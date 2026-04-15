Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)

Όλο το Λίβερπουλ γνωρίζει ότι η διοίκηση των «κόκκινων» αναζητεί τον προπονητή που θα οδηγήσει την ομάδα στην επόμενη σεζόν με στόχο την επιστροφή στους τίτλους. Για την ακρίβεια… σχεδόν όλο το Λίβερπουλ, αφού ο προπονητής της ομάδας, Άρνε Σλοτ, φαίνεται πως είναι ο μόνος που δεν έχει λάβει το… memo.

Μετά τον δίκαιο αποκλεισμό από την Παρί Σεν Ζερμέν στους «8» του Champions League, οι έξι φορές πρωταθλητές Ευρώπης έμειναν και επίσημα εκτός από όλους τους φετινούς στόχους τους, σε μια χρονιά που κατά γενική ομολογία, η ομάδα όχι απλά υπολειτουργεί, αλλά παίζει μάλλον και κακό ποδόσφαιρο.

Ο Ολλανδός τεχνικός πάντως φαίνεται να παραμένει στον δικό του κόσμο, κάνοντας λόγο για διαιτητικές αποφάσεις εις βάρος των «κόκκινων», ενώ παράλληλα δήλωσε και αισιόδοξος για το «λαμπρό μέλλον» της Λίβερπουλ και τον… καλοκαιρινό σχεδιασμό της!

«The future looks very bright for this team» ⭐️ Liverpool head coach Arne Slot reflects on his side’s performance in their 4-0 aggregate defeat to PSG 🗣️ pic.twitter.com/slUQweWEZh — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 14, 2026

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Άρνε Σλοτ:

«Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε τώρα τις επόμενες εβδομάδες, να στρέψουμε την προσοχή μας στις εγχώριες διοργανώσεις. Το καλό είναι ότι ο Άλεξ (Ίσακ) επέστρεψε, και μπορεί να συμμετέχει ενεργά», δήλωσε αρχικά ο Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη ρεβάνς με την Παρί και συνέχισε: «Πολλά έχουν ειπωθεί όπως ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Ο σύλλογος έχει πουλήσει 8-10 παίκτες για να βγάλει χρήματα και να υπογράψει πέντε περίπου πολύ ταλαντούχους παίκτες».

Ως προς την… επόμενη σεζόν, συμπλήρωσε: «Πρέπει να πουλήσουμε για να αγοράσουμε. Χάνουμε μερικούς παίκτες με ελεύθερη μεταγραφή. Είναι μια μεγάλη πρόκληση το καλοκαίρι, αλλά ο σύλλογος έχει δείξει ότι αυτό το μοντέλο λειτουργεί. Όπως έχω πει πολλές φορές, το μέλλον διαγράφεται πολύ λαμπρό για αυτήν την ομάδα, ειδικά αν μπορέσουμε να υπογράψουμε παίκτες μετά την αποχώρηση καλών παικτών αυτό το καλοκαίρι».

Τέλος, ως προς τη διαιτησία κόντρα στην Παρί, ο Ολλανδός σημείωσε: «Τόσες διαιτητικές αποφάσεις έχουν καταλογιστεί εναντίον μας, φέτος. Καμία έκπληξη δεν μου προκαλεί».