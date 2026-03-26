Ιωάννινα Half Marathon: Ένα Σαββατοκύριακο που τα έχει όλα

Με ένα πρώτο άκουσμα, το Ιωάννινα Half Marathon δεν μοιάζει να έχει καμία διαφορά από τους άλλους αγώνες δρόμου που πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας τέτοια περίοδο. Ωστόσο, είναι ένα event που δεν έχει να κάνει μόνο με το τρέξιμο.

Στις 9 και 10 Μαΐου η πόλη των Ιωαννίνων υποδέχεται το Half Marathon, για ένα Σαββατοκύριακο που τα έχει όλα – από τρέξιμο και φύση μέχρι χαλάρωση και city vibes.

Για όσους αγαπούν το τρέξιμο είναι το κατάλληλο event: flat και γρήγορη διαδρομή, δίπλα στη Λίμνη Παμβώτιδα αλλά και μέσα στο ιστορικό κέντρο. Ιδανική για ρεκόρ και το κυριότερο προσιτή για όλους.

Το Ιωάννινα Half Marathon χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες, ιδανικές για όλων των ειδών του αθλητές:

– Οι έμπειροι θα προτιμήσουν τα 21,1 χλμ.

– Οι αρχάριοι μπορούν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στα 5 ή 10 χλμ απλά για το fun και την εμπειρία.

– Τα παιδιά τρέχουν στον δικό τους αγώνα των 1.000 μέτρων και σε κάθε περίπτωση είναι νικητές.

– Ενώ υπάρχουν και τα 1.000 μέτρα με ασφάλεια για ΑμεΑ, ένας αγώνας δύναμης και συμπερίληψης.

Aν πάλι θέλουν να τρέξουν οι φίλοι σου και όχι εσύ, ετοιμάσου για μία ρομαντική βόλτα στη λίμνη, καφέ και καλό φαγητό στο ιστορικό κέντρο και δυνατό χειροκρότημα στη γραμμή τερματισμού.

