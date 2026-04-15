Η ποικιλία στην άσκηση «χαρίζει» χρόνια ζωής

Αν θέλετε να αυξήσετε το προσδόκιμο ζωής σας, ίσως η λύση να είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζετε. Ναι, έχει να κάνει με την άσκηση, αλλά με ποιο τρόπο; Το μυστικό, λένε οι επιστήμονες, είναι να αλλάζετε συχνά το είδος της άσκησής σας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMJ Medicine, η εναλλαγή δραστηριοτήτων, όπως περπάτημα, κολύμπι, γιόγκα, κηπουρική ή ακόμη και κάποια αθλήματα, μπορεί να μειώσει τον συνολικό κίνδυνο θνησιμότητας έως και κατά 19%.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό, που δείχνει πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η ποικιλία στην κίνηση. Η εν λόγω μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερους από 110.000 ανθρώπους, τους οποίους οι ερευνητές παρακολούθησαν για έως και 30 χρόνια. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όσοι ενσωμάτωναν μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων στην καθημερινότητά τους ζούσαν περισσότερο.

Η ποικιλία στην άσκηση «νικά» τη διάρκεια

Μάλιστα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα των επιστημόνων ήταν ότι η ποικιλία φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία από τη διάρκεια. Δηλαδή, το να κάνετε διαφορετικά είδη άσκησης μπορεί να είναι πιο ωφέλιμο από το να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο σε μία μόνο δραστηριότητα. Οι ειδικοί συνιστούν στους ενήλικες τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την εβδομάδα, καθώς και ασκήσεις ενδυνάμωσης δύο φορές την εβδομάδα.

Άσκηση και πώς η ποικιλία της μας ωφελεί

Η εναλλαγή δραστηριοτήτων όχι μόνο βοηθά στη συνολική φυσική κατάσταση, αλλά μειώνει και τον κίνδυνο τραυματισμών από υπερβολική καταπόνηση. Η ποικιλία στην άσκηση ενεργοποιεί διαφορετικές μυϊκές ομάδες και βελτιώνει την ευλυγισία, τη δύναμη και τη σταθερότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ακόμη και οι επαγγελματίες αθλητές ακολουθούν προγράμματα με εναλλαγές. Για παράδειγμα, μία μέρα αντοχή, την επόμενη ευλυγισία, και στη συνέχεια ενδυνάμωση.

Ένα ακόμη όφελος είναι ότι έτσι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο όπου η πρόοδος σταματά, επειδή το σώμα έχει συνηθίσει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Με την αλλαγή των ασκήσεων, το σώμα δέχεται νέα ερεθίσματα και συνεχίζει να εξελίσσεται.

Δεν χρειάζεται, πάντως, να περνάτε ώρες στο γυμναστήριο. Ακόμη και απλές κινήσεις μέσα στη μέρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Λίγα καθίσματα στο γραφείο, push-ups στο σαλόνι μετά από την ταινία ή ένα σύντομο περπάτημα είναι αρκετά για να ενεργοποιήσετε το σώμα σας.

Η σημασία της ξεκούρασης

Τέλος, εξίσου σημαντική με την άσκηση είναι και η ξεκούραση. Οι ημέρες ανάπαυσης βοηθούν το σώμα να ανακάμψει, να αποκαταστήσει τους ιστούς και να ανανεώσει την ενέργειά του. Αυτό δεν σημαίνει πλήρη ακινησία, αλλά ήπια δραστηριότητα, όπως διατάσεις ή χαλαρό περπάτημα.

Συμπερασματικά, το «μυστικό» δεν είναι μόνο να κινείστε, αλλά να κινείστε με ποικιλία. Έτσι, όχι μόνο θα βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση, αλλά ενδέχεται να κερδίσετε και περισσότερα χρόνια ζωής.

* Πηγή: Vita