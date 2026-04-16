Το αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις που βρίσκεται προ των πυλών οδηγεί στην τάση για «μαζική έξοδο» των ασφαλισμένων και αυτό δεν είναι απλώς μια εκτίμηση, αλλά μια πραγματικότητα που καταγράφεται με αριθμούς-ρεκόρ τα τελευταία χρόνια.

Η γενιά των «baby boomers» φτάνει πλέον μαζικά σε ηλικία αποχώρησης από τον επαγγελματικό βίο

Χιλιάδες ασφαλισμένοι διατηρούν και το 2026 τη δυνατότητα να αποχωρήσουν στη σύνταξη αξιοποιώντας τα μεταβατικά όρια ηλικίας που παραμένουν ενεργά σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ο φόβος για νέα αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2027 (ή το 2030), αλλά και η δυνατότητα να εργάζονται οι συνταξιούχοι χωρίς πέναλτι, αποτελούν τους βασικούς λόγους της μαζικής εξόδου.

Οι νέες αιτήσεις για συντάξεις το πρώτο δίμηνο του 2026

Το 2025 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης εκτινάχθηκαν κοντά στις 200.000 ενώ το 2026 προμηνύεται πως θα καταγράψει νέο υψηλό καθώς μόλις το πρώτο δίμηνο κατατέθηκαν 36.999 νέες αιτήσεις (18.636 τον Ιανουάριο και 18.363 τον Φεβρουάριο), σύμφωνα με τη «Μηνιαία Απεικόνιση Απονομών Κύριων Συντάξεων» του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ».

Το νούμερο αυτό ξεπερνά όλα τα αντίστοιχα δίμηνα των προηγούμενων ετών από το 2019, γεγονός που αντικατοπτρίζει την τάση που δημιουργείται.

Το 2024 υποβλήθηκαν συνολικά 197.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης ενώ το 2021 και το 2022 ο αριθμός ξεπέρασε τις 200.000.

Οι εκτιμήσεις θέλουν η «μεγάλη έξοδος» να παραμένει έντονη τουλάχιστον έως το 2027, όταν αναμένεται να έχει αποχωρήσει από την αγορά εργασίας η γενιά των γεννημένων τις δεκαετίες ’50 και ’60.

Η μαζική φυγή και οι νέες δημογραφικές προβλέψεις για την Ελλάδα αποτελούν «νάρκη» για το ασφαλιστικό σύστημα. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι μπορεί μεσοπρόθεσμα να μη δημιουργηθεί κάποιο εμφανές πρόβλημα βιωσιμότητας, όμως θεωρείται δεδομένο πως θα αποτελέσουν το μεγάλο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια.

Οι λόγοι της μαζικής εξόδου

Το φαινόμενο του αυξημένου κύματος συνταξιοδοτήσεων πηγάζει από τον συνδυασμό δημογραφικών παραγόντων και αλλαγών στη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης.

Ένα μεγάλο μέρος της γενιάς των baby boomers (των ανθρώπων που γεννήθηκαν μεταπολεμικά) έχει φτάσει πλέον στο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση.

H κατάργηση της περικοπής στη σύνταξη για όσους συνεχίζουν να εργάζονται λειτούργησε ως ισχυρό κίνητρο. Πολλοί επιλέγουν να βγουν στη σύνταξη για να εισπράττουν το ποσό, ενώ παράλληλα παραμένουν στην αγορά εργασίας χωρίς οικονομική «ποινή».

Πολλοί ασφαλισμένοι επιλέγουν να αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας για να «κλειδώσουν» τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, φοβούμενοι πιθανές μελλοντικές αυστηροποιήσεις στα όρια ηλικίας ή αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

Τα τελευταία χρόνια είναι διάχυτη η ανησυχία για πιθανή αύξηση των γενικών ορίων ηλικίας (στα 62 και 67) μετά το 2027, λόγω της σύνδεσής τους με το προσδόκιμο ζωής. Αυτό ωθεί πολλούς να «κλειδώσουν» το δικαίωμά τους τώρα. H πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας έχει διαβεβαιώσει κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αλλαγή στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης».

«Να ξεκαθαριστούν οι προθέσεις αναφορικά με τα όρια ηλικίας»

«Καλούμε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα τις προθέσεις της αναφορικά με τα όρια ηλικίας, προκειμένου οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στα πρόθυρα της εξόδου από τον εργασιακό βίο να γνωρίζουν και να αποφασίζουν με νηφαλιότητα και ψυχραιμία για το τι θα επιλέξουν» τονίζει ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος.

Τα βασικά όρια παραμένουν σταθερά για φέτος:

Πλήρης Σύνταξη: Στο 62ο έτος με 40 έτη ασφάλισης (12.000 ημέρες) ή στο 67ο έτος με τουλάχιστον 15 έτη.

Μειωμένη Σύνταξη: Στο 62ο έτος με 4.500 ημέρες ασφάλισης (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των 100 ενσήμων ανά έτος την τελευταία 5ετία).

Για το 2026, η εθνική σύνταξη έχει διαμορφωθεί στα 436,39 ευρώ (με 20 έτη ασφάλισης).