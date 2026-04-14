Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου
Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις για τον διορισμό του το 2007 σε θέση Ειδικού Επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας παρά το γεγονός ότι δεν κατείχε πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά μάλλον τα έκανε χειρότερα.
Ο κ. Λαζαρίδης κατηγόρησε όσους τον καταγγέλλουν ότι πληρωνόταν από το δημόσιο χωρίς να το δικαιούται, για «δολοφονία χαρακτήρα» ενώ δεν έλλειψαν τα προκλητικά σχόλια για «πολιτικούς του κοινού ποινικού δικαίου» και για «σκουπίδια του διαδικτύου».
Επί της ουσίας ο κ. Λαζαρίδης παραδέχτηκε σε συνέντευξη του στο OPEN ότι ο τίτλος σπουδών που διαθέτει είναι ενός «κέντρου ελευθέρου σπουδών» και όχι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος όπως ορίζει ο νόμος για τον διορισμό του στην εν λόγω θέση.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης έδειξε μάλιστα τη βεβαίωση σπουδών του από το εν λόγω κολέγιο, λέγοντας ότι ήταν ένα από τα δύο μεγαλύτερα της Ελλάδας και ο ίδιος σπούδασε σε τέσσερα χρόνια και δημοσιογραφία και πολιτικές επιστήμες.
Στο επίμαχο ερώτημα για το πώς έγινε ο διορισμός του στη θέση του Ειδικού Επιστήμονα ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι μπορούσε ο πολιτικός προϊστάμενος του υπουργείου (σ.σ. τότε υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση Καραμανλή ήταν η Μαριέττα Γιαννάκου) μπορούσε να διορίσει κάποιον ως «μετακλητό»… χωρίς να τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου.
Τι λέει ο νόμος
Ωστόσο στο ΦΕΚ διορισμού του κ. Λαζαρίδη αναφέρεται ότι «Με την υπ’ αριθμ. 562/8.2.2007 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσλαμβάνεται ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ του Βασιλείου, από 16.1.2007, σε οργανική θέση Ειδικού Επιστήμονα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994 για τις ανάγκες του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως Νέας Γενιάς του ΥΠ.Ε.Π.Θ.»
Ο νόμος 2190/1994 αναφέρει ρητώς ότι για τον διορισμό σε τέτοια θέση απαιτείται όχι μόνο «πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής» αλλά και «α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου».
Καμία επικοινωνία από Μαξίμου
Καθώς ο κ. Λαζαρίδης δεν κατέχει κανένα από τα παραπάνω τυπικά προσόντα γίνεται σαφές ότι ο διορισμός του σε αυτή τη θέση δεν ήταν σύννομος. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έχει να απολογηθεί για κάτι ούτε προτίθεται να παραιτηθεί όπως ζητά η αντιπολίτευση ενώ σε ερώτηση των δημοσιογράφων εάν επικοινώνησε κάποιος μαζί του από το Μαξίμου για εξηγήσεις, ο κ. Λαζαρίδης έδωσε αρνητική απάντηση.
