος έκρινε πως αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνει, αμέσως μετά, δήλωσε πως λυπάται «για το περιεχόμενο και τη συγκυρία στην οποία διεξάγεται η συζήτηση αυτή», κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «αναμασάει το παρελθόν» και τονίζοντας πως «όταν ζητούμενο σήμερα είναι ενότητα, εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού. Μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες».

Κατά τη γνώμη του κ. Μητσοτάκη, λοιπόν, «σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για το Κράτος Δικαίου, αλλά για το Ιράν, τον Λίβανο, τη Μέση Ανατολή, για την αμυντική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο και, πρωτίστως, για τις σημαντικές, αναπόδραστες συνέπειες της κρίσης στην οικονομία». Όπως σημείωσε, μάλιστα, υποχρεούται να αντικρούσει «παλιές και έωλες κατηγορίες», ενώ έκανε λόγο για «αντίφαση», συγκρίνοντας το τι συζητάει σήμερα η Βουλή και «τι συζητάει η κοινωνία έξω», υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η αντιπολίτευση «φυλακίζει τη χώρα σε μια πολύ στενή μικροκομματική ματιά».

Ο πρωθυπουργός επέμεινε στην ανάγκη της ενότητας και της εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας, μάλιστα, ότι πρέπει να έχουμε το βλέμμα στραμμένο σε προκλήσεις «και όχι σε υποθέσεις που έχουν πάρει τη θέση τους στον χρόνο». Με λόγα λόγια, η λειτουργία του Κράτους Δικαίου και η υπόθεση των υποκλοπών σχεδόν έχουν μπει… στο «χρονοντούλαπο».

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο τι σημαίνει Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – για τον ίδιο, τουλάχιστον – υποστηρίζοντας πως, πέρα από μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, με λαϊκή νομιμοποίηση, Κράτος Δικαίου σημαίνει και «μια δικαιοσύνη που λειτουργεί ανεξάρτητα», προκαλώντας θυμηδία στην αίθουσα του κοινοβουλίου.

«Κανείς δεν θα ισχυρισθεί ότι σε αυτά τα ζητήματα η χώρα βρίσκεται εκεί όπου θέλουμε», παραδέχθηκε, ρωτώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «τα τελευταία 7 χρόνια η χώρα προοδεύει ή οπισδοδρομεί;». Παράλληλα, παρέθεσε μία σειρά εκθέσεων, όπως αυτήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που, όπως είπε, εμφανίζει την Ελλάδα να «έχει επιτελέσει σημαντικότατη πρόοδο», ενώ ανέφερε πως η ΝΔ είναι «μια κυβέρνηση που συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Επιτροπής».

«Έγκυροι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν λόγο να χαριστούν στην κυβέρνηση», σημείωσε, αναφερόμενος στο «Democrasy Index» του Economist, που κατατάσσει «ως πλήρη δημοκρατία» τη χώρα μας, αν και στην… τελευταία θέση, όπως ο ίδιος είπε. Επιπλέον, μίλησε για την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία «υπογραμμίζει ότι εφαρμόζεαι μια ολιστική πολιτική κατά της διαφθοράς» στην Ελλάδα, για να προσθέσει, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Θα εμπιστευτώ τον ΟΟΣΑ, παρά τις φθηνές κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ».

Κουβέντα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, ακολούθως, αναφέρθηκε σε μία σειρά «μεταρρυθμίσεων» της κυβέρνησής του, ενώ στο επίκεντρο έθεσε την επικείμενη απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα social media, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να ισχυρισθεί ότι ο κόσμος το Πάσχα δεν συζητούσε στα τραπέζια «αυτά που λέμε εδώ σήμερα» και κατηγορώντας τον πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι «τόσο εκτός κοινωνίας», που δεν βρήκε «μια λέξη» να πει για την συγκεκριμένη απόφαση…

Παράλληλα, στράφηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στον τρόπο λειτουργίας της Βουλής επί διακυβέρνησης ΝΔ, καθώς τόνισε πως «οι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής έχουν εκλείψει», για να προσθέσει: «το λέω για τις πρακτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κ. Φάμελλε», ενώ σημείωσε πως οι αποφάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών λαμβάνονται με ταχύτητα. Την ίδια στιγμή, και χωρίς να αναφέρει ούτε για μία φορά τη λέξη «ΟΠΕΚΕΠΕ», ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «πριν εκστομίσετε κατηγορίες για τη ΝΔ, να θυμάστε ότι η άρση ασυλίας δεν σημαίνει ενοχή», ενώ σημείωσε ότι «πριν μιλήσετε για πλειοψηφία υποδίκων, κοιταχτείτε στον καθρέφτη ως μειοψηφία υποδίκων», αφού οι περισσότεροι, όπως είπε, από τους 97 βουλευτές, των οποίων έγινε άρση ασυλίας «δεν ανήκουν στη ΝΔ».

Αιχμές για την ουδετερότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός, στον δρόμο που… χάραξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, άφησε αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι ζητά «να προχωρήσει με ταχύτητα και να αποφασίσει ποιους θα στείλει στο δικαστήριο και για ποιους η υπόθεση θα πάει στο αρχείο» και «να αποδείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά της»…

Προανήγγειλε, μάλιστα, και μία πρωτοβουλία που θα αναλάβει ο υπουργός Δικαιοσύνης για να διεκπεραιώνονται με ταχύτητα τέτοιες υποθέσεις.

Απευθυνόμενος εκ νέου στον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε ότι «κορωνίδα των ιχυρισμών» του είναι η ΕΥΠ, σημειώνοντας πως «δεν είναι καινούργιο το θέμα, μας απασχόλησε πριν 4 χρόνια και με εξεταστική επιτροπή» και «κρίθηκε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις».

«Πρώτη αλήθεια είναι», όπως είπε, «ότι ανελήφθη πολιτική ευθύνη, απομακρύνθηκαν πρόσωπα, η δεύτερη αλήθεια είναι», προσέθεσε, ότι «επιχειρείται συστηματικά μία σύγχυση ανάμεσα σε νόμιμες επισυνδέσεις και λειτουργία λογισμικών» που απασχολούν όλες τις χώρες στον πλανήτη – καμία αναφορά στο Predator και, φυσικά, ουδεμία απάντηση στις κατηγορίες Ντίλιαν. Αντίθετα, ο κ. Μητσοτάκης αρκέστηκε στην καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών και δήλωσε πως του κάνει εντύπωση αν για τον κ. Ανδρουλάκη «ο Άρειος πάγος είναι καλός όταν καταδικάζει την Χρυσή Αυγή και κακός» όταν παίρνει αποφάσεις για τις παρακολουθήσεις, ρωτώντας τον αν θέλει «α λα καρτ δικαιοσύνη».

Για την ΕΥΠ, τόνισε πως ως πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψει «να υπονομευτεί το έργο της», ενώ προσέθεσε πως «ειδικά σήμερα η δράση της, υπό τη νέα της δομή, αποκτά κρίσιμη σημασία στο ταραγμένο περιβάλλον γύρω μας» και υπογράμμισε πως πρέπει, «επιτέλους, κάποιοι να αντιληφθούν ότι η ΕΥΠ μπορεί να έχει επιτυχίες οι οποίες πρέπει να παραμένουν κρυφές».

Κατά τα λοιπά, μίλησε για «τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο» και από συγκεκριμένα κόμματα και αρχηγούς, κάνοντας λόγο για «δολοφονικό βούρκο που πνίγει την αξιοπρέπεια» και για «λέξεις που μπορεί να γίνονται σφαίρες». Μάλιστα, δεν δίστασε να αναφερθεί σε δημοσίευμα εφημερίδας για τον Γιώργο Μυλωνάκη, λέγοντας πως ποτέ δεν είδε τον Γιώργο Μυλωνάκη «τόσο ταραγμένο, να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες και το κατάφερε», κατηγορώντας στην ουσία την αντιπολίτευση για «το βάρος το ψυχολογικό» που υποβάλεται «για να φτάσει ένας άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση» και προσθέτοντας ότι το ίδιο έγινε όταν η συγκεκριμένη εφημερίδα κατηγορούσε την γυναίκα του, όπως είπε, για να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ «πολιτικό όφελος. Όλα στο μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης».