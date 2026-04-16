Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Απριλίου 2026, 20:00

Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Στράτος Ιωακείμ
Το αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις που βρίσκεται προ των πυλών οδηγεί στην τάση για «μαζική έξοδο» των ασφαλισμένων και αυτό δεν είναι απλώς μια εκτίμηση, αλλά μια πραγματικότητα που καταγράφεται με αριθμούς-ρεκόρ τα τελευταία χρόνια.

Η γενιά των «baby boomers» φτάνει πλέον μαζικά σε ηλικία αποχώρησης από τον επαγγελματικό βίο

Χιλιάδες ασφαλισμένοι διατηρούν και το 2026 τη δυνατότητα να αποχωρήσουν στη σύνταξη αξιοποιώντας τα μεταβατικά όρια ηλικίας που παραμένουν ενεργά σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ο φόβος για νέα αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2027 (ή το 2030), αλλά και η δυνατότητα να εργάζονται οι συνταξιούχοι χωρίς πέναλτι, αποτελούν τους βασικούς λόγους της μαζικής εξόδου.

Οι νέες αιτήσεις για συντάξεις το πρώτο δίμηνο του 2026

Το 2025 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης εκτινάχθηκαν κοντά στις 200.000 ενώ το 2026 προμηνύεται πως θα καταγράψει νέο υψηλό καθώς μόλις το πρώτο δίμηνο κατατέθηκαν 36.999 νέες αιτήσεις (18.636 τον Ιανουάριο και 18.363 τον Φεβρουάριο), σύμφωνα με τη «Μηνιαία Απεικόνιση Απονομών Κύριων Συντάξεων» του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ».

Το νούμερο αυτό ξεπερνά όλα τα αντίστοιχα δίμηνα των προηγούμενων ετών από το 2019, γεγονός που αντικατοπτρίζει την τάση που δημιουργείται.

Το 2024 υποβλήθηκαν συνολικά 197.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης ενώ το 2021 και το 2022 ο αριθμός ξεπέρασε τις 200.000.

Οι εκτιμήσεις θέλουν η «μεγάλη έξοδος» να παραμένει έντονη τουλάχιστον έως το 2027, όταν αναμένεται να έχει αποχωρήσει από την αγορά εργασίας η γενιά των γεννημένων τις δεκαετίες ’50 και ’60.

Η μαζική φυγή και οι νέες δημογραφικές προβλέψεις για την Ελλάδα αποτελούν «νάρκη» για το ασφαλιστικό σύστημα. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι μπορεί μεσοπρόθεσμα να μη δημιουργηθεί κάποιο εμφανές πρόβλημα βιωσιμότητας, όμως θεωρείται δεδομένο πως θα αποτελέσουν το μεγάλο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια.

Οι λόγοι της μαζικής εξόδου

Το φαινόμενο του αυξημένου κύματος συνταξιοδοτήσεων πηγάζει από τον συνδυασμό δημογραφικών παραγόντων και αλλαγών στη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης.

Ένα μεγάλο μέρος της γενιάς των baby boomers (των ανθρώπων που γεννήθηκαν μεταπολεμικά) έχει φτάσει πλέον στο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση.

H κατάργηση της περικοπής στη σύνταξη για όσους συνεχίζουν να εργάζονται λειτούργησε ως ισχυρό κίνητρο. Πολλοί επιλέγουν να βγουν στη σύνταξη για να εισπράττουν το ποσό, ενώ παράλληλα παραμένουν στην αγορά εργασίας χωρίς οικονομική «ποινή».

Πολλοί ασφαλισμένοι επιλέγουν να αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας για να «κλειδώσουν» τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, φοβούμενοι πιθανές μελλοντικές αυστηροποιήσεις στα όρια ηλικίας ή αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

Τα τελευταία χρόνια είναι διάχυτη η ανησυχία για πιθανή αύξηση των γενικών ορίων ηλικίας (στα 62 και 67) μετά το 2027, λόγω της σύνδεσής τους με το προσδόκιμο ζωής. Αυτό ωθεί πολλούς να «κλειδώσουν» το δικαίωμά τους τώρα. H πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας έχει διαβεβαιώσει κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αλλαγή στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης».

«Να ξεκαθαριστούν οι προθέσεις αναφορικά με τα όρια ηλικίας»

«Καλούμε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα τις προθέσεις της αναφορικά με τα όρια ηλικίας, προκειμένου οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στα πρόθυρα της εξόδου από τον εργασιακό βίο να γνωρίζουν και να αποφασίζουν με νηφαλιότητα και ψυχραιμία για το τι θα επιλέξουν» τονίζει ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος.

Τα βασικά όρια παραμένουν σταθερά για φέτος:

  • Πλήρης Σύνταξη: Στο 62ο έτος με 40 έτη ασφάλισης (12.000 ημέρες) ή στο 67ο έτος με τουλάχιστον 15 έτη.
  • Μειωμένη Σύνταξη: Στο 62ο έτος με 4.500 ημέρες ασφάλισης (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των 100 ενσήμων ανά έτος την τελευταία 5ετία).

Για το 2026, η εθνική σύνταξη έχει διαμορφωθεί στα 436,39 ευρώ (με 20 έτη ασφάλισης).

ΕΚΤ: Επιφυλακτική για μια πρόωρη αύξηση των επιτοκίων – Τι δείχνουν τα πρακτικά του Μαρτίου

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

Όσοι μετά τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026

Μαρία Βουργάνα
«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς» εάν η σύγκρουση συνεχιστεί και η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή δηλώνει η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Δεν είναι η ιδέα σου ούτε φταίει μόνο ο καιρός: ο δυτικός κόσμος είναι πιο εξαντλημένος από ποτέ. Σκληρά οικονομικά και ιατρικά δεδομένα αποκαλύπτουν πώς η στέρηση ύπνου μετατράπηκε από ατομική αδυναμία σε μια παγκόσμια κρίση που μας κοστίζει χρόνια ζωής και δισεκατομμύρια ευρώ.

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok επιβεβαιώνουν μια τρομακτική κοινωνική μετάλλαξη: έχουμε σταματήσει να ζούμε τη ζωή μας και, αντίθετα, τη «σκηνοθετούμε». Πώς η εμμονή του να είμαστε το απόλυτο επίκεντρο του σύμπαντος, μετέτρεψε τους γύρω μας σε απλούς «κομπάρσους» της δικής μας ταινίας.

Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

Ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη στη γενέτειρά του, τη Χιλή, με έναν έμπορο pisco που επέλεξε το ευφυές αλλά αμφιλεγόμενο όνομα Pedro Piscal για μπράντα ποτού

Λουκάς Καρνής
LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Φράιμπουργκ για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης βρίσκεται για λίγο στην Αθήνα και με την ευκαιρία θα συναντηθεί με τον τζένεραλ μάνατζερ Νίκο Ζήση προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα της εταιρείας.

Χαμηλά τα επίπεδα της συγκέντρωσης σκόνης σε αυτό το επεισόδιο - Μέχρι πότε θα διαρκέσει - Γιατί αυξάνονται τα επεισόδια - Γιατί είναι ασυνήθιστο το τωρινό- Γιατί είναι χειρότερη η αφρικανική σκόνη πάνω από την Κύπρο- Μιλούν στο in o καθηγητής Νίκος Μιχαλόπουλος και ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ομαδικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τον κατηγορούν ως τον ιθύνοντα νου πίσω από όλα τα σκάνδαλα - Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές στο επίκεντρο

Νατάσα Ρουγγέρη
«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου», κατέθεσε ο πατέρας του ανήλικου που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στην Τουρκία.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

