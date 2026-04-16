Νέα ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – «Εκβιάζει για ανανέωση της θητείας της», «Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός»

Την ώρα που η κυβέρνηση βρίσκεται στη… γωνία για τα σκάνδαλα που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές και μετά τις δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή όπου φιγουράρουν «γαλάζιοι» βουλευτές και υπουργοί, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε νέες προκλητικές δηλώσεις βάζοντας για μία ακόμη φορά στο στόχαστρο την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Παρά τα στοιχεία των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους απίστευτους διαλόγους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στο Action 24 εξαπέλυσε επίθεση κατά της ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου.

Αρχικά την εγκάλεσε για διαρροές από το περασμένο φθινόπωρο ότι έρχεται νέα δικογραφία ενώ – επειδή προφανώς ξεμπροστιάζει χειρισμούς και συμπεριφορές γαλάζιων στελεχών – τόνισε ότι «δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Μάλιστα ο Άδωνις Γεωργιάδης ανάφερε ότι «η κα Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της» και πρόσθεσε – σε μία προσπάθεια να αποδομήσει τα στοιχεία που έχει έρθει στο φως – «ότι θα Θα δείτε πως στο τέλος η ίδια θα θέσει τις υποθέσεις στο αρχείο».

Όσο αφορά την ανανέωση της θητείας της, υπενθυμίζεται ότι αυτή έχει γίνει από τις 14 Νοεμβρίου του 2025 για μία πενταετία. Συγκεκριμένα είχε ανακοινωθεί ότι «Ομόφωνα αποφασίστηκε από το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων η ανανέωση της θητείας της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη, που θα παραμείνουν στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας για πέντε ακόμη χρόνια, ολοκληρώνοντας ο καθένας από την πλευρά του τις υποθέσεις που χειρίζονται».

Ο κ. Γεωργιάδης συνέχισε να επιτίθεται στην ευρωπαία εισαγγελέα. «Τι θα πει φέρνω δικογραφία σε δόσεις στη Βουλή;» είπε ενώ ανέφερε πως όταν είδε τη δικογραφία πήρε τηλέφωνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και του είπε «εδώ κάτι παίζει, δεν είναι δικογραφία αυτή σοβαρή».

Μάλιστα, τόνισε ότι κανένας βουλευτής μας δεν κατηγορείται ότι πήρε λεφτά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτίθεται κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Πριν λίγες ημέρες δήλωσε ότι «οι φάκελοι που έχουν έρθει στη Βουλή και για τους οποίους σήμερα γίνεται συζήτηση περί δεοντολογίας, είναι ανοησίες. Είναι ντροπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τις έστειλε. Όποιος δικηγόρος έχει δει αυτό τον φάκελο, κλαίει από τα γέλια».