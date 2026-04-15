15.04.2026 | 08:05
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά
Η ποικιλία στην άσκηση «χαρίζει» χρόνια ζωής
Ερευνα 15 Απριλίου 2026, 07:30

Η ποικιλία στην άσκηση «χαρίζει» χρόνια ζωής

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το να αλλάζουμε συχνά πυκνά την άσκηση που κάνουμε μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής μας

Αν θέλετε να αυξήσετε το προσδόκιμο ζωής σας, ίσως η λύση να είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζετε. Ναι, έχει να κάνει με την άσκηση, αλλά με ποιο τρόπο; Το μυστικό, λένε οι επιστήμονες, είναι να αλλάζετε συχνά το είδος της άσκησής σας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMJ Medicine, η εναλλαγή δραστηριοτήτων, όπως περπάτημα, κολύμπι, γιόγκα, κηπουρική ή ακόμη και κάποια αθλήματα, μπορεί να μειώσει τον συνολικό κίνδυνο θνησιμότητας έως και κατά 19%.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό, που δείχνει πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η ποικιλία στην κίνηση. Η εν λόγω μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερους από 110.000 ανθρώπους, τους οποίους οι ερευνητές παρακολούθησαν για έως και 30 χρόνια. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όσοι ενσωμάτωναν μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων στην καθημερινότητά τους ζούσαν περισσότερο.

Η ποικιλία στην άσκηση «νικά» τη διάρκεια

Μάλιστα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα των επιστημόνων ήταν ότι η ποικιλία φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία από τη διάρκεια. Δηλαδή, το να κάνετε διαφορετικά είδη άσκησης μπορεί να είναι πιο ωφέλιμο από το να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο σε μία μόνο δραστηριότητα. Οι ειδικοί συνιστούν στους ενήλικες τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την εβδομάδα, καθώς και ασκήσεις ενδυνάμωσης δύο φορές την εβδομάδα.

Άσκηση και πώς η ποικιλία της μας ωφελεί

Η εναλλαγή δραστηριοτήτων όχι μόνο βοηθά στη συνολική φυσική κατάσταση, αλλά μειώνει και τον κίνδυνο τραυματισμών από υπερβολική καταπόνηση. Η ποικιλία στην άσκηση ενεργοποιεί διαφορετικές μυϊκές ομάδες και βελτιώνει την ευλυγισία, τη δύναμη και τη σταθερότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ακόμη και οι επαγγελματίες αθλητές ακολουθούν προγράμματα με εναλλαγές. Για παράδειγμα, μία μέρα αντοχή, την επόμενη ευλυγισία, και στη συνέχεια ενδυνάμωση.

Ένα ακόμη όφελος είναι ότι έτσι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο όπου η πρόοδος σταματά, επειδή το σώμα έχει συνηθίσει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Με την αλλαγή των ασκήσεων, το σώμα δέχεται νέα ερεθίσματα και συνεχίζει να εξελίσσεται.

Δεν χρειάζεται, πάντως, να περνάτε ώρες στο γυμναστήριο. Ακόμη και απλές κινήσεις μέσα στη μέρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Λίγα καθίσματα στο γραφείο, push-ups στο σαλόνι μετά από την ταινία ή ένα σύντομο περπάτημα είναι αρκετά για να ενεργοποιήσετε το σώμα σας.

Η σημασία της ξεκούρασης

Τέλος, εξίσου σημαντική με την άσκηση είναι και η ξεκούραση. Οι ημέρες ανάπαυσης βοηθούν το σώμα να ανακάμψει, να αποκαταστήσει τους ιστούς και να ανανεώσει την ενέργειά του. Αυτό δεν σημαίνει πλήρη ακινησία, αλλά ήπια δραστηριότητα, όπως διατάσεις ή χαλαρό περπάτημα.

Συμπερασματικά, το «μυστικό» δεν είναι μόνο να κινείστε, αλλά να κινείστε με ποικιλία. Έτσι, όχι μόνο θα βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση, αλλά ενδέχεται να κερδίσετε και περισσότερα χρόνια ζωής.

Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;
Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Λέσβος: Στη ΜΕΘ με μικροβιακή μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται 30χρονη στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας - 30χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Μυτιλήνης

Η νεαρή γυναίκα εισήχθη την Κυριακή του Πάσχα στο νοσοκομείο με ύποπτα συμπτώματα, όπου οι γιατροί διέγνωσαν μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο και έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ

Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη
Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη

Το κλίμα για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είναι βαρύ, με αρκετά γαλάζια στελέχη να εκφράζουν ανοιχτά την ενόχλησή τους - Γιατί το Μαξίμου δεν βγαίνει μπροστά;

Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα
Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα

Δραστική μείωση εισαγωγών και δασμοί 50% από το 2026, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από την παγκόσμια υπερπαραγωγή

Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)
Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μόλις προκριθεί στην ημιτελική φάση του Champions League παρά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανοίγει... διάλογο με την καταλανική εξέδρα.

ΔΥΠΑ: Πώς θα φτάσετε τις 12 διανυκτερεύσεις με τον Κοινωνικό Τουρισμό – Τι ισχύει για πολύτεκνους και ΑμεΑ
Πώς θα φτάσετε τις 12 διανυκτερεύσεις με το νέο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού

Το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ τίθεται σε εφαρμογή την 1η Μαΐου και αφορά 300.000 δικαιούχους σε όλη τη χώρα - Από έξι έως 12 οι διανυκτερεύσεις αναλόγως προορισμού

Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου
Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου

Η Μπίτα Χεμάτι, ενδέχεται να είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί από το Ιράν για κατηγορίες σχετικά με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων τη στιγμή που παραβίαζε επιχείρηση
Διαρρήκτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων τη στιγμή που παραβίαζε επιχείρηση (βίντεο)

Ο επίδοξος διαρρήκτης προσπάθησε να διαφύγει όταν έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, που τον είδε να προσπαθεί να μπει στο καφεκοπτείο στη δυτική Θεσσαλονίκη και του φώναξε

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

ΕΕ: Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα – Πιθανό δελτίο
Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα - Πιθανό δελτίο

Η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα - Συζητείται σε κλειστές συσκέψεις η εφαρμογή δελτίου

Θεσσαλονίκη: Αναστέλλονται δρομολόγια για τρένα από και προς Σέρρες – Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες
Αναστέλλονται δρομολόγια τρένων στη Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Hellenic Train θα ισχύσουν για σήμερα, την Παρασκευή και την Κυριακή σε συγκεκριμένα δρομολόγια λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις
Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις

Η αυξανόμενη τάση των ευρωπαϊκών κρατών να επιβάλλουν ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των social media δεν βρίσκει καθολική αποδοχή.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

