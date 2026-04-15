Το ημερολόγιο έγραφε 25 Νοεμβρίου 2012 όταν έβλεπε για τελευταία φορά στην καριέρα του την καρό σημαία. Το Γκραν Πρι της Βραζιλίας μπορεί να ήταν ένας θρίαμβος για τον Σεμπάστιαν Φέτελ, αλλά ήταν μια στιγμή θλίψης για τους λάτρεις της ταχύτητας: ήταν ο τελευταίος αγώνας του Μίκαελ Σουμάχερ στη Formula 1.

Ο γερμανός πιλότος, μετά από 21 χρόνια και 306 αγώνες, αποφάσιζε να ρίξει μια και καλή τους τίτλους τέλους στην πλούσια καριέρα του – γράφοντας στο βιογραφικό του 91 νίκης, 155 βάθρα και 7 Παγκόσμιους Τίτλους στο γρηγορότερο άθλημα του πλανήτη. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι κέρδισε τον τίτλο ενός από τους κορυφαίους όλων των εποχών.

Δυστυχώς, η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι – τον Δεκέμβριο του 2013 κι ενώ έκανε σκι, είχε ένα ατύχημα που τον έριξε σε κώμα. Ακόμα και σήμερα κανείς δεν ξέρει την κατάσταση της υγείας του, εκτός της οικογένειάς του.

Ωστόσο, η μεγαλοφυία του Μίκαελ Σουμάχερ όταν έπιανε στα χέρια του το τιμόνι του μονοθεσίου, συζητιέται μέχρι και σήμερα. Για αυτό μέσα στο 2026 αναμένεται να κυκλοφορήσουν δύο νέα φιλμ, που θα αφορούν την πορεία του προς τον μύθο.

The Kaiser

Η πρώτη έχει τον τίτλο The Kaiser και θα επικεντρώνεται στο ξεκίνημα του Μίκαελ Σουμάχερ στη Formula 1 το 1991, όταν έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα του Έντι Τζόρνταν, προτού μεταπηδήσει σε εκείνη της Benetton μέσα στην ίδια χρονιά.

Όπως είπαν οι δημιουργοί πρόκειται για μια ταινία μικρού μήκους, που θα λειτουργήσει ως «ζέσταμα» για ένα μεγαλύτερο κινηματογραφικό project γύρω από την πορεία του Γερμανού πιλότου – με τη λογική ότι θα βρεθούν οι απαραίτητοι επενδυτές.

Η ταινία είναι βουλγαρικής παραγωγής, με μπάτζετ 150.000 δολαρίων, στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρούμε τον Τζίβκο Σιράκοφ, ενώ θα βγει στις αίθουσες το φθινόπωρο του 2026.

Το πρώτο trailer, ωστόσο, που κυκλοφόρησε έχει ενθουσιάσει το κοινό.

Schumacher ’94

Το δεύτερο project για την πορεία του Μίκαελ Σουμάχερ είναι ένα ντοκιμαντέρ από το Netflix, που θα βγει κι αυτό φέτος το φθινόπωρο.

Το Schumacher ’94 επικεντρώνεται στην πορεία του «Σούμι» το 1994, όταν και κέρδισε τον πρώτο του τίτλο οδηγώντας την Benetton B194. Εκείνη τη χρονιά, ο Γερμανός θρύλος κέρδισε τα οκτώ από τα 16 Γκραν Πρι, τερματίζοντας μόλις έναν βαθμό πάνω από τον Ντέιμον Χιλ και δείχνοντας σε όλους τι πρόκειται να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.

Στο ντοκιμαντέρ, εκτός από τη σύζυγό του Κορίνα, θα μιλήσουν για εκείνον και την πορεία του ’94, διάφοροι φίλοι και συνεργάτες του Μίκαελ Σουμάχερ.