Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή

 16 Απριλίου 2026, 08:00

Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ανεβαίνουν οι ρυθμοί σήμερα στη Βουλή με την αναμενόμενη συζήτηση για το κράτος Δικαίου. Κοινώς, ευκαιρία για τους πολιτικούς αρχηγούς να «κάψουν» όλες τις περιττές θερμίδες που πήραν εν μέσω Πάσχα. Και θα τις κάψουν, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση…

Διασυρμός

Θα αρχίσω όμως με κάτι που απασχολεί την κυβέρνηση -όσο και αν σφυρίζει αδιάφορα. Είναι απορίας άξιον πως είναι δυνατόν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μακάριος Λαζαρίδης να παραμένει στη θέση του, μετά από τον διασυρμό τον οποίο υπέστη στη διάρκεια των τελευταίων ημερών. Δεν είναι μόνο θέμα προσωπικής ηθικής και πολιτικής αυτογνωσίας, αλλά προσέθεσε – ως αχρείαστο φυσικά… – ένα ακόμη πρόβλημα στη κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Βέβαια το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου προσπάθησε να «αποδραματοποιήσει» το θέμα, να το κατατάξει στην κατηγορία της μικροπολιτικής και των παραπολιτικών. Κι όμως δεν είναι!

Αλλού…

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για παρόμοια ολισθήματα χάθηκαν καριέρες. Θα μου πείτε «εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε» που τραγουδούσε κι ο Σαββόπουλος και τέτοιου είδους παραπτώματα δεν υπερβαίνουν τα όρια της πολιτικής παρανυχίδας! Σωστά.

Είναι προπομπός;

Όμως μετά από τον κ. Στέλιο Πέτσα που αποστασιοποιήθηκε από την γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου, ένας ακόμη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε τη διαφορά. Πρόκειται για τον κ. Ανδρέα Κατσανιώτη – σαμαρικό, αν δεν κάνω λάθος; Δηλαδή μπορώ αυτό να εκλάβω κι ως μήνυμα πως ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς σήμερα θα πάρει λόγο στη Βουλή; Και μεταξύ των άλλων θα ψέξει την κυβέρνηση και για το θέμα Λαζαρίδη; Νομίζω πως σε λίγες ώρες αυτές οι απορίες θα λυθούν….

Το πολιτικό ισοζύγιο

Φαίνεται πως για την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στη κυβέρνηση μέτρησαν ορισμένα πράγματα: πρώτον, δεν μπορεί να πετάει τους δικούς του στα σκυλιά, στο τέλος ποιος θα του μείνει; Δεύτερον, με το μπάχαλο που επικρατεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει, να μην κερδίσει κι άλλους πόντους η αντιπολίτευση. Και τρίτον, στο «μένει ή φεύγει» κρίθηκε πως το να μείνει έχει μικρότερο κόστος από το φύγει. Να προσθέσω ακόμη ότι μέρες που είναι το να διώξει ο κ. Μητσοτάκης κάποιον που έχει μαζί του από τα παλιά, δηλαδή γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, δεν είναι μία σοφή κίνηση. Ετσι δεν είναι;

Περαστικά!

Βέβαια η συζήτηση για τον κ. Λαζαρίδη χθες επισκιάστηκε από το τραγικό γεγονός ότι ο υφυπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Μυλωνάκης κατέρρευσε εντός του Μαξίμου. Αργότερα χειρουργήθηκε επιτυχώς. Εχει δέκα δύσκολες μέρες μπροστά του. Και τις δικές μου τις ευχές για γρήγορη ανάρρωση – διότι την κριτική την κάνει κανείς όταν ο άλλος είναι υγιής και όρθιος….

Bras de fair

Όμως σήμερα η Βουλή είναι … «όλα τα λεφτά»! Σύμπασα η αντιπολίτευση θα είναι απέναντι στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μεταξύ τους θα παιχτεί ένα ιδιότυπο bras de fair – ποιος θα επιβάλει την ατζέντα. Η αντιπολίτευση θα σταθεί στο γεγονός ότι η κυβερνητική πολιτική παράγει σκάνδαλα, έτσι που είναι η Ελλάδα είναι η … «αγαπημένη» χώρα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, με κορυφαία το σκάνδαλο των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών – κι όχι κατ΄ ανάγκη μ΄ αυτή τη σειρά. Και ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί ότι έχουμε γίνει μία … «ευρωπαϊκή χώρα» – Χριστός κι Απόστολος… – στον «μεταρρυθμιστικό οίστρο» της κυβέρνησης και στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν στοιχηματίζω υπέρ του κ. Μητσοτάκη….

Είναι η ευκαιρία του

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να «ηγηθεί» της σύγκρουσης από την πλευρά της αντιπολίτευσης – κι όχι λόγω της θεσμικής του ιδιότητας. Αλλά διότι θεωρεί – με την απουσία του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα ακόμη… – ότι τώρα είναι η ευκαιρία του να κερδίσει δημοσκοπικούς πόντους. Γι΄ αυτό και θα ζητήσει σε όλους τους τόνους και πρόωρες εκλογές, οι οποίες βεβαίως και τον συμφέρουν – αν γίνουν αποδεκτές – που δεν θα γίνουν φυσικά.

Τι θα πει για τις υποκλοπές;

Όμως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο θέμα των υποκλοπών – όπου αναμένεται και παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού κ. Σαμαρά …. Δηλαδή πως θα τοποθετηθεί ο κ. Μητσοτάκης. Θα αρκεστεί απλώς στην αμυντική γραμμή πως το θέμα ερευνάται από τη δικαιοσύνη, όπως και στο πόρισμα του κ. Αχιλλέα Ζήση πως δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή και πέραν τούτου ουδέν; Και με τι στοιχεία θα επιτεθεί ο κ. Ανδρουλάκης; Ισως όμως να έχει ενδιαφέρον και η ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκου Βελόπουλου, που κατ΄ επανάληψη άφησε υπονοούμενα για στοιχεία που έχει στη διάθεση του. Θα απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης ή θα «πετάξει την μπάλα στην εξέδρα».

ΙΟΒΕ: «Χαμηλώνει» η ανάπτυξη, εκτοξεύεται ο πληθωρισμός – Τα τρία σενάρια

ΙΟΒΕ: «Χαμηλώνει» η ανάπτυξη, εκτοξεύεται ο πληθωρισμός – Τα τρία σενάρια

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Κόσμος
Νέες απειλές Χέγκσεθ στο Ιράν για να συνάψει συμφωνία

Νέες απειλές Χέγκσεθ στο Ιράν για να συνάψει συμφωνία

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
in Confidential 08.04.26

Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική

Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
in Confidential 07.04.26

Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία
in Confidential 02.04.26

Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία

Υπουργός ανασχηματισμού αναλαμβάνει η Λάουρα Κοβέσι, υπουργός προγραμματισμού εκλογών ο Τάλ Ντίλιαν που λέει ότι θα μιλήσει για να «καθαρίσει», πρωθυπουργός παραμένει (;) ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υπόλοιπα υπουργεία δεχόμεθα βιογραφικά μόνο το ποινικό μητρώο μην ξεχάσετε παιδιά!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…
in Confidential 01.04.26

Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…

Γιατί αποφασίστηκε η μετάθεση της συζήτησης για τις υποκλοπές. Πολλά τα μέτωπα των σκανδάλων για την κυβέρνηση και αποδεικνύονται δύσκολα διαχειρίσιμα. Ο κακός χαμός επικράτησε σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
in Confidential 31.03.26

Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
in Confidential 27.03.26

Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
in Confidential 26.03.26

Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…
in Confidential 24.03.26

Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…

Τεράστιο το φιάσκο της κυβέρνησης στην πρεμιέρα της δίκης των Τεμπών με την ακαταλληλότητα του χώρου που επιλέχθηκε. Τα μέτρα του Κυριάκου για τον πόλεμο και οι νέοι εξοπλισμοί προ των θυρών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ

«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις υποκλοπές και την άρνηση Μητσοτάκη να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όπως αποφάσισε η Δικαιοσύνη

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Σκοτεινό εμβατήριο 16.04.26

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, πως «οι πολίτες δεν βλέπουν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε», επιλέγοντας να αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την ακριβή καθημερινότητα, αλλά και για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
Καμερούν 16.04.26

Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στο Καμερούν, καταδίκασε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας»

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura
«Ασκός του Αιόλου» 16.04.26

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura

To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν
Media 16.04.26

Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν

Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού είναι η πρώτη καλεσμένη στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50 στο MEGA

Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» του Όρμπαν
Αλλαγή σκυτάλης 16.04.26

Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» της διαφθοράς του Όρμπαν

«Κατά τη διάρκεια της θητείας του TISZA, το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θα βρίσκεται στο Παλάτι των Καρμελιτών αλλά σε υπουργικό κτίριο», έγραψε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, στο Facebook

Τα… μαθηματικά της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague – Όλα τα σενάρια και οι πιθανοί συνδυασμοί για εξάδα και play in (pics)
Euroleague 16.04.26

Τα… μαθηματικά της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague – Όλα τα σενάρια και οι πιθανοί συνδυασμοί για εξάδα και play in (pics)

Η Euroleague μπαίνει στην τελευταία στροφή της regular season και τα σενάρια είναι δεκάδες – Πού θα τερματίσουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ποιοι διεκδικούν το πλεονέκτημα και την εξάδα και οι… στάνταρ ομάδες στα play in

Αρμενία: Υπό κράτηση πρόσωπα της φιλορωσικής αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Ιουνίου
Κόσμος 16.04.26

Αρμενία: Υπό κράτηση πρόσωπα της φιλορωσικής αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Ιουνίου

Η Αρμενία αναμένεται να πραγματοποιήσει βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιουνίου, με το κόμμα Ισχυρή Αρμενία να έπεται στις δημοσκοπήσεις μετά το κυβερνών κόμμα Πολιτική Σύμβαση

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
Διεθνής Οικονομία 16.04.26

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο

Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Ελλάδα 16.04.26

Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κρατούμενος είχε μεταχθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατάφερε να αποδράσει

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Η ανακοίνωση 16.04.26

Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας λόγω του πολέμου

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Ατύχημα 16.04.26

Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες - Ο οδηγός ανασύρθηκε με τη βοήθεια ανδρών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΟΛΠ

Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός

«Η θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης ξεκινά από τον ευτελισμό της λειτουργίας της Βουλής, με συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση, χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου και παραβίαση Κανονισμού και Συντάγματος», τόνισε η Πέτη Πέρκα

Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές
Euroleague 16.04.26

Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές

Τους διαιτητές που θα σφυρίξουν το κρίσιμο Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague, όρισε η διοργανώτρια αρχή.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

