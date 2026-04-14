Τρίτη 14 Απριλίου 2026
14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
Θάνατος Μαραντόνα: Ξεκινά ξανά η δίκη, ένα χρόνο μετά
Ποδόσφαιρο 14 Απριλίου 2026, 12:27

Θάνατος Μαραντόνα: Ξεκινά ξανά η δίκη, ένα χρόνο μετά

Επτά μέλη της ιατρικής ομάδας του Ντιέγκο Μαραντόνα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Στο εδώλιο επιστρέφει η υπόθεση του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς ξεκινά εκ νέου η δίκη για επτά μέλη της ιατρικής του ομάδας, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σχεδόν έναν χρόνο μετά την κατάρρευση της αρχικής διαδικασίας λόγω ακυρότητας.

Η εκδίκαση πραγματοποιείται στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες, με το δικαστήριο να αναμένεται να εξετάσει σχεδόν 100 μάρτυρες, σε μια υπόθεση που αφορά τις συνθήκες θανάτου του θρυλικού Αργεντινού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιακή ανακοπή, ενώ ανάρρωνε από επέμβαση στον εγκέφαλο για αφαίρεση θρόμβου.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε και η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσατσόβ, με την υπεράσπιση να αρνείται κάθε ευθύνη. Παράλληλα, μία ακόμη κατηγορούμενη, η νοσηλεύτρια Νταϊάνα Μαδρίδ, θα δικαστεί ξεχωριστά.

Η πρώτη δίκη, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025, οδηγήθηκε σε αδιέξοδο όταν μία εκ των δικαστών παραιτήθηκε, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που την έδειχνε να συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ εντός του δικαστηρίου, παραβιάζοντας τους κανονισμούς.

Η επανεκκίνηση της διαδικασίας αναγκάζει κατηγορούσα αρχή και υπεράσπιση να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους, με δεδομένο ότι στην πρώτη φάση είχαν παρουσιαστεί φωτογραφίες, ηχητικά ντοκουμέντα και ιατροδικαστικά στοιχεία.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η ιατρική ομάδα παραβίασε βασικά πρωτόκολλα περίθαλψης και ότι οι συνθήκες νοσηλείας του Μαραντόνα στο σπίτι του ισοδυναμούσαν με «θέατρο φρίκης», όπου δεν του παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι επιμένουν ότι ο θάνατός του ήταν αναπόφευκτος, επικαλούμενοι τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας του, καθώς και τη μακροχρόνια εξάρτησή του από το αλκοόλ και την κοκαΐνη.

Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν το 2021, έπειτα από πόρισμα ιατρικής επιτροπής που έκανε λόγο για «ανεπαρκή, ελλιπή και απερίσκεπτη» αντιμετώπιση. Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης από 8 έως 25 έτη.

Τουρισμός
Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Πολιτική
Αναφορές για νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα – Κίνα: Επικίνδυνος ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ορμούζ

Αναφορές για νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα – Κίνα: Επικίνδυνος ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ορμούζ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
On Field 14.04.26

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Γιώργος Νοικοκύρης
Champions League 14.04.26

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)

Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Η κουβέντα του ESPN για τον Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα να φύγει»
Μπάσκετ 14.04.26

Η κουβέντα του ESPN για τον Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα να φύγει»

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το Νο1 θέμα συζήτησης αυτή την εποχή στο NBA και στην τελευταία εκπομπή του ESPN άπαντες εκτίμησαν ότι η νέα σεζόν δεν θα τον βρει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League
Champions League 14.04.26

Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League

Παρί Σεν Ζερμεν και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τα φαβορί για τη είσοδο στην τετράδα του Champions League, με τις Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν να κυνηγούν τις ιστορικές ανατροπές.

Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ Άρνε Σλοτ δηλώνει ότι η ομάδα του έχει «περίπλοκο έργο», όμως τίποτα δεν θεωρεί αδύνατο. Η… πρόσκληση στους οπαδούς των κόκκινων ενόψει της σημερινής ρεβάνς και τα πλάνα του.

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου ο Λαζαρίδης αλλά λέει ότι... δεν χρειαζόταν - «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Αφηγήσεις Δημοσιογραφίας 14.04.26

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι

Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Τοπική οικονομία 14.04.26

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου

Ο Δήμος Σερβίων σε ανάρτηση του αναφέρει ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήρθε η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» Τρανοβάλτου.

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία – Αρνείται τις κατηγορίες
Ελλάδα 14.04.26

Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία - Αρνείται τις κατηγορίες

Η σορός του 64χρονου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Μ. Σάββατο κοντά σε ρέμα στην Ευκαρπία - Ο 42χρονος άλλαξε την προανακριτική κατάθεση και δηλώνει αθώος, ωστόσο δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Πυρά Φάμελλου σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη - «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

