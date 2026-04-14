Η κουβέντα του ESPN για τον Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα να φύγει»

Δεν έχουν σταματημό τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA. Όλα δείχνουν ότι το τέλος εποχής πλησιάζει για τον άνθρωπο που αναβίωσε τις χρυσές εποχές των Μιλγουόκι Μπακς, οδηγώντας τους ξανά στην κορυφή του αμερικανικού πρωταθλήματος μετά από ακριβώς 50 χρόνια.

Ο «Greek Freak» πιθανότατα διανύει τις τελευταίες του ημέρες, εβδομάδες ή έστω μήνες στον οργανισμό του Γουισκόνσιν, μέχρι δηλαδή να αποφασίσει το που θα συνεχίσει την ήδη απίστευτη καριέρα του και σε αυτό ακριβώς στάθηκαν και οι αναλυτές του ESPN στην τελευταία σχετική κουβέντα τους.

Παρότι ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να αποφεύγει να απαντήσει ξεκάθαρα για το τι ακριβώς σκέφτεται -χωρίς πάντως αυτό να… κρύβεται- στο ESPN εκτιμούν ότι έχει έρθει η ώρα της αποχώρησης.

Τι είπαν στο ESPN για τον Αντετοκούνμπο

«Ξέρει πολύ καλά τι λέει, γνωρίζει τι θέλει να κάνει και τι θα γίνει στο τέλος» σχολίασε ο Ντάνι Γκριν, ενώ ο Κέντρικ Πέρκινς πρόσθεσε: «Δεν θα σπαταλήσει τον χρόνο του. Σ’ εμένα φαίνονται όλα τα σημάδια ότι ο Γιάννης θα αποχωρήσει και θα πάει σε μια άλλη κατεύθυνση».

Ο διάσημος ρεπόρτερ Σαμς Σαράνια, είχε να πει τα εξής από την πλευρά του: «Η ώρα της αποχώρησης έχει έρθει. Και το είδαμε και ως το trade deadline του Φεβρουαρίου ότι οι Μπακς είχαν ανοικτή επικοινωνία με διάφορες ομάδες και έκαναν διαπραγματεύσεις. Ενόψει της offseason, όλοι βλέπουμε που θα πάει το πράγμα. Ο Γιάννης θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, έχει πει ότι αυτή η ομάδα δεν έχει τους παίκτες για να το πετύχει, οπότε αυτό από μόνο του σου λέει αυτό ακριβώς που θέλεις να μάθεις».

“When you’re a star player … you have a lot of say so on what happens.” The NBA Today crew speculate on what’s next for Giannis and the Bucks 🔮 pic.twitter.com/c1y5CzUvw7 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 13, 2026

Σημειώνεται ότι στη σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον ίδιο και τους Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε σε μόλις 36 παιχνίδια, με μέσο όρο 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ, με τα «Ελάφια» να μένουν έξω από την post season, σε μια από τις χειρότερες χρονιές των πολλών τελευταίων ετών που άλλωστε οδήγησε και στην απομάκρυνση του Ντοκ Ρίβερς από τον πάγκο τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία απάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το μέλλον του, μετά το φινάλε της σεζόν και το αν εκείνο ήταν το τελευταίο παιχνίδι ως παίκτης των Μπακς στο NBA ήταν η εξής: «Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Δεν είναι στο χέρι μου πια. Δεν είναι στο χέρι μου. Θα δούμε…».